Δυτική Όχθη: Έποικοι εκτρέπουν νερό Παλαιστινίων αγροτών και μετατρέπουν αρχαία δεξαμενή σε τουριστικό αξιοθέατο

Παρά τις αντιρρήσεις στρατιωτικών αξιωματούχων, Ισραηλινοί έποικοι εκτρέπουν νερό που χρησιμοποιούν Παλαιστίνιοι αγρότες, κατέλαβαν έναν αρχαιολογικό χώρο στην Κοιλάδα του Ιορδάνη στη Δυτική Όχθη και γέμισαν μια αρχαία δεξαμενή, μετατρέποντάς την σε τουριστικό αξιοθέατο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, νεαροί έποικοι από την περιοχή της Κοιλάδας του Ιορδάνη άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από μια αρχαία δεξαμενή κοντά στον ισραηλινό οικισμό Πετσαέλ. Εκεί πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού και άτυπης «ανακαίνισης», ενώ εκτρέψαν νερό που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιθανότατα προερχόταν από υποδομές που εξυπηρετούν το γειτονικό παλαιστινιακό χωριό Φασαγίλ, στη Δυτική Όχθη.

Αφού η δεξαμενή γέμισε με νερό, ο χώρος μετατράπηκε σε «ανεπίσημο αξιοθέατο αναψυχής». Εκατοντάδες επισκέπτες έσπευσαν στο σημείο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ σε ομάδες εποίκων στο WhatsApp κυκλοφορούσαν καλέσματα για εθελοντική εργασία, διανυκτέρευση και συνεχή παρουσία στον χώρο. Παράλληλα, άρχισαν να πραγματοποιούνται μαζικές προσευχές δίπλα στη δεξαμενή.

Settlers divert Palestinian water, turn ancient West Bank pool into tourism site https://t.co/cYi2VpehQQ — Haaretz.com (@haaretzcom) June 16, 2026

Χωρίς άδεια οι εργασίες στη Δυτική Όχθη

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς άδεια από τον αρμόδιο αξιωματούχο Αρχαιοτήτων της Ισραηλινής Πολιτικής Διοίκησης, η οποία είναι υπεύθυνη για τους αρχαιολογικούς χώρους στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, οι διοργανωτές ευχαρίστησαν δημόσια τον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου για τη βοήθειά του.

Παρά τις αντιδράσεις, η πρωτοβουλία επεκτάθηκε και παρουσιάστηκε από τους διοργανωτές ως μια περιβαλλοντική και ψυχαγωγική δράση «αποκατάστασης» της περιοχής. Σε αναρτήσεις τους υποστήριζαν ότι στόχος είναι η διατήρηση της ροής του νερού και η προστασία του χώρου από αυτό που περιέγραφαν ως «κλοπή νερού από τη φύση».

Σε μήνυμα που κυκλοφόρησε σε ομάδα εποίκων, αναφερόταν: «Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να διατηρήσουμε το νερό σε αυτή την εκπληκτική δεξαμενή και να συμβάλουμε στην αποκατάσταση ολόκληρης της περιοχής».

Οι έποικοι αποκαλούν το σημείο «Δεξαμενή του Ηρώδη». Η περιοχή του Πετσαέλ πράγματι περιλαμβάνει υδροδοτικό σύστημα που χρονολογείται από την εποχή του Ηρώδη και αναφέρεται στα έργα του ιστορικού Ιώσηπου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Άλον Αράντ από την οργάνωση Emek Shaveh, η συγκεκριμένη δεξαμενή πιθανότατα ανήκει σε μεταγενέστερη περίοδο.

Illegal Israeli settlers destroy only water supply line serving the occupied West Bank village of Umm Safa, leaving residents entirely without running water amid ongoing illegal settlement expansion work https://t.co/OZuvnmnwel — TRT World (@trtworld) June 16, 2026

Προειδοποιούν ειδικοί για τις βλέψεις των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Επειδή ο χώρος δεν έχει ανασκαφεί πλήρως, η ακριβής χρονολόγησή του παραμένει άγνωστη. Ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι η τεχνητή πλήρωσή του με νερό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε πιθανά αρχαιολογικά ευρήματα.

Ο Αράντ χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι οι διοργανωτές ευχαρίστησαν δημόσια τον υπουργό Κληρονομιάς του Ισραήλ. Όπως δήλωσε, είναι αδιανόητο ένας υπουργός που εδώ και χρόνια καταγγέλλει την καταστροφή αρχαιολογικών χώρων να συνδέεται τώρα με παρεμβάσεις σε έναν χώρο που δεν έχει καν μελετηθεί επαρκώς.

Από την πλευρά του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κοιλάδας του Ιορδάνη δήλωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη γέμιση της δεξαμενής στο Φασαγίλ και ότι πρόκειται για ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Σε απάντηση προς τη Haaretz, ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) ανέφερε ότι τα νερά της δεξαμενής του Φασαγίλ χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα για γεωργικές ανάγκες στις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρχές ενημερώθηκαν πρόσφατα για ζημιές στις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και για σύνδεσή τους με τη λεγόμενη «Δεξαμενή του Ηρώδη» χωρίς άδεια ή συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως σημειώνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση της κατάστασης ώστε να αποκατασταθεί η διαχείριση του νερού σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ισχύουσες συμφωνίες.

Ο Παλαιστίνιος ιδιοκτήτης της γης δήλωσε στη Haaretz ότι οι έποικοι εμφανίστηκαν στο αγρόκτημά του πριν από περίπου έναν χρόνο και κατέστρεψαν σωλήνες άρδευσης.

«Έχουμε πηγές σε γη που ανήκει στην οικογένειά μας εδώ και πολλά χρόνια και τις χρησιμοποιούμε για την άρδευση των καλλιεργειών. Διαθέτουμε επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας. Στη γη μας υπάρχει επίσης μια αρχαία ρωμαϊκή δεξαμενή», είπε.

Όπως υποστήριξε, πριν από δύο εβδομάδες έποικοι κατέστρεψαν αγωγό νερού και εκτρέψαν τη ροή προς τη δεξαμενή. «Τώρα δεν έχουμε νερό. Εκτρέπουν το νερό, κολυμπούν στη δεξαμενή, έχουν υψώσει ισραηλινές σημαίες και έχουν δημιουργήσει τουριστικό χώρο για εποίκους. Δεν επιτρέπουν σε κανέναν να πλησιάσει ή να επισκευάσει τις ζημιές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Ισραηλινή Πολιτική Διοίκηση αναγνωρίζει την ιδιοκτησία του στη γη και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν το γεγονός ακόμη και την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, όπως είπε, φοβάται ότι οποιαδήποτε επισκευή γίνει θα καταστραφεί ξανά. «Μας είπαν ότι μπορούμε να επισκευάσουμε τον αγωγό αύριο το πρωί. Ξέρω όμως ότι αν τον φτιάξω αύριο, θα τον κόψουν ξανά μεθαύριο. Υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Αυτοί οι έποικοι είναι επικίνδυνοι», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Haaretz