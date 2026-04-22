«Donnyland»: Η Ουκρανία πρότεινε μετονομασία τμήματος του Ντονμπάς προς τιμήν του Τραμπ 

Ουκρανοί αξιωματούχοι πρότειναν να μετονομαστεί τμήμα του Ντονμπάς σε «Donnyland», στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών, επιχειρώντας να επηρεάσουν τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ έναντι της Ρωσίας

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ των New York Times, επικαλούμενο τέσσερα πρόσωπα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, η ονομασία Donnyland χρησιμοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες στις επαφές για πιθανή συμφωνία ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, αν και δεν φαίνεται να έχει περιληφθεί σε επίσημα έγγραφα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο όρος ακούστηκε αρχικά σχεδόν αστειευόμενα από Ουκρανό διαπραγματευτή, ως μέρος μιας προσπάθειας να πειστεί η κυβέρνηση Τραμπ να τηρήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στις ρωσικές εδαφικές αξιώσεις.

Τι θα περιλάμβανε το «Donnyland» στην ανατολική Ουκρανία

Η πρόταση αφορούσε μια έκταση στην ανατολική Ουκρανία, με μήκος περίπου 80 χιλιόμετρα και 65 πλάτος, σε τμήμα του Ντονμπάς που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο αλλά βρίσκεται πολύ κοντά στη γραμμή του μετώπου. Πρόκειται για μία από τις βασικές εκκρεμότητες των συνομιλιών, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διαμηνύσει ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά μέχρι να φτάσει στα διοικητικά όρια της περιφέρειας. Από την άλλη, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι μπορεί ακόμη να υπερασπιστεί την περιοχή και δεν δείχνει διατεθειμένη να την εγκαταλείψει.

Στο τραπέζι έχει πέσει η ιδέα μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ή μιας ειδικής οικονομικής περιοχής που δεν θα βρίσκεται υπό πλήρη ρωσικό ή ουκρανικό έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε και η πιθανότητα η περιοχή να συνδεθεί πολιτικά με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε μια ενδεχόμενη συμφωνία να μπορεί να παρουσιαστεί ως προσωπική του επιτυχία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε εξεταστεί ακόμη και η πιθανότητα το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ να έχει ρόλο στη διαχείριση της περιοχής, αν και μέχρι στιγμής δεν συμμετέχουν σε αυτό ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία.

Φωτ.: Leanne Abraham/The New York Times

Η εικόνα επί του εδάφους δείχνει πόσο παράδοξη είναι αυτή η συζήτηση. Στην περιοχή ζουν σήμερα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, περίπου 190.000 άνθρωποι, αν και άλλες πηγές που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι σχεδόν ο μισός. Η βασική οδική αρτηρία προς την περιοχή έχει καλυφθεί με δίχτυα για προστασία από ρωσικά drones, ενώ ελάχιστα έχουν απομείνει από την τοπική οικονομία, πέρα από ένα ορυχείο άνθρακα και ορισμένα καταστήματα που εξυπηρετούν στρατιώτες.

Ουκρανία: Εναλλακτική πρόταση για «μοντέλο Μονακό» στο Ντόνμπας

Παράλληλα, στις διαπραγματεύσεις εξετάστηκε και ένα εναλλακτικό σενάριο, γνωστό ως «μοντέλο Μονακό». Η ονομασία παραπέμπει στο μικρό κρατίδιο της Μεσογείου και χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μια πιθανή μεταπολεμική διευθέτηση, κατά την οποία η περιοχή θα λειτουργούσε ως ημιαυτόνομη οντότητα με χαρακτηριστικά οικονομικής ζώνης.

Σε αντίθεση με τον όρο Donnyland, που παρέμεινε σε επίπεδο συζητήσεων, το «μοντέλο Μονακό» εμφανίστηκε σε προσχέδια συμφωνιών, σύμφωνα με πρόσωπο με άμεση γνώση της ουκρανικής διαπραγματευτικής στρατηγικής.

Ωστόσο, οι συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο στα τέλη Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω των διαφωνιών για το καθεστώς της περιοχής. Η προσοχή της αμερικανικής πλευράς μετατοπίστηκε παράλληλα στον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που επιβράδυνε περαιτέρω την πρόοδο.

Η ρωσική πλευρά, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα θα αποδεχόταν μόνο πλήρη νομικό έλεγχο του Ντονμπάς. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποβάθμισε το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών για την επίτευξη ειρήνης, χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλο λάθος».

Παρά το αδιέξοδο στο ζήτημα των εδαφών, οι συνομιλίες συνεχίστηκαν σε άλλα πεδία, όπως οι πιθανές αμερικανικές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Σε μια ένδειξη του πώς αντιμετωπίστηκε η ιδέα Donnyland στο εσωτερικό της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, ένας από τους συμμετέχοντες φέρεται να δημιούργησε ακόμη και σημαία για την περιοχή, σε πράσινο και χρυσό χρώμα, καθώς και έναν «εθνικό ύμνο» με τη βοήθεια του ChatGPT. Δεν είναι σαφές αν τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν ποτέ στην αμερικανική πλευρά.

Με πληροφορίες από New York Times