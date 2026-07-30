Δύο άτομα κατηγορούν τον Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση σε σχολή καλών τεχνών του Μίσιγκαν

Δύο άτομα που φοίτησαν σε μια φημισμένη σχολή καλών τεχνών του Μίσιγκαν κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση από τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενός σημαντικού δωρητή, σύμφωνα με έρευνα που αποκάλυψε επίσης δεκάδες καταγγελίες που εκτείνονται σε πολλές δεκαετίες εναντίον σχεδόν 50 άλλων ατόμων.

Το Interlochen Center for the Arts διοργανώνει ένα καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και λειτουργεί μια σχολή παραστατικών τεχνών που προσελκύει μαθητές από όλο τον κόσμο. Το 2024, προσέλαβε ένα δικηγορικό γραφείο για να διερευνήσει αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση από μέλη του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού της σχολής. Στη συνέχεια, επέκτεινε το πεδίο της έρευνας ώστε να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με τον Έπσταϊν.

Το Interlochen αφαίρεσε το όνομα του Έπσταϊν από ένα καταφύγιο μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα στη Φλόριντα το 2008.

Το κτίριο, που μετονομάστηκε σε «Green Lake Lodge», κατεδαφίστηκε πρόσφατα, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε εκατομμύρια σελίδες σχετικά με τον ίδιο, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των ετών.

Οι καταγγελίες σε σχολή καλών τεχνών του Μίσιγκαν

Το δικηγορικό γραφείο Sanghavi αναφέρει ότι συγκέντρωσε 70 καταθέσεις από αποφοίτους που ισχυρίζονται ότι υπήρξε «σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης» από 47 μέλη του διδακτικού προσωπικού και του προσωπικού που συνδέονταν με το Interlochen από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 2010, οι περισσότερες πριν από το 2000.

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«Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας είναι, απλά, συγκλονιστικές», αναφέρει η έκθεση των 97 σελίδων, επισημαίνοντας ότι οι απόφοιτοι ανέφεραν περιπτώσεις χειραγώγησης, φλερτ, σεξουαλικών επαφών και σεξ.

Το Interlochen δήλωσε ότι έχει παραδώσει τα ονόματα των ατόμων που κατηγορούνται για ανάρμοστη συμπεριφορά στις αρχές της κομητείας Grand Traverse στο βόρειο Μίσιγκαν, προκειμένου να αποφασιστεί ποια μέτρα, αν υπάρχουν, θα ληφθούν. Κανένας από αυτούς δεν εργάζεται πλέον εκεί και περισσότερο από το ένα τρίτο έχει πεθάνει.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τη βλάβη που υπέστησαν μέλη της κοινότητάς μας και εκφράζουμε τη συγγνώμη μας σε όσους επηρεάστηκαν από την κακοποίηση στο Interlochen», δήλωσαν ο πρόεδρος Τρέι Ντέβι και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Μπάρετ Ρόλινς σε επιστολή προς την κοινότητα που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

«Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που περιγράφονται στην έρευνα έλαβε χώρα πριν από πολλές δεκαετίες και οι αναφορές για κακοποίηση στο Interlochen έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 25 χρόνια, το πέρασμα του χρόνου δεν μειώνει τις εμπειρίες των αποφοίτων μας», ανέφεραν. «Η σεξουαλική κακοποίηση που διαπράττεται από έναν ενήλικα που κατέχει θέση εξουσίας ή εμπιστοσύνης εις βάρος ενός φοιτητή είναι λάθος, τότε και τώρα».

Το Interlochen σήμερα «διαφέρει ριζικά από το ίδρυμα που περιγράφεται στην παρούσα έκθεση», έγραψαν οι Ντέβι και Ρόλινς, καθώς διαθέτει ολοκληρωμένες πολιτικές ασφάλειας και μια διαφορετική κουλτούρα.

Οι καταγγελίες εις βάρος του Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν, ο οποίος έπαιζε φαγκότο, ήταν κατασκηνωτής στο Interlochen το 1967. Δώρισε περισσότερα από 400.000 δολάρια στο σχολείο μεταξύ 1990 και 2003.

Δύο γυναίκες δήλωσαν στους ερευνητές ότι ο Έπσταϊν είχε σεξουαλική επαφή μαζί τους, η μία από τις οποίες στο καταφύγιο του Interlochen που έφερε το όνομά του.

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Ακούμπησε το σώμα της «πάνω από τα ρούχα της, με τρόπο που, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, ήταν τυχαίος», σύμφωνα με την έκθεση.

Ο Έπσταϊν πλήρωσε επίσης για να τον επισκεφτεί στη Νέα Υόρκη, ενώ εκείνη ήταν φοιτήτρια. Είπε ότι «κάθε φορά που την ακούμπαγε, πάγωνε μέχρι να σταματήσει», αναφέρει η έκθεση.

Η άλλη γυναίκα είπε ότι έκανε μασάζ στον Έπσταϊν στο σπίτι του, σύμφωνα με την έκθεση, και ότι ενδέχεται να της ζήτησε να βγάλει το μπλουζάκι της. Δεν είχε ποτέ περαιτέρω επαφή με τον Έπσταϊν ή τη σύντροφό του, τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Εκτός της έρευνας του ιδρύματος, τουλάχιστον δύο απόφοιτες του Interlochen υπέβαλαν καταγγελίες για παραπλάνηση και κακοποίηση εναντίον του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Η ταυτότητά τους δεν δημοσιοποιήθηκε.

Μία από αυτές κατέθεσε εναντίον της Μάξγουελ το 2021, όταν η τελευταία καταδικάστηκε για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δεν είναι σαφές αν οι γυναίκες αυτές μίλησαν στο δικηγορικό γραφείο που προσλήφθηκε για την έρευνα σχετικά με το Interlochen.

Με πληροφορίες από Guardian