«Δύο δρόμοι για το Ιράν»: Τι λέει ο Βανς για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη και τα πυρηνικά

Την ύπαρξη συμφωνίας για εκεχειρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υποστηρίζοντας ότι το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις εμπλεκόμενες πλευρές και ανοίγει τον δρόμο για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC News, ο Βανς υποστήριξε ότι το Ιράν «έχει μπροστά τους δύο δρόμους», προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άρση μέρους των κυρώσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα -με την απαραίτητη επαλήθευση- ότι εγκαταλείπουν το πυρηνικό όπλο, είμαστε διατεθειμένοι να τους καλωσορίσουμε στην παγκόσμια οικονομία, να άρουμε ορισμένες κυρώσεις και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας», δήλωσε ο Βανς.

Οι δηλώσεις Βανς έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μετά την κλιμάκωση που ακολούθησε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρά τις ανακοινώσεις, το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Τι προβλέπει η συμφωνία και τι παραμένει άγνωστο

Παρά τις δηλώσεις του Λευκού Οίκου, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανοιχτά βασικά ερωτήματα για το περιεχόμενό της και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι δύο πλευρές.

Ο Βανς αποκάλυψε ότι το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά, ενώ έκανε λόγο και για επίσημη τελετή υπογραφής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η πρακτική σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας, δεδομένου ότι -όπως υποστήριξε- η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

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Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, το πλήρες κείμενο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στην εβδομάδα, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου εκεχειρίας.

Ο Βανς υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία περιλαμβάνει πρόνοιες που σχετίζονται με τη διακοπή της χρηματοδότησης οργανώσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη δέσμευση.

Ερωτηθείς αν η νέα συμφωνία αποτελεί υπαναχώρηση από προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «άνευ όρων παράδοσης» του Ιράν, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της περιοχής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αποκλιμάκωση έχει ήδη θετικό αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Όπως ανέφερε, βασικός στόχος της διαδικασίας είναι η διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

«Δεν έχει δοθεί ούτε ένα δολάριο στο Ιράν»

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας αφορά το ενδεχόμενο οικονομικών ανταλλαγμάτων προς την Τεχεράνη, με τον Τζέι Ντι Βανς να επιχειρεί να διαψεύσει σχετικά σενάρια.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είχε ήδη τις προηγούμενες ημέρες απορρίψει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή αποδέσμευση κεφαλαίων ή οικονομικά κίνητρα προς το Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση χρημάτων απλώς και μόνο για την υπογραφή μιας συμφωνίας ή τη συμμετοχή σε συνομιλίες.

Επανερχόμενος στο θέμα κατά τη συνέντευξή του στο ABC News, τόνισε ότι από τη στιγμή που η συμφωνία υπογράφηκε ψηφιακά δεν έχει δοθεί κανένα χρηματικό ποσό στην Τεχεράνη.

«Δεν έχει δοθεί ούτε ένα δολάριο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις σχετικές φήμες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η περαιτέρω πρόοδος της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσει η ιρανική πλευρά το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον Βανς, κομβικό ρόλο θα διαδραματίσει η αποδοχή ενός αξιόπιστου μηχανισμού επαλήθευσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να διαπιστώνεται ότι το Ιράν δεν προχωρά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συμφωνία «επωφελή και για τις δύο πλευρές», υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει όχι μόνο την ενίσχυση της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μεγαλύτερη οικονομική ευημερία στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα εφόσον η Τεχεράνη αποδείξει στην πράξη ότι είναι πρόθυμη να τηρήσει τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.

Με πληροφορίες από ABC News