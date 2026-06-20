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Δομινικανή Δημοκρατία: Νεκρή τουρίστρια λόγω φωτιάς σε ξενοδοχείο - 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Τραυματίστηκαν εννέα άτομα - Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα, καθώς τμήματα της στέγης ήταν κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτογραφία: X
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Μία 46χρονη Ιταλίδα πέθανε και περίπου 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Μπαγιαΐμπε, στα νοτιοανατολικά της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Το θύμα, η Φραντσέσκα Βαλεντίνο από την Καζέρτα της Ιταλίας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Beach όταν ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη εννέα άτομα. Τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Μεταξύ αυτών ήταν επισκέπτες του ξενοδοχείου και μέλη των σωστικών συνεργείων.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα, καθώς τμήματα της στέγης ήταν κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς. Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν το συγκρότημα.

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της. Οι ένοικοι του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε γειτονικές τουριστικές μονάδες, ενώ το κοντινό Viva Wyndham Dominicus Palace δεν υπέστη ζημιές.

Η Δομινικανή Δημοκρατία παραμένει ο δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός της Καραϊβικής, έχοντας υποδεχθεί περίπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Διεθνή

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