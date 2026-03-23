Dominik Krause: Ο πρώτος ανοιχτά γκέι δήμαρχος του Μονάχου - Ποιος είναι ο 35χρονος φυσικός

Ο Dominik Krause, «μόλις 35 ετών, φυσικός και ομοφυλόφιλος» είναι ο νέος δήμαρχος του Μονάχου.

«Ο Dominik Krause εξελέγη ο πρώτος γκέι δήμαρχος του Μονάχου, τερματίζοντας δεκαετίες διακυβέρνησης του SPD» σχολιάζουν γερμανικά μέσα.

Ο υποψήφιος του Πράσινου Κόμματος σημείωσε μια «εντυπωσιακή νίκη», επικρατώντας του Ντίτερ Ράιτερ του SPD, ο οποίος κατείχε το αξίωμα για δώδεκα χρόνια, στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών.

«Τρέλα, τρέλα!», είπε ο Krause καθώς ανέβηκε στην σκηνή του προεκλογικού πάρτι του Πράσινου Κόμματος στο Μόναχο υπό τους ήχους συνθημάτων και της μουσικής του Oktoberfest «Bella Napoli». Μίλησε για μια ιστορική ημέρα και ευχαρίστησε όλους «για την τεράστια εμπιστοσύνη».

Θέλει να «διατηρήσει ένα κοσμοπολίτικο και ποικιλόμορφο Μόναχο» και πρόσθεσε: «Οι κάτοικοι του Μονάχου έχουν δείξει ότι είναι ακριβώς έτοιμοι για αυτό». Αυτό, είπε, ήταν η πραγματική αίσθηση της βραδιάς.

Ο υποψήφιος- και τελικά νικητής- του Πράσινου Κόμματος, μόλις 35 ετών, κέρδισε στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών της Κυριακής εναντίον του νυν δημάρχου, Ντίτερ Ράιτερ (SPD), ο οποίος θεωρούνταν εδώ και καιρό σχεδόν ανίκητος.

Επίσης, ο Krause γίνεται το πρώτο μέλος του Πράσινου Κόμματος στην ιστορία του Μονάχου που αναλαμβάνει αξίωμα δημάρχου.

Ο Dominik Krause μαζί με άλλα μέλη του Πράσινου Κόμματος μετά τον επαναληπτικό γύρο των εκλογών/ Getty Images

Dominik Krause: Ποιος είναι ο 35χρονος νέος δήμαρχος του Μονάχου

Παρόλο που κέρδισε απροσδόκητα στον πρώτο γύρο, όταν ανάγκασε τον Ράιτερ σε επαναληπτικό γύρο, το μέλος του Πράσινου Κόμματος μπήκε στα πρωτοσέλιδα. Είχε λάβει τόση προσοχή μόνο μία φορά πριν- το 2023- λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως αντιδήμαρχος. Εκείνη την εποχή, αποκάλεσε το Oktoberfest του Μονάχου τη «μεγαλύτερη ανοιχτή σκηνή ναρκωτικών στον κόσμο».

«Τώρα θα είναι το πρώτο μέλος του Πράσινου Κόμματος που θα ανοίξει ποτέ το Oktoberfest και θα ανοίξει το πρώτο βαρέλι. Είναι σίγουρος ότι μπορεί να καταφέρει να ανοίξει δύο βαρέλια» σχολιάζουν τοπικά μέσα. «Το έχω κάνει ήδη αρκετές φορές», είπε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Krause παρουσιάστηκε ως φιλικός, μερικές φορές σχεδόν συγκρατημένος. Ακόμα και όταν ο αντίπαλός του, ο Ράιτερ, υπέπεσε σε μεγάλο βαθμό στο σκάνδαλο με τις αμειβόμενες θέσεις στη Μπάγερν Μονάχου, ο 35χρονος παρέμεινε σταθερά δίκαιος, χωρίς ποτέ να επιτεθεί προσωπικά στον εν ενεργεία πρόεδρο, και αντίθετα, τονίζοντας την καλή συνεργασία με τον πρώην προϊστάμενό του.

Ενώ ο Ράιτερ διεξήγαγε μια εκστρατεία αυστηρά προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά του, θυμίζοντας το «Με ξέρεις» της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ο Krause επικεντρώθηκε στην ουσία, ιδιαίτερα σε προσιτές κατοικίες. Υποσχέθηκε 50.000 νέα διαμερίσματα. Το σύνθημα του Ράιτερ ήταν «Ταιριάζει». Ο Krause, ο οποίος υποσχέθηκε μια ανάσα καθαρού αέρα στο δημαρχείο, υιοθέτησε το σύνθημα: «Επειδή περισσότερα είναι δυνατά».

Πολλοί κάτοικοι του Μονάχου άρχισαν να αναρωτιούνται ποιος ήταν «στην πραγματικότητα αυτός ο Krause» λίγο πριν από τις εκλογές. Σαφώς, ο νεαρός πολιτικός έπεισε με τις εμφανίσεις του. Γεννημένος στο Μόναχο το 1990 και μεγαλωμένος στις περιοχές Μόοσαχ και Ούντερμεντζινγκ με τα δύο αδέλφια του, ο Krause σπούδασε φυσική και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Ο Dominik Krause με τον αρραβωνιαστικό του, Sebastian Müller/ Getty Images

Λέει ότι μπήκε στην πολιτική αφότου σοκαρίστηκε από μια νεοναζιστική πορεία. Ο Krause εντάχθηκε στο Πράσινο Κόμμα, εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο το 2014 ως νεαρός φοιτητής και έκτοτε διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος του λαϊκού συλλόγου «Το Μόναχο είναι Πολύχρωμο», διοργανώνοντας τακτικά μεγάλες διαδηλώσεις κατά του εξτρεμισμού.

Στην ιδιωτική του ζωή, ο Krause παρουσιάζεται ως ένας τυπικός κάτοικος του Μονάχου- στον ελεύθερο χρόνο του, πηγαίνει στα βουνά για πεζοπορία, αναρρίχηση ή σκι. Ο Krause ζει με τον αρραβωνιαστικό του, Sebastian, γιατρό, στην περιοχή Γκίζινγκ.

Λέει ότι γνώρισε τον Sebastian σε ένα μάθημα χορού. Μετά την εκλογική του νίκη, έστειλε ένα ευχαριστώ στον «έρωτα της ζωής μου», χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό: «Αγαπητέ Sebastian, σε ευχαριστώ».

Ο Krause πάντα με σιγουριά αντιτίθεται στους επικριτές που πιστεύουν ότι είναι πολύ νέος για το αξίωμα του δημάρχου, συχνά δείχνοντας τον Χανς-Γιόχεν Φόγκελ. Ο πολιτικός του SPD ήταν 34 ετών όταν εξελέγη στην κορυφαία θέση στο δημαρχείο του Μονάχου το 1960.

Με πληροφορίες από dpa και AFP