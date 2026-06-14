Δυσφορία Τραμπ με Νετανιάχου: «Γιατί έπρεπε να κάνει μια γ@μημ@νη επίθεση στη Βηρυτό;»

Τη δυσφορία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν κρύβει πλέον ο Αμερικανικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να τερματιστούν οι επιθέσεις, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να οριστικοποιήσει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ... Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», πρόσθεσε.

Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου

Μάλιστα, δημοσίευμα του Αxios αποκαλύπτει όσα είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου για τη συγκεκριμένα, νέα, επίθεση.

«Είναι τόσο άσχημα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μία ώρα πριν υποτίθεται ότι θα υπογράφαμε τη συμφωνία» δήλωσε ο Τραμπ στο Αxios ενώ παραδέχτηκε ότι η Χεζμπολάχ επιτέθηκε πρώτη στο Ισραήλ, αλλά τόνισε ότι δεν προκάλεσε καμία ζημιά και ότι κανείς δεν σκοτώθηκε.

«Γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μια γ@μημ@νη επίθεση; Ήμουν τόσο τσαντισμένος. Του το είπα. Δεν έχει καμία κρίση. Του το είπα», φανέρωσε ο Τραμπ.

«Τα ανακάτεψε όλα. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες», δήλωσε επίσης, ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη, ανέφερε το Axios, χωρίς να κρύβει τη δυσφορία του για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στο μεταξύ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υποστηρίζει την «οδό του διαλόγου» με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά από κριτική που ασκήθηκε από υπερσυντηρητικούς κατά της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Το Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν, «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου», τόνισε ο Πεζεσκιάν μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα από την ιστοσελίδα της προεδρίας.

Το Συμβούλιο λαμβάνει τις «αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο και τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Το σχόλιο Ομπάμα για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Από την πλευρά του, ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε αμφιβολίες ότι θα μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα αποτελέσει mia «σημαντική βελτίωση» σε σχέση με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμφωνία καρπός των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης του Δημοκρατικού πρώην προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Είναι σχεδόν απίθανο οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει να είναι επί της ουσίας διαφορετική ή να συνιστά μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία που είχαμε στην αρχή», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος σε συνέντευξή του στο ABC News.

Η αρχική συμφωνία «λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα» πριν «οι ΗΠΑ αποσυρθούν από αυτήν», τόνισε ο Ομπάμα, αναφερόμενος στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, για μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA).