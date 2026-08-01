ΔΙΕΘΝΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Διεθνή

Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινό βομβαρδισμό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος της επιδρομής ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ3 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, ενώ σε ξεχωριστό βομβαρδισμό καταστράφηκαν δύο αποθήκες με φαρμακευτικό υλικό κοντά σε νοσοκομείο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ παραμένει αβέβαιο αν το Ισραήλ θα αποδεχθεί συμφωνία που φέρεται να επιτεύχθηκε με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας επιβεβαίωσαν τον θάνατο των δύο ανθρώπων στη Σεΐχ Ραντουάν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος της επιδρομής ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των νεκρών ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον βομβαρδισμό των αποθηκών φαρμακευτικού υλικού ούτε για το αν προκλήθηκαν ζημιές στο γειτονικό νοσοκομείο.

Διεθνή

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το WorldPride πλημμυρίζει τα κανάλια του Άμστερνταμ στη σκιά της επίθεσης στο Βερολίνο

Διεθνή / Το WorldPride πλημμυρίζει τα κανάλια του Άμστερνταμ στη σκιά της επίθεσης στο Βερολίνο

Η Canal Parade είναι ήδη σε εξέλιξη, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα κανάλια του Άμστερνταμ, πλοιάρια γεμάτα σημαίες και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας μετά τη φονική επίθεση στο Pride του Βερολίνου.
THE LIFO TEAM
 
 