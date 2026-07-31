Το δώρο που προκάλεσε τον πρώτο σοβαρό καβγά της Νταϊάνα με τον Κάρολο στον μήνα του μέλιτός τους

Ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο ξεκίνησε με δυσκολίες, με τα πρώτα σημάδια να εμφανίζονται ήδη από το μήνα του μέλιτος.

Μετά τον βασιλικό γάμο τους, τον οποίο παρακολούθησαν 750 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο βασιλικό γιοτ «Britannia» για μια 12ήμερη περιοδεία στη Μεσόγειο.

Η απόσταση μεταξύ των νεόνυμφων ήταν ήδη εμφανής σε μια επιστολή που έγραψε ο Κάρολος από το γιοτ, παρόλο που δήλωνε: «Ο γάμος είναι πολύ ευχάριστος».

Ένα δώρο που πυροδότησε τον πρώτο μεγάλο καβγά μεταξύ της Νταϊάνα και του Καρόλου

«Η Νταϊάνα τρέχει εδώ κι εκεί, κουβεντιάζοντας με όλους τους ναύτες και τους μάγειρες στην κουζίνα κ.λπ., ενώ εγώ παραμένω σαν ερημίτης στο κατάστρωμα, βυθισμένος με απόλυτη χαρά σε ένα από τα βιβλία του Λόρενς φαν ντερ Ποστ», έγραψε, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι περνούσε ήδη τον χρόνο του χωριστά κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν η Νταϊάνα είδε τον Κάρολο να φοράει εξατομικευμένα μανικετόκουμπα, ένα δώρο από την πρώην σύντροφο του συζύγου της, την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

«Τα μανικετόκουμπα εμφανίστηκαν στους καρπούς του- δύο «C» που ήταν σχεδιασμένα όπως τα «C» της Chanel. Το κατάλαβα αμέσως. Ήξερα ακριβώς. "Η Καμίλα σου τα έδωσε αυτά, έτσι δεν είναι;"», θυμήθηκε η Νταϊάνα στον συγγραφέα Άντριου Μόρτον σε ηχογραφήσεις που έγιναν για τη βιογραφία του 1992. «Εκείνος είπε: "Ναι, και τι μ’ αυτό; Είναι δώρο από μια φίλη". Και, πω πω, τι καβγά που κάναμε!»

Τα μανικετόκουμπα δεν ήταν η μόνη ένδειξη ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν αισθήματα μεταξύ του Κάρολου και της Καμίλα. Πριν από το γάμο, η Νταϊάνα είχε ανακαλύψει ένα βραχιόλι «αποχαιρετισμού» που ο μελλοντικός μονάρχης σκόπευε να δώσει στην Καμίλα. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος, καθώς συνέκριναν τα προγράμματά τους, η Νταϊάνα είδε δύο φωτογραφίες της Καμίλα να πέφτουν από το ημερολόγιο του νέου συζύγου της.

Καθώς η κρουαζιέρα συνεχιζόταν, όχι μόνο ένιωθε μοναξιά και ήταν άρρωστη — η Νταϊάνα παραδέχτηκε στον Μόρτον και στη συνέντευξή της στο «Panorama» του 1995 ότι υπέφερε από κρίσεις βουλιμίας — αλλά η νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε αρχίσει να «έχει εμμονή με την Καμίλα».

«Τη νύχτα, ονειρευόμουν την Καμίλα συνεχώς», είπε αργότερα στον Μόρτον.

Μετά από μια ταραχώδη δεκαετία γάμου, ο Κάρολος και η Νταϊάνα χώρισαν το 1992 και πήραν επίσημα διαζύγιο τέσσερα χρόνια αργότερα. Και οι δύο παραδέχτηκαν ότι είχαν σχέσεις εκτός γάμου, συμπεριλαμβανομένης της ανανεωμένης ερωτικής σχέσης του Κάρολου με την Καμίλα, την οποία παντρεύτηκε το 2005, χρόνια μετά το θάνατο της Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα το 1997.

Με πληροφορίες από People