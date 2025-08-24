Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Το 1914, δύο χρόνια μετά το ναυάγιο του Τιτανικού, το ατμοκίνητο SS Medina καθελκύστηκε στο ναυπηγείο Newport News στη Βιρτζίνια. Το πλοίο αυτό έχει ζήσει πολλές ζωές και έχει αλλάξει πολλά ονόματα, καταλήγοντας να γίνει το παλαιότερο ενεργό επιβατηγό πλοίο στους ωκεανούς. Η τελευταία του «αποστολή», ωστόσο, είναι ίσως η πιο απίθανη όλων.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κρεμμυδιών και άλλων αγαθών, συμμετείχε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για τις ΗΠΑ, μετατράπηκε σε επιβατηγό ως SS Roma και αργότερα έγινε κρουαζιερόπλοιο με το όνομα MS Franca C. Το 1977 αγοράστηκε από χριστιανική οργάνωση και ονομάστηκε MV Doulos, ένα πλοίο-αποστολή με βιβλιοθήκη, που ταξίδεψε περισσότερα από 360.000 ναυτικά μίλια και επισκέφθηκε πάνω από 100 χώρες. Το πλοίο ακόμη και δέχτηκε επίθεση με χειροβομβίδες από ισλαμιστές αυτονομιστές στις Φιλιππίνες το 1991, με δύο θανάτους ευαγγελιστών.

Σήμερα, το ιστορικό πλοίο βρίσκεται σε στεριά, στο τροπικό νησί Μπιντάν της Ινδονησίας, γνωστό για πολυτελή all-inclusive θέρετρα. Ο Σιγκαπουριανός επιχειρηματίας Eric Saw, ιδιοκτήτης του πλοίου, δαπάνησε 15 χρόνια και περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης (18 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για να το μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο. Το πλοίο πλέον φέρει το όνομα Doulos Phos, «Δούλος του Φωτός» στα ελληνικά, και στέκεται πάνω σε μια τεχνητή χερσόνησο σε σχήμα αγκυροβολίου, κατασκευασμένη ειδικά για το έργο του Saw.

Το ξενοδοχείο διαθέτει περίπου 100 δωμάτια και σουίτες, με κυκλικά παραθυράκια και βεράντες που προσφέρουν θέα στη θάλασσα. Οι επισκέπτες βιώνουν την εμπειρία του πλοίου όπως όταν ήταν εν πλω: οι υπάλληλοι αποκαλούνται «πλήρωμα», οι όροφοι είναι «κατάστρωμα» και τα δωμάτια είναι «καμπίνες». Κάποιοι επισκέπτες ακόμη αισθάνονται ναυτία κοιτάζοντας από τα παραθυράκια.

Σώθηκε από τη διάλυση και έγινε έργο ζωής

Πριν από την αγορά του το 2010, το MV Doulos θεωρούνταν μη θαλασσοπόρο και κινδύνευε να διαλυθεί για μέταλλο. Ο Saw αγόρασε το πλοίο με 900.000 ευρώ (1,1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και ξεκίνησε ένα δύσκολο έργο συντήρησης, από την ανακατασκευή έως τη μεταφορά του στη στεριά. Το 2015, το 101 ετών πλοίο ρυμουλκήθηκε στο Μπιντάν πάνω σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, διαδικασία που κράτησε επτά εβδομάδες.

Η μετατροπή σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων απαιτούσε συνεργασία με ναυπηγούς για να διατηρηθεί η στατική ακεραιότητα του πλοίου. Πολλά στοιχεία της ιστορίας του πλοίου διατηρήθηκαν: από το κεντρικό έμβολο και έξι σωστικά λέμβοι μέχρι το μηχανοστάσιο και τις αυθεντικές καμπίνες. Το εσωτερικό συνδυάζει ναυτικά στοιχεία με πολυτέλεια, ενώ οι αυθεντικοί πύροι και οι βίδες του πλοίου χρησιμοποιούνται σε έπιπλα και διακοσμητικά.

Για τον Saw, το Doulos Phos δεν είναι μόνο έργο ανακαίνισης ή συντήρησης, αλλά αποστολή ζωής: το ξενοδοχείο λειτουργεί για φιλανθρωπικούς χριστιανικούς σκοπούς, ενώ ο ίδιος λαμβάνει συμβολικό μισθό ενός δολαρίου ετησίως. «Το πλοίο είναι απλώς μια μάζα χάλυβα», λέει, «αλλά το πώς το χρησιμοποιούμε του δίνει νόημα».