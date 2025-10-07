Δύο χρόνια μετά: Χιλιάδες Ισραηλινοί τιμούν τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς

Δύο χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, οι Ισραηλινοί τιμούν σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2025, τα θύματα της πιο φονικής ημέρας στην ιστορία της χώρας, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή 251 ομήρων.

Οι εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε δεκάδες κιμπούτς του νότου, όπου πολλοί κάτοικοι σκοτώθηκαν ή απήχθησαν, ενώ στο Τελ Αβίβ θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση στην «Πλατεία των Ομήρων», με αίτημα την απελευθέρωση όσων παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Η επίσημη κρατική τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου, μετά τη γιορτή του Σιμχάτ Τορά, στο Εθνικό Νεκροταφείο του Όρους Χερτσλ.

Η μνήμη της 7ης Οκτωβρίου και η σκιά του πολέμου

Η τραυματική ανάμνηση της επίθεσης του 2023 εξακολουθεί να διαπερνά την ισραηλινή κοινωνία. Οι φωτογραφίες των ομήρων κοσμούν στάσεις λεωφορείων, ενώ στα καμένα σπίτια των κιμπούτς διακρίνεται ακόμη η φρίκη των γεγονότων.

Την Κυριακή, εκατοντάδες επιζώντες της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ Nova συμμετείχαν σε εκδήλωση μνήμης μαζί με οικογένειες θυμάτων και πρώην ομήρους.

«Αυτός ο άγγελος θα ήταν σήμερα 27 ετών. Ζω τη μνήμη σαν να έγινε πριν μία ώρα», δήλωσε ο Οφίρ Ντορ, πατέρας ενός από τα θύματα.

Την ίδια ώρα, οι ελπίδες για τερματισμό του πολέμου αναζωπυρώνονται, καθώς αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς βρίσκονται στο Κάιρο για νέες έμμεσες συνομιλίες. Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στην απελευθέρωση όλων των ομήρων, στην ανταλλαγή σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και στην έναρξη σταδιακής αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ελπίζει «τις επόμενες ημέρες» να ανακοινωθεί συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, προειδοποίησε τη Χαμάς με «πλήρη αφανισμό» αν δεν προχωρήσει η ανταλλαγή.

Πολλές εκδηλώσεις μνήμης έχουν μετατραπεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με οικογένειες ομήρων να ζητούν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

Ο απολογισμός δύο ετών πολέμου στη Γάζα

Η 7η Οκτωβρίου σηματοδοτεί επίσης δύο χρόνια από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα, μιας σύγκρουσης που έχει προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ τουλάχιστον 460 άνθρωποι έχουν πεθάνει από πείνα. Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για συνθήκες λιμού, αποδίδοντας την καταστροφή στον ισραηλινό αποκλεισμό. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα».

Παράλληλα, έκθεση του ΟΗΕ, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας έχουν χαρακτηρίσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις ως γενοκτονία, κατηγορία που το Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Στη Γάζα, οι κάτοικοι αναμένουν με αγωνία το αποτέλεσμα των συνομιλιών, ελπίζοντας σε κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, παρά τις διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται – και μαζί τους, ένας πόλεμος που δύο χρόνια μετά φαίνεται να έχει διχάσει βαθιά τόσο το Ισραήλ όσο και τον υπόλοιπο κόσμο.