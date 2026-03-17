Δύο ελληνοαμερικανίδες λεσβίες λανσάρουν beauty brand και το TikTok αντιδρά

Το Leaked Labs, το νέο brand των Lipstick Lesbians, ξεκίνησε με sold out και αέρα καινοτομίας, αλλά μέσα σε λίγες μέρες βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής στο TikTok και το Reddit.

Οι Alexis Androulakis και Christina Basias Androulakis, το ελληνοαμερικανικό λεσβιακό ζευγάρι πίσω από το Lipstick Lesbians, δεν έγιναν γνωστές απλώς κάνοντας beauty content. Έχτισαν κοινό εξηγώντας τη βιομηχανία ομορφιάς από μέσα προς τα έξω: συνθέσεις, συσκευασίες, εργαστήρια, ανάπτυξη προϊόντων. Η Alexis φέρνει την εμπειρία της ανάπτυξης καλλυντικών, ενώ η Christina, με διδακτορικό στην ψηφιακή εκπαίδευση και την τεχνολογία, έδωσε στο πρότζεκτ έναν πιο καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κάπως έτσι, από το TikTok πέρασαν και σε μεγαλύτερα beauty brands που είδαν σε αυτές κάτι παραπάνω από δύο ακόμη creators με καλό φωτισμό.

Το νέο τους εγχείρημα παρουσιάστηκε ως ένας πιο άμεσος δρόμος από το εργαστήριο στον καταναλωτή. Προϊόντα που έχουν ήδη αναπτυχθεί αλλά δεν βγήκαν ποτέ κανονικά στην αγορά φτάνουν απευθείας στο κοινό, που τα δοκιμάζει πρώτο. Στα χαρτιά, η ιδέα ακούστηκε φρέσκια, έξυπνη και πολύ 2026. Στην πράξη, αποδείχθηκε ότι το ίντερνετ δεν ενθουσιάζεται πάντα με την καινοτομία όταν αυτή συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής.

#BeautyTok #thelipsticklesbians #leakedlabs #beautyproductdevelopment ♬ original sound - The Lipstick Lesbians @thelipsticklesbians Before it was Leak 1.0 v1, it was an experiment sitting at an Italian lab that nobody wanted to take a risk on. It was our understanding that it was TOO conceptual. TOO different. TOO hard to educate on… The moment we saw it, we knew you beauty queens needed to experience it. 👀 It was a flexible powder sheet, engineered and inspired by pasta-making. Layering. Pressing. Drying. The same inspiration that creates perfectly supple lasagna became the beginning of a blueprint for a next generation pigment that bends, amplifies its intensity with liquid, and reforms back to its original state. This is what we like to call the duality of a dehydrated emulsion. More on that soon… And so we traveled to Italy to understand the manufacturing philosophy that made Amplify Flexi Powder possible. Leak 1.0 v1, Amplify Flexi Powder, coming soon on 3.6 #makeup

Το πρώτο λανσάρισμα ήταν το Amplify Flexi Powder, μια μεταλλική σκιά σε μορφή δίσκου που ενεργοποιείται με νερό και υποσχόταν μια πιο πειραματική εμπειρία χρήσης. Το προϊόν εξαντλήθηκε αμέσως, αλλά όσο άρχισαν να κυκλοφορούν βίντεο με δοκιμές και εφαρμογές, τόσο πλήθαιναν και οι ενστάσεις. Για αρκετούς χρήστες, το προϊόν έμοιαζε λιγότερο με μεγάλη καινοτομία και περισσότερο με κάτι δύσχρηστο, άβολο ή απλώς υπερβολικά μπελαλίδικο για ένα αποτέλεσμα που η αγορά έχει ήδη λύσει χωρίς τόση φασαρία.

Το μεγαλύτερο κύμα κριτικής, πάντως, δεν αφορούσε μόνο τη φόρμουλα. Αφορούσε το ίδιο το μοντέλο του brand. Πολλοί αντέδρασαν στην ιδέα ότι οι πελάτες πληρώνουν για να συμμετέχουν ουσιαστικά σε ένα δημόσιο τεστ αγοράς, δοκιμάζοντας προϊόντα που άλλες εταιρείες δεν επέλεξαν να κυκλοφορήσουν. Για ένα μέρος του κοινού, αυτό δεν έμοιαζε με εκδημοκρατισμό της ομορφιάς αλλά με πολύ ωραία συσκευασμένη μεταφορά του ρίσκου στον καταναλωτή.

Οι Lipstick Lesbians απάντησαν με μια σειρά από βίντεο, υπερασπιζόμενες τόσο την ασφάλεια του προϊόντος όσο και τη φιλοσοφία του Leaked Labs. Σε ένα πιο επίσημο βίντεο, που υποτίθεται ότι θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους, εξήγησαν ότι δεν ζητούν από το κοινό να κάνει τη δουλειά τους, αλλά να συμμετέχει σε μια πιο ανοιχτή διαδικασία εξέλιξης προϊόντων. Εκεί, όμως, τα πράγματα γύρισαν ακόμη περισσότερο εναντίον τους, αφού πολλοί θεώρησαν τον τόνο αμυντικό, νευρικό ή και λίγο πιο δασκαλίστικο απ’ όσο άντεχε η στιγμή.

Κάπου εκεί το θέμα έφυγε από το απλό beauty internet drama. Το Leaked Labs δεν λανσαρίστηκε ως ακόμη ένα brand, αλλά ως υπόσχεση διαφάνειας, συμμετοχής και νέας σχέσης με το κοινό. Όταν, όμως, το κοινό ένιωσε ότι πληρώνει για να κάνει δοκιμές και μετά ακούει πως μάλλον δεν κατάλαβε σωστά, η υπόσχεση άρχισε να τρίζει.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το brand έχει ήδη πρόβλημα. Το πρώτο προϊόν εξαντλήθηκε και αυτό από μόνο του λέει κάτι. Δείχνει όμως και πόσο γρήγορα μπορεί να στραφεί το ίντερνετ απέναντι σε ένα brand όταν η ιδέα της συμμετοχής αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με πληρωμένη δοκιμή παρά με πραγματική καινοτομία.