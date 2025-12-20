«Δρ Θάνατος»: Ο Γάλλος αναισθησιολόγος που δηλητηρίαζε και σκότωνε ασθενείς για να εκδικηθεί γιατρούς

Γάλλος αναισθησιολόγος, τον οποίο οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «Δρ Θάνατος», κρίθηκε ένοχος για την εκ προθέσεως δηλητηρίαση 30 ασθενών και τον θάνατο 12 εξ΄αυτών, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που εργαζόταν ως κορυφαίος γιατρός.

Ο 53χρονος Frédéric Péchier, θεωρούνταν από τους συναδέλφους του ως «αστέρι της αναισθησιολογίας». Την Πέμπτη όμως, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, όταν οι εισαγγελείς τον παρουσίασαν ως «έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία του γαλλικού δικαστικού συστήματος».

Η εισαγγελέας Christine de Curraize δήλωσε ότι ο Péchier υπήρξε «κατά συρροή δολοφόνος» που ήταν «εξαιρετικά διεστραμμένος» και είχε παραποιήσει τις σακούλες παρακεταμόλης ή τις θήκες αναισθησίας των συναδέλφων του για να δηλητηριάσει ασθενείς, προκαλώντας καρδιακές προσβολές.

Άλλη εισαγγελέας, η Thérèse Brunisso, ανέφερε πως ο Péchier δεν ήταν γιατρός, «αλλά ένας εγκληματίας που χρησιμοποιούσε την ιατρική για να σκοτώνει». Τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 4 και 89 ετών.

«Δρ Θάνατος» - Οι λόγοι που ο αναισθησιολόγος δηλητηρίαζε ασθενείς

Στην τρίμηνη δίκη έγινε προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι λόγοι, για τους οποίους ο Péchier δηλητηρίαζε ασθενείς κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε ιδιωτικές κλινικές στο Besançon, της ανατολικής Γαλλίας.

Για τις Curraize και Brunisso οι λόγοι «ήταν ποικίλοι». Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπαν, ο Péchier παρενέβη για να ανανήψει ασθενείς που είχε δηλητηριάσει, όχι επειδή ήθελε να τους σώσει, αλλά για να καλύψει τα ίχνη του. Ήθελε να δείξει ότι ήταν «παντοδύναμος» σε αντίθεση με την αγωνία των συναδέλφων του γιατρών.

Μέσα στο δικαστήριο ακούστηκε, ότι προσπάθησε να βλάψει και να δυσφημίσει συναδέλφους με τους οποίους βρισκόταν σε ανταγωνισμό ή σύγκρουση, στοχεύοντας τους ασθενείς τους, για «να τους κάνει να φαίνονται ανίκανοι».

Η Curraize είπε ότι ο Péchier είχε «ανάγκη για εξουσία». Όλα δείχνουν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πως ο αναισθησιολόγος δηλητηρίαζε ασθενείς για να αντιμετωπίσει τα δικά του συναισθήματα «ανεπάρκειας και απογοήτευσης». Το να σκοτώνει είχε γίνει «τρόπος ζωής», είπε.

Η Brunisso ανέφερε, ότι τα εγκλήματα του Péchier στόχευαν σε δύο κατευθύνσεις: «τον φυσικό θάνατο του ασθενούς» και «τη αργή και ύπουλη ψυχολογική επίθεση στους συναδέλφους του».

Τι υποστήριξε ο αναισθησιολόγος στη δίκη

Ο Péchier, ο οποίος έχει 10 ημέρες για να ασκήσει έφεση, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, υποστηρίζοντας στο δικαστήριο: «Ποτέ δεν δηλητηρίασα κανέναν... Δεν δηλητηριάζω». Οι δικηγόροι των θυμάτων τον περιέγραψαν ως άτομο χωρίς συναισθήματα και έλλειψη ενσυναίσθησης στο δικαστήριο.

Ο Péchier, του οποίου ο πατέρας ήταν αναισθησιολόγος, περιγράφεται ως άτομο που είχε μια προνομιούχα ανατροφή. Ζούσε σε ένα μεγάλο σπίτι με την καρδιολόγο σύζυγό του, και τα τρία τους παιδιά πριν χωρίσουν. Είχε εργαστεί σε δύο ιδιωτικές κλινικές όπου ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή υπό «ύποπτες συνθήκες» μεταξύ 2008 και 2017. Δώδεκα ασθενείς δεν μπόρεσαν να επανέλθουν και πέθαναν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ανακριτές εξέτασαν περισσότερες από 70 αναφορές «σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων», ιατρικός όρος για απροσδόκητες επιπλοκές ή θανάτους ασθενών.

Το νεαρότερο θύμα του αναισθησιολόγου ήταν ένα τετράχρονο αγόρι

Το νεότερο θύμα του Péchier, ένα τετράχρονο αγόρι, ο Tedy, που επέζησε δύο καρδιακές προσβολές κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ρουτίνας αμυγδαλών το 2016.

Ο πατέρας του Tedy, δήλωσε στο δικαστήριο: «Αυτό που μας συνέβη είναι ένας εφιάλτης. Εμπιστευτήκαμε την ιατρική και νιώθουμε προδομένοι». Περιέγραψε επίσης, ότι ο γιος του παρέμεινε σε κώμα για δύο ημέρες, με «τη μητέρα του να γονατίζει δίπλα στο κρεβάτι του και να προσεύχεται». Η οικογένεια δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο γιος τους χρησιμοποιήθηκε από τον Péchier ως μέσο για να «εκδικηθεί» τους γιατρούς, υπονοώντας ότι ο Péchier δηλητηρίασε το παιδί για να βλάψει τη φήμη των συναδέλφων του. «Είναι απάνθρωπο, είναι άθλιο», είπε.

Ο Tedy, που σήμερα είναι 14 ετών, δεν ήθελε να καταθέσει ή να σταθεί κοντά στον Péchier στο δικαστήριο, αλλά ο πατέρας του διάβασε μια γραπτή δήλωση στην οποία ο νεαρός περιέγραφε το «μεγάλο του μαρτύριο». Ο Tedy έγραψε: «Καταλαβαίνω ότι, όταν ήμουν μόνο τεσσάρων ετών, κάποιος με χρησιμοποίησε όπως και τη ζωή μου, για να δημιουργήσει προβλήματα. Χρειάζομαι 10 λεπτά περισσότερο από τους συμμαθητές μου για να γράψω. Φοβάμαι ότι τα ίχνη της δηλητηρίασης θα με συνοδεύουν για όλη μου τη ζωή».

Με πληροφορίες από The Guardian