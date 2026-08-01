Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινό βομβαρδισμό

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, ενώ σε ξεχωριστό βομβαρδισμό καταστράφηκαν δύο αποθήκες με φαρμακευτικό υλικό κοντά σε νοσοκομείο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ παραμένει αβέβαιο αν το Ισραήλ θα αποδεχθεί συμφωνία που φέρεται να επιτεύχθηκε με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας επιβεβαίωσαν τον θάνατο των δύο ανθρώπων στη Σεΐχ Ραντουάν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος της επιδρομής ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των νεκρών ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον βομβαρδισμό των αποθηκών φαρμακευτικού υλικού ούτε για το αν προκλήθηκαν ζημιές στο γειτονικό νοσοκομείο.