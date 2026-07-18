Δύο κουίρ σταρ του καναδικού χόκεϊ αρραβωνιάστηκαν: «Για πάντα και πάντα και πάντα»

Η Έμιλι Κλαρκ και η Τζέιμι Μπουρμπονέ, δύο από τα γνωστά πρόσωπα του καναδικού γυναικείου χόκεϊ και παίκτριες της Professional Women’s Hockey League, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους.

Οι δύο αθλήτριες μοιράστηκαν τη χαρμόσυνη είδηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρόταση γάμου. Η Μπουρμπονέ έγραψε στη λεζάντα «Forever and ever and ever!!!», ενώ η Κλαρκ ανέβασε αντίστοιχη σειρά φωτογραφιών με τη φράση «The joy of my life».

Η Κλαρκ αγωνίζεται στην PWHL Hamilton, ενώ η Μπουρμπονέ παίζει στις New York Sirens. Μαζί έχουν υπάρξει συμπαίκτριες στην εθνική ομάδα του Καναδά, έχουν προπονηθεί και αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του γυναικείου χόκεϊ και ανήκουν σε μια νέα γενιά αθλητριών που δεν κρύβουν τη ζωή τους έξω από το γήπεδο.

Η σχέση τους ξεκίνησε μέσα στον κόσμο του χόκεϊ. Σε παλιότερη κοινή εμφάνισή τους στο podcast No Straight Answers, είχαν μιλήσει για το πώς προσπάθησαν αρχικά να κρατήσουν τη σχέση τους διακριτική, επειδή δεν ήθελαν να γίνει «θέμα» μέσα στην ομάδα ή να επηρεάσει την επαγγελματική τους παρουσία στον πάγο.

«Δεν θέλαμε να είμαστε περισπασμός ή δράμα στην ομάδα», είχε πει η Κλαρκ, εξηγώντας ότι το να βγαίνεις με συμπαίκτρια θέλει προσοχή, επαγγελματισμό και όρια. Η Μπουρμπονέ είχε προσθέσει ότι προσπάθησαν να το κρατήσουν χαμηλά, αλλά «δεν ήταν και πολύ καλές σε αυτό».

Η δημόσια πλευρά της σχέσης τους έχει σημασία πέρα από το ίδιο το ζευγάρι. Η Μπουρμπονέ έχει μιλήσει για την ανάγκη να μπορούν άλλοι άνθρωποι να ταυτιστούν με τη δική τους εμπειρία, ακόμη κι αν δεν έχουν όλες τις απαντήσεις για την ταυτότητα ή τις λέξεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. «Δεν ήξερα όλη μου τη ζωή ότι μου άρεσαν πραγματικά τα κορίτσια και ακόμη δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η ταμπέλα μου, αλλά δεν χρειάζεσαι απαραίτητα μία», είχε πει.

Η Κλαρκ είχε μιλήσει εξίσου ανοιχτά για το πώς η σχέση τους τη βοήθησε να νιώσει πιο άνετα με τον εαυτό της. «Η Τζέιμι με βοήθησε να ανθίσω σε αυτό που πραγματικά είμαι», είχε πει, συνδέοντας τη δική τους ορατότητα με άλλες queer σχέσεις στο γυναικείο χόκεϊ που άνοιξαν τον δρόμο πριν από αυτές.

Η είδηση του αρραβώνα τους έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από φιλάθλους και συναθλήτριες, ακριβώς επειδή το γυναικείο χόκεϊ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους χώρους όπου η queer ορατότητα δεν εμφανίζεται πια μόνο ως εξαίρεση ή ως δύσκολη εξομολόγηση. Εμφανίζεται και ως καθημερινότητα: σχέσεις, ομάδες, προπονήσεις, καριέρες, αγώνες, δημόσιες αναρτήσεις, χαρές.

Η Κλαρκ και η Μπουρμπονέ δεν είναι οι μόνες αθλήτριες στον χώρο που μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους. Είναι όμως από τα ζευγάρια που δείχνουν πόσο έχει αλλάξει η εικόνα του επαγγελματικού γυναικείου αθλητισμού: το coming out δεν είναι πάντα ένα μοναχικό γεγονός, αλλά μπορεί να γίνει μέρος μιας κοινότητας που αναγνωρίζει, στηρίζει και πανηγυρίζει.

Ο αρραβώνας τους, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια γλυκιά προσωπική είδηση. Είναι ακόμη μία εικόνα από έναν αθλητικό κόσμο που αλλάζει: δύο γυναίκες που υπήρξαν συμπαίκτριες στην εθνική Καναδά, συνεχίζουν σε διαφορετικές ομάδες της PWHL και τώρα μοιράζονται δημόσια μια ζωή που κάποτε θα έμενε εκτός κάδρου.

με στοιχεία από Pink news