Δύο τρανς άνδρες απέναντι στην απαγόρευση Τραμπ στον αμερικανικό στρατό

Πάνω στο κατάστρωμα του USS Missouri στη Χαβάη, εκεί όπου πριν από 80 χρόνια έκλεισε επίσημα ένας πόλεμος, ο Λόγκαν Άιρλαντ προσπάθησε να κλείσει ένα άλλο κεφάλαιο με αξιοπρέπεια.

Μπροστά σε φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και ανθρώπους που παρακολουθούσαν από μακριά, ο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έκανε την τελετή αποστρατείας του. Όμως η στιγμή δεν ήταν απλώς το τέλος μιας στρατιωτικής καριέρας. Ήταν και μια παράδοση σκυτάλης.

Ο Λόγκαν Άιρλαντ υπηρέτησε για περισσότερα από 15 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και υπήρξε μια από τις πιο ορατές φωνές για τα τρανς άτομα στον αμερικανικό στρατό

Τον Ιούλιο, ο Άιρλαντ αποστρατεύεται επίσημα έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας. Η καριέρα του τον οδήγησε από τη βασική εκπαίδευση σε αποστολές στο Αφγανιστάν, από το πεδίο της μάχης μέχρι τον Λευκό Οίκο, και από την προσωπική επιμονή μέχρι το κέντρο μιας εθνικής διαμάχης για το ποιος έχει δικαίωμα να υπηρετεί ανοιχτά τη χώρα του.

Ο Άιρλαντ δεν ήθελε να φύγει. Όμως, μετά την επαναφορά πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ που στοχεύουν τα τρανς άτομα στις ένοπλες δυνάμεις, βρέθηκε μπροστά σε μια σειρά από επώδυνες επιλογές. Η αποστρατεία έγινε ο λιγότερο σκληρός τρόπος για να τελειώσει μια καριέρα που, κανονικά, δεν είχε τελειώσει μέσα του.

Στην τελετή βρισκόταν και ο Κλέιτον ΜακΚάλιστερ, ένας τρανς 25χρονος πυροσβέστης και διασώστης από το Τενεσί, ο οποίος εξακολουθεί να θέλει να υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν εδώ και χρόνια μέσα από το SPARTA, την οργάνωση που στηρίζει τρανς στρατιωτικούς και βετεράνους, αλλά συναντήθηκαν από κοντά για πρώτη φορά εκείνη την εβδομάδα.

Ο Λόγκαν Άιρλαντ μιλά στην τελετή αποστρατείας του πάνω στο USS Missouri στη Χαβάη, μετά από περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ

Για τον Άιρλαντ, η παρουσία του ΜακΚάλιστερ στην τελετή είχε συμβολικό βάρος. Ο ένας έβγαινε από τη στολή. Ο άλλος περίμενε ακόμη την ευκαιρία να τη φορέσει.

Ο Άιρλαντ κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 2010, την εποχή του «Don’t Ask, Don’t Tell», όταν οι ΛΟΑΤΚΙ+ στρατιωτικοί αναγκάζονταν ακόμη να κρατούν μεγάλο μέρος της ζωής τους στη σιωπή. Δεν είχε ακόμη τις λέξεις για να περιγράψει πλήρως τον εαυτό του, αλλά ήξερε ότι ήθελε να υπηρετήσει, να ταξιδέψει, να σπουδάσει, να χτίσει μια καλύτερη ζωή.

Στην αρχή της καριέρας του, οι ανώτεροί του είδαν αυτό που το ίδιο το σύστημα δυσκολευόταν να δει: έναν ικανό στρατιωτικό. Είδαν πειθαρχία, συνέπεια, απόδοση. Του έδωσαν μια ευκαιρία. Και εκείνος την κράτησε σαν χρέος.

Η δική του ορατότητα άρχισε να παίρνει εθνική διάσταση το 2014, όταν υπηρετούσε στο Αφγανιστάν. Σε μια συνάντηση με τον τότε υπουργό Άμυνας Ας Κάρτερ, ένας φίλος του ρώτησε δημόσια τι θέση έχει η ηγεσία του Πενταγώνου για τα τρανς άτομα που υπηρετούν σε δύσκολες πολεμικές συνθήκες. Η απάντηση του Κάρτερ, ότι το μόνο που πρέπει να μετρά είναι η καταλληλότητα για υπηρεσία, άνοιξε έναν δρόμο.

