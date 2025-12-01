Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι ξυλοκοπήσαν Ιταλούς και Καναδούς εθελοντές

Τρεις Ιταλοί και μία Καναδή εθελόντρια ξυλοκοπήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής από ομάδα Ισραηλινών εποίκων στο χωριό Εϊν αλ Ντιούκ, κοντά στην Ιεριχώ, στη Δυτική Όχθη.

Οι τέσσερις βρίσκονταν στην περιοχή ως διεθνείς παρατηρητές, με στόχο να στηρίξουν τους Παλαιστινίους απέναντι στην εντεινόμενη βία των εποίκων. Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ένας Ιταλός άνδρας παρέμενε τη Δευτέρα στη Ραμάλα, καθώς είχε υποστεί βαρύτερα τραύματα και χρειαζόταν περαιτέρω φροντίδα.

Σε γραπτή μαρτυρία, η Καναδή εθελόντρια περιέγραψε ότι στις 4.30 το πρωί της 30ής Νοεμβρίου δέκα μασκοφόροι έποικοι εισέβαλαν στο σπίτι όπου κοιμούνταν η ίδια και οι υπόλοιποι εθελοντές μετά από νυχτερινή περιπολία. Σύμφωνα με την ίδια, δύο από τους επιτιθέμενους κρατούσαν στρατιωτικά τυφέκια.

Όπως ανέφερε, οι έποικοι τούς χτυπούσαν επί περίπου δεκαπέντε λεπτά. Η ίδια είπε ότι δέχθηκε επανειλημμένες κλωτσιές στο κεφάλι, στα πλευρά, στη λεκάνη και στους μηρούς. Οι δράστες φώναζαν προσβλητικές εκφράσεις στα αραβικά, τους έλεγαν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται εκεί και πριν αποχωρήσουν προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού, καταστρέφοντας και τις μπαταρίες των ηλιακών πάνελ.

Η γυναίκα, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της για λόγους ασφαλείας, υπογράμμισε ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους εθελοντές. Όπως είπε, οι ίδιοι υπέστησαν βία για λίγα λεπτά, ενώ οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της περιοχής ζουν αντίστοιχα περιστατικά σε συνεχή βάση και σε πολύ μεγαλύτερη ένταση.

Εντατικοποίηση των επιθέσεων στο χωριό

Ακτιβιστές που δραστηριοποιούνται στο Εϊν αλ Ντιούκ αναφέρουν ότι τα περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους δύο μήνες, μετά την εγκατάσταση ενός νέου φυλακίου εποίκων κοντά στο χωριό και την άφιξη νεαρών, ιδιαίτερα επιθετικών εποίκων. Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν εισβολές σε σπίτια, ξυλοδαρμούς κατοίκων, κλοπή περίπου διακοσίων προβάτων, αρπαγή δύο αυτοκινήτων και καταστροφή ηλιακών πάνελ που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση.

Ενώ όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στα κατεχόμενα θεωρούνται παράνομοι βάσει διεθνούς δικαίου, τα άτυπα φυλάκια που στήνονται χωρίς έγκριση είναι παράνομα και σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία. Το Εϊν αλ Ντιούκ βρίσκεται στη Ζώνη Α της Δυτικής Όχθης, όπου θεωρητικά η διοίκηση ανήκει στην Παλαιστινιακή Αρχή και η είσοδος Ισραηλινών απαγορεύεται.

Μετά την επίθεση, το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις πράξεις βίας «εξτρεμιστών εποίκων» και δηλώνει ότι η Οτάβα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ενέργεια ή ρητορική που αφορά προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ανέφερε ότι η Ρώμη έχει «κουραστεί από αυτή την επιθετικότητα» και πρόσθεσε ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για τους εποίκους να λένε ότι διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Οι ισραηλινές αρχές στη Δυτική Όχθη έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, ωστόσο έως τώρα δεν έχουν δοθεί δημόσια απαντήσεις. Κάτοικοι και ακτιβιστές στην περιοχή υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική αστυνομική παρέμβαση, ούτε προσπάθεια να σταματήσουν οι επιθέσεις ή να απομακρυνθεί το νέο φυλάκιο των εποίκων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κορυφαία στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζουν ανοιχτά το κίνημα των εποίκων στη Δυτική Όχθη, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές τους, ενθαρρύνει τον περαιτέρω εποικισμό και τη χρήση βίας.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη τα τελευταία δύο χρόνια

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, Ισραηλινοί έποικοι και δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει περισσότερους από χίλιους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη τα τελευταία δύο χρόνια, ανάμεσά τους διακόσια τριάντα τρία παιδιά. Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για κλιμακούμενη εκστρατεία βίας, με στόχο την άσκηση ακόμη μεγαλύτερου ελέγχου επί των παλαιστινιακών εδαφών.

Η Παλαιστίνια ακτιβίστρια Μάναλ Ταμίμι, από την οργάνωση Faz3a που στρατολογεί ξένους εθελοντές για την προστασία παλαιστινιακών χωριών, δήλωσε ότι από την ανέγερση του νέου φυλακίου στην περιοχή έχουν εμφανιστεί ακροδεξιοί έποικοι οι οποίοι, όπως είπε, είναι ιδιαίτερα βίαιοι και φαίνεται να δρουν με οργάνωση.

Κατά τα λεγόμενά της, οι κάτοικοι του Εϊν αλ Ντιούκ αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τη γη τους, γεγονός που κατά την ίδια καθιστά κρίσιμη τη συνεχή παρουσία διεθνών παρατηρητών και εθελοντών στα χωριά.

Η Καναδή εθελόντρια, παρά τον τραυματισμό της, δήλωσε ότι θεωρεί την παρουσία των εθελοντών στην περιοχή σημαντική. Όπως είπε, όσο βρίσκονταν στο χωριό οι κάτοικοι ένιωθαν πιο ασφαλείς, τα παιδιά έπαιζαν πιο ελεύθερα και οι οικογένειες κατάφερναν να κοιμηθούν τη νύχτα χωρίς τον ίδιο φόβο. Σύμφωνα με την ίδια, μόνο αυτό ήταν αρκετό για να δικαιολογήσει την απόφασή τους να πάνε στο Εϊν αλ Ντιούκ.

