Dua Lipa - Callum Turner: Ο γάμος τους διχάζει το Παλέρμο - «Η πόλη μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο»

Παρόλο που συνιστά, για τα δεδομένων των μέσων ενημέρωσης, ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, ο γάμος της Dua Lipa και του Callum Turner, δεν βιώνεται με τον ίδιο ενθουσιασμό από τους κατοίκους του Παλέρμο.

Υπενθυμίζεται πως η Dua Lipa και ο Callum Turner αντάλλαξαν όρκους στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες γιορτάζουν τον γάμο τους στην πρωτεύουσα της Σικελίας, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς.

Στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο, οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από νωρίς, όπως περιγράφει ο Guardian. Η Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης της πόλης, που στεγάζεται σε μια εντυπωσιακή μπαρόκ εκκλησία, αποτελεί έναν από τους χώρους των εορτασμών, με συνεργεία και προσωπικό ασφαλείας να εργάζονται πυρετωδώς.

Singer Dua Lipa and actor Callum Turner wed at a civil ceremony in London on Sunday before heading to Palermo, Italy, where guests are gathering at the luxurious Villa Igiea hotel for wedding celebrations https://t.co/JB9t9ywgrl pic.twitter.com/LdXkmr2Ptj — Reuters (@Reuters) June 4, 2026

Dua Lipa - Callum Turner: Ποιοι είναι οι καλεσμένοι των εκδηλώσεων στο Παλέρμο

Η Κοντσέτα Κιλέμι, ιδιοκτήτρια καταστήματος δίπλα στην πλατεία όπου θα πραγματοποιηθεί μέρος των εκδηλώσεων του γάμου της Dua Lipa και του Callum Turner, παραδέχεται ότι μέχρι πρόσφατα δεν γνώριζε ποια είναι η ποπ σταρ.

«Έμαθα για εκείνη πέρυσι το καλοκαίρι, όταν ήρθε διακοπές στο Παλέρμο μετά τον αρραβώνα της και ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram», λέει. «Μαζευτήκαμε με άλλους καταστηματάρχες και ακούσαμε μερικά τραγούδια της».

Οι νεόνυμφοι έφτασαν στη Σικελία με ιδιωτικό αεροσκάφος το βράδυ της Πέμπτης και διαμένουν στο πολυτελές ξενοδοχείο Villa Igiea. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονται ο Έλτον Τζον, η Κάιλι Μινόγκ, η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο Χάρι Στάιλς, η Charli XCX και, πιθανόν, ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

Singer Dua Lipa and actor Callum Turner wed at a civil ceremony in London on Sunday before heading to Palermo, Italy, where guests are gathering at the luxurious Villa Igiea hotel for wedding celebrations https://t.co/I4PLesmNBQ pic.twitter.com/eaBZubTNvv — Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) June 4, 2026

Dua Lipa - Callum Turner: Πώς έχει «υποδεχθεί» τον γάμο το Παλέρμο

Τα ιταλικά μέσα χαρακτηρίζουν ήδη τον γάμο της Dua Lipa και του Callum Turner ως «τον γάμο της χρονιάς». Ωστόσο, η ατμόσφαιρα στην πόλη δεν είναι παντού πανηγυρική.

Πολλοί κάτοικοι διαμαρτύρονται για τους αποκλεισμένους δρόμους, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τα προβλήματα στην καθημερινότητά τους: «Μερικές φορές νιώθω ότι η πόλη μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο», λέει η Κιλέμι, εκφράζοντας έναν προβληματισμό που συνδέεται με την αύξηση του μαζικού τουρισμού.

Η Κλαρίσα, εργαζόμενη σε μπαρ της περιοχής, δηλώνει θαυμάστρια της Dua Lipa, αλλά θεωρεί υπερβολικές τις επιπτώσεις που έχει η διοργάνωση στην πόλη.

«Μου αρέσει πολύ η μουσική της και εκτιμώ τον ακτιβισμό της. Όμως εδώ και τρεις ημέρες αναγκαζόμαστε να παρκάρουμε χιλιόμετρα μακριά και να περπατάμε μέχρι τη δουλειά. Δεν είναι σωστό να κλείνει μια ολόκληρη πόλη. Θα το καταλάβαινα αν ερχόταν ο Πάπας, αλλά όχι για μια τραγουδίστρια», λέει.

Άλλοι, ωστόσο, αντιμετωπίζουν το γεγονός πολύ πιο θετικά. Η Κοντσέτα Πιτσούκα, εργαζόμενη σε ξενοδοχείο και θαυμάστρια της τραγουδίστριας, θεωρεί ότι τα οφέλη είναι σημαντικά: «Ακούω συνέχεια τη μουσική της, με βοηθά να χαλαρώνω. Καταλαβαίνω όσους παραπονιούνται, αλλά πρόκειται για κάτι καλό για την οικονομία της πόλης. Ίσως θα έπρεπε να έρχονται στη δουλειά με ποδήλατο αντί με αυτοκίνητο», σχολιάζει.

Αξίζει να αναφερθεί πως το Σάββατο οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στην Μπαγκερία, λίγο έξω από το Παλέρμο, στη βίλα Βαλγκουαρνέρα, ένα αριστοκρατικό παλάτι του 18ου αιώνα που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα και στα γυρίσματα της σειράς «Ο Γατόπαρδος» του Netflix.

Με πληροφορίες από Guardian