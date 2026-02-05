Don Colossus: Το διώροφο χρυσό άγαλμα του Τραμπ ευκαιρία πλούτου για τα crypto bros

Γνωστό και ως «Don Colossus», έχει ύψος περίπου 4,5 μέτρων, είναι χρυσό και αποτυπώνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο συνεχίζει να αναζητά τη «στέγη» του.

Το άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ είναι τοποθετημένο πάνω σε βάση βάρους περίπου 3,2 τόνων, φτάνει σχεδόν το ύψος ενός διώροφου κτιρίου και, στην ουσία, πρόκειται για ένα γιγαντιαίο ομοίωμα, χυτό σε μπρούτζο και καλυμμένο με παχύ στρώμα φύλλων χρυσού.

Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, το χρυσό άγαλμα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο αλλόκοτες προσπάθειες παραγωγής χρήματος της εποχής Τραμπ. Μια ομάδα επενδυτών κρυπτονομισμάτων κατέβαλε περίπου 300.000 δολάρια για να το κατασκευάσει ένας γλύπτης, ως «φόρο τιμής» στον πρόεδρο, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή των κρυπτονομισμάτων.

Ντόναλντ Τραμπ: Ένα άγαλμα ως εργαλείο προώθησης κρυπτονομισμάτων

Στη συνέχεια, το άγαλμα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο προώθησης ενός memecoin με την ονομασία $PATRIOT, αναφέρουν στο δημοσίευμά τους οι New York Times.

Τώρα, κόντρα σε κάθε προσδοκία, το σχέδιο φαίνεται να πλησιάζει στην υλοποίησή του. Τον περασμένο μήνα τοποθετήθηκε μια τεράστια βάση από σκυρόδεμα και ανοξείδωτο χάλυβα στους χώρους του γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Ντόραλ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με μηνύματα που έχουν στα χέρια τους οι New York Times, ο πάστορας Μαρκ Μπερνς, ένας από τους βασικούς οργανωτές του εγχειρήματος και φίλος του Τραμπ, ενημέρωσε τους συνεργάτες του ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να παραστεί στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος.

«Φαίνεται ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του προς τον Μπερνς τον Δεκέμβριο.

Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, σχεδόν όλοι προσπάθησαν να κερδίσουν κάτι από την προεδρία Τραμπ: επιχειρηματικές συμφωνίες με την οικογένειά του ή πιέσεις για ευνοϊκή ρύθμιση. Όμως λίγοι το τόλμησαν τόσο ανοιχτά όσο οι υποστηρικτές του $PATRIOT.

Ντόναλντ Τραμπ: Το άγαλμα που προκαλεί «θόρυβο»

Η κατασκευή ενός γιγαντιαίου αγάλματος ήταν ένας ακριβός τρόπος για να δημιουργηθεί θόρυβος στα social media. Ωστόσο, είχε προοπτικές κέρδους. Οι επενδυτές που χρηματοδότησαν το άγαλμα έλαβαν μεγάλες ποσότητες του νομίσματος, το οποίο -υπό προϋποθέσεις- μπορεί να εκτοξευθεί σε αξία. Για μήνες, οι υποστηρικτές του «Don Colossus» ανέβαζαν φωτογραφίες της προόδου του έργου στο X και καλλιεργούσαν συμμαχίες στον κόσμο του MAGA, με στόχο ένα μεγάλο επικοινωνιακό χτύπημα: την εγκατάσταση του αγάλματος σε επίσημο ακίνητο του Τραμπ.

Το $PATRIOT κυκλοφόρησε στα τέλη του 2024 και για λίγο εκτοξεύτηκε, καθώς ο Τραμπ υποσχόταν να μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε «παγκόσμια πρωτεύουσα των crypto». Σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, το Σαββατοκύριακο της ορκωμοσίας, οι δημιουργοί του νομίσματος δώρισαν ένα μπρούτζινο μινιατούρα του αγάλματος στον Στιβ Μπάνον και συναναστράφηκαν με συντηρητικούς influencers.

Σύντομα όμως άρχισαν οι καθυστερήσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις, μια μικρογραφία του ασταθούς κόσμου των memecoins, όπου οι απάτες είναι συχνές και οι απώλειες μεγάλες. Η τιμή του $PATRIOT κατέρρευσε πέρσι, χάνοντας σχεδόν όλη της την αξία. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές ήρθαν σε σύγκρουση με τον γλύπτη του έργου, τον Άλαν Κότριλ από το Οχάιο.

Σε μηνύματα που είδε η New York Times, ο Κότριλ ανέφερε ότι του οφείλονται 75.000 δολάρια για τα πνευματικά δικαιώματα του αγάλματος: «Χρησιμοποιείτε την κατοχυρωμένη εικόνα μου για να προωθείτε το token σας», έγραψε σε έναν από τους επενδυτές.

«Ναι lol, όπως είχαμε σχεδιάσει από την πρώτη μέρα», απάντησε ο Άσλεϊ Σανσαλόνε, crypto developer του $PATRIOT.

Ο Σανσαλόνε δήλωσε ότι ο Κότριλ θα πληρωθεί πλήρως πριν από τα αποκαλυπτήρια. «Σε κάθε επιχειρηματική συμφωνία, κάποια χρήματα παρακρατούνται μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο», ανέφερε.

Ντόναλντ Τραμπ: Άγνωστο εάν θα τοποθετηθεί το άγαλμα

Παραμένει, πάντως, άγνωστο πότε -και αν- το άγαλμα θα τοποθετηθεί τελικά.

Αφού η New York Times απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο και στον Trump Organization για το $PATRIOT, ο Έρικ Τραμπ έγραψε στο X:

«Εκτιμούμε τη στήριξη και τον ενθουσιασμό, αλλά θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το νόμισμα».

Η ιδέα για τον «Don Colossus» γεννήθηκε σε ένα group chat στο Telegram τον Ιούλιο του 2024, λίγο μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ στην Πενσιλβάνια. Ο Σανσαλόνε θέλησε να μετατρέψει την εικόνα του Τραμπ με υψωμένη γροθιά σε memecoin, σε συνεργασία με τον ακροδεξιό ακτιβιστή Ντάστιν Στόκτον και τον crypto επενδυτή Μπροκ Πιρς.

Ο γλύπτης ολοκλήρωσε το άγαλμα λίγο πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ. Ακολούθησαν καθυστερήσεις, η κυκλοφορία του ανταγωνιστικού memecoin $TRUMP από τον ίδιο τον πρόεδρο και η κατάρρευση του $PATRIOT κατά 90%.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές συνέχισαν την προώθηση. Ο Τζορτζ Σάντος παρουσίασε μινιατούρα του αγάλματος στο Fox News, ενώ ο πάστορας Μπερνς προώθησε την ιδέα να καλυφθεί το άγαλμα με χρυσό. Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε, η βάση τοποθετήθηκε στο γήπεδο γκολφ του Ντόραλ, και ο Λευκός Οίκος αναζητά ημερομηνία για τα αποκαλυπτήρια.

Πάντως, εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, μια χρυσή μινιατούρα του «Don Colossus» ίσως καταλήξει και στο Οβάλ Γραφείο.

Με πληροφορίες από New York Times