Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι κράτησαν για 90 λεπτά Αμερικανό βουλευτή

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι σταμάτησαν και κράτησαν για περίπου 90 λεπτά τον Αμερικανό βουλευτή Ρο Κάνα, στη διάρκεια επίσκεψής του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια βρισκόταν σε παλαιστινιακό χωριό στη νότια Δυτική Όχθη, σε περιοχή που έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις εποίκων. Η αντιπροσωπεία του, όπως είπε, είχε πάει για να δει από κοντά τις καταστροφές σε σπίτια και στο σχολείο της κοινότητας.

«Απλώς το βλέπαμε», δήλωσε ο Κάνα στο Reuters, περιγράφοντας ότι έποικοι έκλεισαν τον δρόμο και εμπόδισαν την αντιπροσωπεία να συνεχίσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια κάλεσαν τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό τους.

Ο Κάνα είπε ότι η εμπειρία τού έδωσε μια άμεση εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι υπό κατοχή. Περιέγραψε νεαρούς ένοπλους εποίκους που, όπως είπε, γελούσαν επειδή είχαν σταματήσει την αποστολή, αλλά και Ισραηλινούς στρατιώτες που δεν έδειχναν σεβασμό ούτε στο γεγονός ότι στο λεωφορείο βρισκόταν Αμερικανός βουλευτής.

«Αν μπορούσαν να κάνουν έναν Αμερικανό βουλευτή να αισθανθεί ανίσχυρος για 90 λεπτά, φανταστείτε πώς αισθάνονται κάθε μέρα οι Παλαιστίνιοι που ζουν υπό κατοχή», είπε στους New York Times.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία κατάφερε τελικά να συνεχίσει την πορεία της, αφού επικοινώνησε με την αμερικανική πρεσβεία και την ισραηλινή αστυνομία.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στρατιώτες και αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο αφού υπήρξε αναφορά πως έποικοι εμπόδιζαν οχήματα κοντά στο Χίρμπετ Ζανούτα.

Το Χίρμπετ Ζανούτα είναι παλαιστινιακό χωριό στη νότια Δυτική Όχθη. Οι κάτοικοί του είχαν αναγκαστεί να το εγκαταλείψουν μετά τις επιθέσεις εποίκων που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Κάνα είναι από τους πιο έντονους επικριτές του πολέμου στη Γάζα και της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη μέσα στο αμερικανικό Κογκρέσο. Έχει συγκρουστεί επανειλημμένα και με την ηγεσία των Δημοκρατικών, κατηγορώντας το κόμμα του ότι δεν αντιμετωπίζει ανοιχτά το πολιτικό κόστος της στήριξης στο Ισραήλ.

Στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ζουν περισσότεροι από 700.000 Ισραηλινοί έποικοι. Ο ΟΗΕ θεωρεί τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη παράνομους, ενώ το Ισραήλ δέχεται συχνά διεθνή κριτική για τη βία εποίκων και για τις πολιτικές του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Κάνα, ο οποίος ερωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, απάντησε ότι το εξετάζει σοβαρά. Όπως είπε, μετά το ταξίδι του στη Δυτική Όχθη αισθάνεται ακόμη πιο αποφασισμένος να το σκεφτεί.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters