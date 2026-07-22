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Δύο τραμ συγκρούστηκαν στη γέφυρα Erasmus του Ρότερνταμ – 15 τραυματίες

Επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΑΜ ΓΕΦΥΡΑ ERASMUS Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
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Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Ρότερνταμ, όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν και εκτροχιάστηκαν πάνω στη γέφυρα Erasmus, μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της ολλανδικής πόλης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11.10 τοπική ώρα. Η γέφυρα έκλεισε αμέσως για την κυκλοφορία, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, ασθενοφόρα, αστυνομικοί και ελικόπτερο πρώτων βοηθειών.

Επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι υπόλοιποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης. Σε αυτό φαίνεται το ένα τραμ να κινείται με ταχύτητα και να πέφτει πάνω σε δεύτερο συρμό που ήταν σταματημένος.

Δύο τραμ συγκρούστηκαν στη γέφυρα Erasmus του Ρότερνταμ – 15 τραυματίες Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι»

Η εταιρεία συγκοινωνιών RET, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο τραμ του Ρότερνταμ, ανακοίνωσε ότι εξετάζει το διαθέσιμο υλικό και ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

«Είδαμε το βίντεο και είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Η σκέψη μας είναι στα θύματα και στους επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στα τραμ», ανέφερε η εταιρεία.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητά της είναι οι τραυματίες, οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στο περιστατικό και οι υπόλοιποι επιβάτες, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Euronews

 
 
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