Ακολούθησε η διαδικασία που οδήγησε, επί κυβέρνησης Ομπάμα, στην άρση της απαγόρευσης ανοιχτής υπηρεσίας για τρανς στρατιωτικούς το 2016. Ο Άιρλαντ και η σύζυγός του, Λάιλα, πρώην διασώστρια μάχης του στρατού και επίσης τρανς, μίλησαν δημόσια για τη ζωή και την υπηρεσία τους. Εμφανίστηκαν σε ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές και δημόσιες συζητήσεις, όχι επειδή αναζητούσαν προσοχή, αλλά επειδή η ορατότητα είχε γίνει απαραίτητη για όσους δεν μπορούσαν ακόμη να είναι ορατοί.

Αυτό το νήμα προσπαθεί τώρα να περάσει στον ΜακΚάλιστερ.

Ο Κλέιτον ΜακΚάλιστερ, πυροσβέστης και διασώστης από το Τενεσί, συνεχίζει να διεκδικεί την ευκαιρία να υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ

Ο ΜακΚάλιστερ είχε μπει σε γραφείο στρατολόγησης στο Τενεσί προσπαθώντας να προλάβει μια πολιτική αλλαγή που ήδη φαινόταν απειλητική. Είπε από την αρχή ότι είναι τρανς και ρώτησε αν ο στρατολόγος ήταν πρόθυμος να τον βοηθήσει. Αρκετοί είχαν ήδη σταματήσει να απαντούν όταν μάθαιναν την ταυτότητά του. Τελικά, ένας είπε ναι.

Ο στόχος του δεν ήταν εύκολος. Ήθελε να μπει στις ειδικές μονάδες διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας, μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές του αμερικανικού στρατού: διάσωση σε εμπόλεμες ζώνες, επιβίωση στο νερό, πτώσεις με αλεξίπτωτο, ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους που ζουν τη χειρότερη στιγμή της ζωής τους. Το ποσοστό αποτυχίας στην εκπαίδευση είναι πολύ υψηλό. Αυτό ακριβώς ήταν που τον τραβούσε: η σωματική αντοχή, η ιατρική φροντίδα, η διάσωση, η υπηρεσία.

Προπονήθηκε για περισσότερο από έναν χρόνο, εξασφάλισε συμβόλαιο σε ειδική πολεμική ειδικότητα, πέρασε τη διαδικασία εισαγωγής και στάλθηκε στη βασική εκπαίδευση. Αποφοίτησε με την καλύτερη επίδοση στην τάξη του. Όμως η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είχε ήδη επαναφέρει την απαγόρευση. Ο ΜακΚάλιστερ δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην καριέρα για την οποία είχε εκπαιδευτεί. Αποχώρησε οικειοθελώς, μια επιλογή που για πολλούς τρανς στρατιωτικούς και νεοσύλλεκτους δεν ήταν πραγματικά επιλογή.

Σήμερα εργάζεται ως πυροσβέστης και διασώστης. Περνάει από φωτιές, σοβαρά ιατρικά περιστατικά και βάρδιες που απαιτούν το ίδιο ένστικτο υπηρεσίας που τον είχε οδηγήσει στην Πολεμική Αεροπορία. Παράλληλα συνεχίζει να εκπαιδεύεται: καταδύσεις, άδεια πιλότου, προχωρημένη εκπαίδευση διασώστη. Όμως ο ίδιος λέει ότι μέσα του παραμένει ένα κενό. Υπάρχει μια δουλειά που νιώθει ότι πρέπει να κάνει και δεν του επιτρέπεται ακόμη να την κάνει.

Ο ΜακΚάλιστερ είναι ένας από τους ενάγοντες στην υπόθεση Talbott v. United States, τη βασική ομοσπονδιακή προσφυγή κατά της απαγόρευσης των τρανς ατόμων στον αμερικανικό στρατό. Η υπόθεση έχει ήδη φέρει μια μερική δικαστική νίκη: το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια αποφάσισε ότι ορισμένοι εν ενεργεία τρανς στρατιωτικοί που είναι ενάγοντες δεν μπορούν να απομακρυνθούν όσο συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία. Η απόφαση, όμως, επέτρεψε στην κυβέρνηση να συνεχίσει να μπλοκάρει νέες κατατάξεις.

Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι όπως ο ΜακΚάλιστερ παραμένουν σε αναμονή.

Ο Άιρλαντ βλέπει στον ΜακΚάλιστερ κάτι από τον νεότερο εαυτό του. Όχι επειδή και οι δύο είναι τρανς, αλλά επειδή και οι δύο ήθελαν να κριθούν από το ίδιο πράγμα: αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Όπως λέει ο ίδιος, η επιθυμία του ΜακΚάλιστερ να μπει στις ειδικές μονάδες διάσωσης δεν έχει να κάνει με την τρανς ταυτότητά του. Έχει να κάνει με την επιθυμία του να προσφέρει ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους την πιο δύσκολη στιγμή τους.

