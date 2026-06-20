Δομινικανή Δημοκρατία: Νεκρή τουρίστρια λόγω φωτιάς σε ξενοδοχείο - 1.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Μία 46χρονη Ιταλίδα πέθανε και περίπου 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Μπαγιαΐμπε, στα νοτιοανατολικά της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Το θύμα, η Φραντσέσκα Βαλεντίνο από την Καζέρτα της Ιταλίας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Beach όταν ξέσπασε η φωτιά, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη εννέα άτομα. Τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Μεταξύ αυτών ήταν επισκέπτες του ξενοδοχείου και μέλη των σωστικών συνεργείων.

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today.



No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 19, 2026

UPDATE: 1 Italian tourist dead, nearly 1,700 other tourists evacuated after fire tears through resort in the Dominican Republic.



Several buildings were visibly damaged at Wyndham’s Viva Dominicus Beach resort. https://t.co/gs5BwtCoVt pic.twitter.com/DRnnw5xVpP — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 20, 2026

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα, καθώς τμήματα της στέγης ήταν κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς. Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν το συγκρότημα.

A massive fire engulfed the Viva Wyndham Dominicus Beach in the Dominican Republic, claiming the life of a Italian woman and forcing 1,700 others to evacuate the luxury resort.



According to authorities, the fire spread rapidly because part of the resorts roofs were made of came,… pic.twitter.com/FVoOy1P3fP — Postcard Perks ✨ 🌏 (@PostcardPerks) June 20, 2026

Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της. Οι ένοικοι του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε γειτονικές τουριστικές μονάδες, ενώ το κοντινό Viva Wyndham Dominicus Palace δεν υπέστη ζημιές.

Η Δομινικανή Δημοκρατία παραμένει ο δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός της Καραϊβικής, έχοντας υποδεχθεί περίπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.