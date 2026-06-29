Δύο γιγάντιοι εξωπλανήτες εκπλήσσουν τους αστρονόμους: «Είναι ελαφριοί σαν αφρός ξυρίσματος»

Δύο εξωπλανήτες στο μέγεθος του Δία, αλλά με εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα, εντόπισαν αστρονόμοι σε απόσταση άνω των 1.000 ετών φωτός από τη Γη.

Οι δύο πλανήτες ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων super-puffs, δηλαδή πλανητών με πολύ μεγάλο μέγεθος και ασυνήθιστα μικρή πυκνότητα. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, είναι οι μεγαλύτεροι εξωπλανήτες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα με τόσο χαμηλή πυκνότητα και οι ελαφρύτεροι γνωστοί πλανήτες αυτού του μεγέθους.

Την έρευνα συντόνισε η Τζορτζ Ντράνσφιλντ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Οπως είπε, η πυκνότητα των δύο πλανητών θυμίζει «μια καλή ποσότητα αφρού ξυρίσματος, μόλις βγει από το δοχείο».

Παρότι η πυκνότητά τους παραπέμπει στο το μαλλί της γριάς, οι πλανήτες πιθανότατα δεν έχουν ροζ χρώμα. Η Ντράνσφιλντ εκτιμά ότι μπορεί να φαίνονται λευκοί ή γαλάζιοι, ανάλογα με την κάλυψη από νέφη στην ατμόσφαιρά τους.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Για να επιβεβαιωθεί η χημική τους σύσταση, θα χρειαστούν νέες παρατηρήσεις με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA.

Σπάνιοι πλανήτες γύρω από μακρινό άστρο

Οι δύο εξωπλανήτες εντοπίστηκαν από τον δορυφόρο TESS της NASA. Περιφέρονται γύρω από άστρο στον νότιο αστερισμό Volans, γνωστό και ως Ιπτάμενο Ψάρι, σε απόσταση περίπου 1.110 ετών φωτός. Ενα έτος φωτός αντιστοιχεί σε περίπου 9,7 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η σύγκριση με τον Δία δείχνει πόσο ασυνήθιστοι είναι. Αν και έχουν παρόμοιο μέγεθος, ο Δίας είναι έως και 35 φορές πιο πυκνός από τους δύο νέους εξωπλανήτες.

Οι super-puffs θεωρούνται σπάνιοι. Από τους σχεδόν 6.300 εξωπλανήτες που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα η NASA, λιγότεροι από 40 έχουν επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τέτοιοι πλανήτες σχηματίζονται μέσα σε δίσκους πλούσιους σε αέριο, γύρω από νεαρά άστρα. Με την πάροδο του χρόνου χάνουν μεγάλο μέρος του υλικού τους, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την εξαιρετικά αραιή δομή τους.

Η μελέτη σπάνιων πλανητικών συστημάτων βοηθά τους αστρονόμους να κατανοήσουν καλύτερα πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται οι πλανήτες. Οπως σημείωσε η Ντράνσφιλντ, κάθε τέτοια ανακάλυψη προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της πλανητικής δημιουργίας και της θέσης μας στο Σύμπαν.

Με πληροφορίες από Euronews