Αυτή είναι και η βασική αντίφαση που διατρέχει τις ιστορίες τους. Το ότι είναι τρανς δεν είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα πάνω τους. Και όμως, οι ζωές και οι καριέρες τους καθορίστηκαν από την εμμονή άλλων ανθρώπων με αυτό.

Ο ΜακΚάλιστερ ξέρει αυτή την πίεση καλά. Ως τρανς άνδρας, λέει ότι συχνά νιώθει σαν να πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι δεν είναι αυτό που οι άλλοι φοβούνται. Αν οι άνθρωποι μάθουν ότι είναι τρανς πριν μάθουν τι μπορεί να κάνει, κουβαλάει διπλό βάρος: να αποδείξει την ικανότητά του και να διαλύσει μια προκατάληψη.

Στην πυροσβεστική ακαδημία, οι συνάδελφοί του δεν ήξεραν αρχικά ότι είναι τρανς. Κάποια στιγμή, όταν είδαν ένα αυτοκόλλητο Progress Pride στο παγούρι του, τον ρώτησαν. Τους απάντησε. Η αμηχανία έγινε ερωτήσεις, οι ερωτήσεις έγιναν συζητήσεις και, αργότερα, ένας συνάδελφος του έγραψε ότι είχε αλλάξει εντελώς γνώμη.

Για τον ΜακΚάλιστερ, τέτοιες μικρές αλλαγές είναι μέρος της ίδιας μάχης. Όχι μια μεγάλη, θεαματική νίκη, αλλά μετατοπίσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, χώρο σε χώρο, μονάδα σε μονάδα.

Στην τελετή αποστρατείας του Άιρλαντ διαβάστηκε και μια επιστολή του Μπαράκ Ομπάμα. Ο πρώην πρόεδρος τον συνεχάρη για τα 15 χρόνια υπηρεσίας του και για τον ρόλο του στην υπεράσπιση των αξιών που, όπως έγραψε, ορίζουν το αμερικανικό έθνος. Η στιγμή είχε καθαρό πολιτικό βάρος: η κυβέρνηση Ομπάμα άνοιξε τον δρόμο για την ανοιχτή υπηρεσία των τρανς στρατιωτικών. Η κυβέρνηση Τραμπ τον έκλεισε ξανά.

Η έρευνα δεν στηρίζει τα βασικά επιχειρήματα όσων θέλουν τα τρανς άτομα εκτός στρατού. Ανασκόπηση δεκάδων εμπειρικών μελετών για την τρανς στρατιωτική υπηρεσία δεν βρήκε στοιχεία ότι οι τρανς στρατιωτικοί βλάπτουν τη συνοχή των μονάδων ή είναι λιγότερο διαθέσιμοι για αποστολές από άλλους στρατιωτικούς που αντιμετωπίζουν ιατρικά ζητήματα. Το κόστος φροντίδας που συνδέεται με τρανς στρατιωτικούς είναι μικρό σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό υγείας του Πενταγώνου.

Και όμως, η πολιτική παραμένει. Για τον Άιρλαντ και τον ΜακΚάλιστερ, το ερώτημα δεν είναι αφηρημένο. Είναι τι χάνει μια χώρα όταν πετάει έξω ανθρώπους που έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να υπηρετήσουν. Είναι τι σημαίνει να εκπαιδεύεις κάποιον, να τον βλέπεις να περνά τις δοκιμασίες, και μετά να του λες ότι το πρόβλημα δεν είναι η απόδοσή του αλλά η ταυτότητά του.

Ο Λόγκαν Άιρλαντ με τη σύζυγό του, Λάιλα. Και οι δύο μίλησαν δημόσια για τη ζωή και την υπηρεσία τους ως τρανς στρατιωτικοί, σε μια περίοδο που η ορατότητα έγινε μέρος της ίδιας της μάχης.

Ο Άιρλαντ βγάζει τη στολή, αλλά δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Θέλει να είναι εκεί όταν ο ΜακΚάλιστερ ξαναβρεί την ευκαιρία που του αρνήθηκαν. Θέλει να τον δει να αποφοιτά, να υπηρετεί, να γίνεται καλύτερος από εκείνον.

Ο ΜακΚάλιστερ, από την πλευρά του, περιμένει. Δουλεύει, εκπαιδεύεται, μεγαλώνει την κόρη του και ετοιμάζεται για την ημέρα που η πόρτα θα ανοίξει ξανά.

Γιατί, όπως δείχνει η ιστορία τους, το ερώτημα δεν είναι αν τρανς άνθρωποι μπορούν να υπηρετήσουν.Το έχουν ήδη κάνει.Το ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα χρειαστεί να αποδεικνύουν το αυτονόητο.

με στοιχεία από το The Advocate