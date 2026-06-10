Δύο πρώην μοναχές ερωτεύτηκαν μετά το μοναστήρι και παντρεύτηκαν

Δύο πρώην μοναχές από τη Βραζιλία μοιράστηκαν την απρόσμενη ιστορία αγάπης τους, αφού έφυγαν από το μοναστήρι, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν.

Η Φρανσίλια Κόστα και η Λουίζα Σιλβέριο, γνωστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Dupla Oxiuai, γνωρίστηκαν το 2019 σε μοναστήρι στη Βραζιλία. H Κόστα είχε μεγαλώσει με βαθιά θρησκευόμενους παππούδες και οδηγήθηκε προς τη μοναστική ζωή, ενώ η Σιλβέριο μπήκε στο μοναστήρι ως έφηβη, αναζητώντας έναν σκοπό.

Η σχέση τους δεν ξεκίνησε ρομαντικά, ούτε καν φιλικά. Η Σιλβέριο έχει πει ότι αρχικά θεωρούσε την Κόστα «ανυπόφορη και υπεροπτική μικρή μοναχή», ενώ και η Κόστα παραδέχεται ότι δεν τη συμπαθούσε, χωρίς συγκεκριμένο λόγο.

Facebook Twitter φωτογραφία: Leonardo Rocha

Με τον καιρό, όμως, οι δύο γυναίκες ήρθαν πιο κοντά. Και οι δύο αντιμετώπισαν δυσκολίες με την ψυχική τους υγεία μέσα στο μοναστήρι. Η Κόστα είχε κρίσεις πανικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας και άρχισε να αναρωτιέται αν η ζωή εκεί ήταν καλή για την ψυχική της ισορροπία. Η Σιλβέριο, από την άλλη, πάλευε με άγχος και κατάθλιψη μετά τον θάνατο της γιαγιάς της.

«Η θρησκευτική ζωή είναι πολύ όμορφη, αλλά χρειάζεται σωματική και ψυχική υγεία. Δεν αρκεί μόνο να προσεύχεσαι ή να έχεις κλίση», είπε η Κόστα.

Το 2020 οι δύο γυναίκες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το μοναστήρι. Καθώς δεν μπορούσαν να ζήσουν μόνες τους οικονομικά, συνέχισαν να μένουν μαζί και εκτός της θρησκευτικής κοινότητας.

Facebook Twitter φωτογραφία: Leonardo Rocha

Η ερωτική σχέση ήρθε αργότερα. Το 2023, βλέποντας μαζί τη ρομαντική κωμωδία Love in the Villa, η Κόστα συνειδητοποίησε ότι είχε αισθήματα για τη φίλη της. Όταν της το εξομολογήθηκε, η Σιλβέριο τη φίλησε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2025 και φωτογραφήθηκε στον γάμο του με εικόνα της Παναγίας Απαρεσίδα, προστάτιδας αγίας της Βραζιλίας. «Ίσως να μην έχουμε φωτογραφία μπροστά στο ιερό μιας εκκλησίας, αλλά έχουμε μία με την Παναγία Απαρεσίδα», είπε η Σιλβέριο. «Για εμάς αντιπροσωπεύει ευγνωμοσύνη, μεσιτεία και την αφιέρωση της οικογένειάς μας στον Θεό».

Σήμερα, η Κόστα και η Σιλβέριο χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλούν για την πίστη, τη σεξουαλικότητα και τη ζωή μετά το μοναστήρι.

«Η σεξουαλικότητα και η πίστη μας δεν πρέπει να χωρίζονται, γιατί είναι μέρος μας», είπε η Κόστα. «Είμαστε ένα ζευγάρι που έχει πίστη. Δεν υπάρχει τρόπος να το χωρίσεις αυτό».

με στοιχεία από Pink News