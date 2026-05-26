Δυστύχημα στο Βέλγιο: Τέσσερις νεκροί - Πώς έγινε η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Δύο έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας σκοτώθηκαν στο Βέλγιο από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο.

Το δυστύχημα συνέβη σήμερα το πρωί στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, μετέδωσε το RTL επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών του Βελγίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε νωρίτερα στο VRT ότι στο σχολικό επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός και μια συνοδός και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί.

«Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο: Πώς συνέβη

«Συνέβη γύρω στις 8:08 π.μ. Ένα μινιμπάς χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά», δήλωσε.

«Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «τραγικό απολογισμό».

Ο υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη θλίψη του για το «τραγικό δυστύχημα».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Νωρίτερα, όταν επικοινώνησε μαζί της το AFP, η ομοσπονδιακή αστυνομία αρνήθηκε να δώσει ακριβή αριθμό θυμάτων.