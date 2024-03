«Δραματική» προειδοποίση Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους: Σταματήστε να κλέβετε το Air Force One!

Με μία «δραματική» προειδοποίηση, ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Προέδρου των ΗΠΑ, ζητώντας τους να σταματήσουν να κλέβουν το Air Force One!

Οι δημοσιογράφοι που ταξιδεύουν με το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το περίφημο Air Force One, καλούνται να σταματήσουν να... κλέβουν αναμνηστικά.«Κάτω τα χέρια από τις μαξιλαροθήκες του Μπάιντεν», φαίνεται να είπαν οι αρμόδοι προς τους δημοσιογράφους!

Πρόσφατη απογραφή στο Air Force One μετά την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στη δυτική ακτή των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, αποκάλυψε ότι έλειπαν πολλά αντικείμενα από το τμήμα του που ταξιδεύουν οι εκπρόσωποι του Τύπου. Επώνυμες μαξιλαροθήκες, ποτήρια και πιάτα με χρυσό πλαίσιο είναι μεταξύ των αντικειμένων που φέρεται να εξαφανίστηκαν από το αεροσκάφος. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προειδοποίησε επίσης τα μέλη της ότι απαγορεύεται η «λήψη αντικειμένων» από το Air Force One, με ένα email που έλεγε ότι αυτή η συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει.

Ισχύει πάντως πως μερικές φορές προσφέρονται στους δημοσιογράφους μικρές συσκευασίες με σοκολάτες M&Ms διακοσμημένες με την προεδρική σφραγίδα ως αναμνηστικό - αυτές πράγματι είναι δικές τους και μπορούν να τις πάρουν μαζί τους μετά το ταξίδι. Αλλά, το να παίρνουν αντικείμενα με το λογότυπο του Air Force One, όπως τα μαχαιροπήρουνα και οι πετσέτες, «συνηθίζεται» εδώ και χρόνια. Ο Misha Komadovsky, ανταποκριτής του Λευκού Οίκου από τη Voice of America, ομολογεί πως έχει μια ολόκληρη συλλογή αντικειμένων από τα ταξίδια του στο προεδρικό αεροπλάνο: «Δεν ντρόπιασα κανέναν ούτε διέπραξα άδικο για να συγκεντρώσω αυτή τη συλλογή», δήλωσε ο ίδιος στο BBC News, καθώς κρατούσε ένα χάρτινο ποτήρι με το λογότυπο του Air Force One που «απλώς ξέχασε να πετάξει». Ο κ. Komadovsky έχει επίσης ένα κουτί με τα προεδρικά M&Ms με την υπογραφή του Μπάιντεν.

Πώς είναι διαμορφωμένο το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ

Το Air Force One, το οποίο ο Λευκός Οίκος αποκαλεί «γραφείο στον ουρανό» του προέδρου, έχει επιφάνεια 372 τετραγωνικών μέτρων και εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν μια μεγάλη σουίτα για τον πρόεδρο, έναν ιατρικό σταθμό με χειρουργικό τραπέζι, μια αίθουσα συνεδριάσεων και τραπεζαρία, δύο κουζίνες προετοιμασίας φαγητού που μπορούν να «ταΐσουν» 100 άτομα κάθε φορά και καθορισμένους χώρους για τον Τύπο, τους VIP, την ασφάλεια και τη γραμματεία του Προέδρου.

Με τα προηγμένα συστήματα που διαθέτει, το Air Force One θεωρείται ως στρατιωτικό αεροσκάφος και είναι σχεδιασμένο να αντέχει και σε αεροπορική επίθεση. Είναι επίσης ικανό να ανεφοδιάζει καύσιμα στον αέρα, γεγονός που του επιτρέπει να πετάει για απεριόριστο χρόνο - χαρακτηριστικό πολύ κρίσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το Air Force One διαθέτει επίσης εξοπλισμό ασφαλούς επικοινωνίας, που επιτρέπει στο αεροσκάφος να λειτουργεί ως κινητό κέντρο διοίκησης. Υπάρχουν 85 ενσωματωμένα τηλέφωνα, μια συλλογή από αμφίδρομα ραδιόφωνα και συνδέσεις υπολογιστών. Ο πρόεδρος κάθεται μπροστά, ενώ οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

Το σχεδιάγραμμα του BBC για το Air Force One είναι κατατοπιστικό:

Με πληροφορίες από BBC