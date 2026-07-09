Το δώρο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Ποιοι το πήραν και τι έγραφε το σημείωμα του Τούρκου προέδρου

Δώρα έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα.

Πρόκειται για ένα συλλεκτικό περίστροφο τύπου 357 Μάγκνουμ, έξι σφαίρες και ένα κόκκινο στυλό.

Το περίστροφο μαζί με τις έξι σφαίρες ήταν μέσα σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας. Μάλιστα, το όπλο, το οποίο κατασκεύαζαν στην Τουρκία τη δεκαετία του 1990, είχε χαραγμένο πάνω του και το όνομα του κάθε ηγέτη.

Σημειώνεται ότι από τότε έχει πάψει να παράγεται και είναι καθαρά ένα ρετρό vintage πιστόλι.

Επίσης, σε κάθε κουτί δώρο υπήρχε και ένα σετ καθαρισμού του συγκεκριμένου όπλου.

Πάντως, πολλά από τα όπλα έμειναν στην Τουρκία για να απενεργοποιηθούν πρώτα αν και ο Ερντογάν είχε βάλει ένα σημείωμα σε κάθε κουτί, το οποίο ήρε τους αυστηρούς κανόνες εξαγωγής οπλικών συστημάτων στο τουρκικό αεροδρόμιο.

Ποιοι πήραν μαζί τους το δώρο Ερντογάν και ποιοι όχι;

Ο Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, παρέλαβε όχι έξι αλλά 500 σφαίρες- ίσως γιατί υπέγραψε μια διμερή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε τελικά το όπλο του στην Τουρκία για να απενεργοποιηθεί.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, παρέλαβαν το ασυνήθιστο όπλο. Δεν υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες για το τι έχουν κάνει αμφότεροι.

Πάντως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχουν πληροφορίες. Σύμφωνα με το Reuters, ο πρωθυπουργός θα το δωρίσει στο Πολεμικό Μουσείο.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού ευχαρίστησε τον Ερντογάν για το δώρο, παρέλαβε το περίστροφο. Μόλις απενεργοποιηθεί, θα δοθεί επίσης, σε στρατιωτικό μουσείο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είπε ότι οι αρχές του Βελγίου θα αποφανθούν για το τι μέλλει γενέσθαι.

Τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που έφτασε και τελευταία, είπε ότι το όπλο βρίσκεται ήδη στην Ιταλία και εκτίθεται μαζί με άλλα δώρα στην έδρα της κυβέρνησης.

🔥 President #Erdogan gifted "personalized" vintage revolver pistols to all #NATOSummit leaders, complete with live ammunition(!), as the alliance's Ankara meeting concluded yesterday.



Made by Turkish #firearms giant #Sarsılmaz and chambered in .357 Magnum, the custom weapons… — Turkish Century (@TurkishCentury) July 9, 2026

An unusual gift from President @RTErdogan at the NATO Summit: a Magnum revolver with ammunition, engraved with my name… pic.twitter.com/Bni4asgPDl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 9, 2026

Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesine katılan liderlere hediye ettiği üstünde isimlerinin yazıldığı içerisinde mermi bulunan revolver tabancalar dünyada gündem oldu. Her hareketi bir olay. Şu zevke bakar mısınız.. pic.twitter.com/5jHOVcwp2D — Marginale (@themarginale) July 9, 2026

🇹🇷 Erdogan presented custom-engraved Turkish-made Sarsilmaz SR 38 revolvers with live ammunition to participants of the NATO summit in Ankara as a farewell gift.



Each weapon was personalized with the recipient’s name engraved on it. Because the value of these high-end ceremonial… pic.twitter.com/m5Xq1h6miD — Visegrád 24 (@visegrad24) July 9, 2026

Υπενθυμίζεται πως η τριμερής συνάντηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλαφ Γκιλ.

Όπως δήλωσε ο Γκιλ, «συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Η συζήτηση περιλάμβανε θέματα άμυνας, μετανάστευσης και κινητικότητας, καθώς και εμπορίου και βιομηχανικής πολιτικής. Επικεντρώθηκε επίσης σε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως το Κυπριακό, η Ουκρανία, η περιοχή του Καυκάσου και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Αναφερόμενος στο δώρο που προσέφερε ο Ερντογάν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν ένα πυροβόλο όπλο, ο Γκιλ δήλωσε ότι «το πυροβόλο όπλο θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο. Αφού απενεργοποιηθεί και καταστεί μη λειτουργικό, πρόθεση της προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο»

Επίσης, η τουρκική προεδρία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο, που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση. Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα προσωπικό κόκκινο στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