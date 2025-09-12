Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα βίντεο με τον ύποπτο από τη στιγμή της διαφυγής του

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, υπερσυντηρητικoύ ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της πολιτείας των ΗΠΑ, παραμένει καταζητούμενος.

Σε μια προσπάθεια να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τα ίχνη του δράστη, το FBI δημοσιεύει βίντεο του υπόπτου όπου μετά τη δολοφονία, να πηδά από μια στέγη και τρέχει μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη με αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Νωρίτερα, είχαν εντοπιστεί, το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα άτομο με καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε στέγη κτιρίου, να κατεβαίνει από την άκρη της και να πέφτει στο έδαφος. Κατά πληροφορίες από τις αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια διέφυγε. Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει ταυτοποιηθεί.



«Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού», δηλώνει ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, που υπογράμμισε, πως το FBI έχει ήδη λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες.

Δεν έχει συλληφθεί ακόμη κανένας ύποπτος, αλλά πηγές αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει το όνομα ενός «ατόμου που ενδιαφέρει» και το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες, σύμφωνα με το BBC.



Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ - Η σχέση του με τον Τραμπ

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ένας φοιτητής, περήφανος που εγκατέλειψε το κολέγιο, και είχε άμεση γραμμή επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως λίγοι άλλοι.

Συχνός επισκέπτης του Λευκού Οίκου, ο Κερκ ήταν πολύ περισσότερα από απλός θαυμαστής και οπαδός του Αμερικανού προέδρου. Είχε άμεση επαφή με τη βάση του MAGA και φρόντιζε να γίνονται γνωστές οι απόψεις του - ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις που διαφωνούσε, όπως με την απόφαση του Τραμπ τον Ιούνιο να πλήξει πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Τότε, ο Κερκ είχε προειδοποιήσει για πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις με τους νεότερους υποστηρικτές, πολλοί από τους οποίους είχαν στραφεί στον Τραμπ εξαιτίας της υπόσχεσής του να τερματίσει τους ξένους πολέμους.

Η ίδια η ιδέα ότι ο Κερκ ασκούσε κριτική - και ότι ο Τραμπ την αποδεχόταν χωρίς να αντεπιτίθεται — υπογραμμίζει πόσο πολύ ο πρόεδρος εκτιμούσε τον συντηρητικό ακτιβιστή και σεβόταν τη δύναμη της οργάνωσής του, Turning Point USA.

«Κανείς δεν καταλάβαινε, ούτε κατείχε την Καρδιά της Νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύτερα από τον Τσάρλι», έγραψε ο Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα την Τετάρτη σε ανάρτηση με την οποία ανακοίνωνε τον θάνατο του Κερκ, τονίζοντας τους στενούς δεσμούς τους. «Τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν ΟΛΟΙ, ιδιαίτερα εγώ.»

Η δολοφονία του Κερκ σόκαρε τον Λευκό Οίκο και προκάλεσε κύματα αναστάτωσης στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα -ενώ αποτελεί και προσωπική απώλεια για την πρώτη οικογένεια της Αμερικής.

Ο Τραμπ είχε αποδώσει στον 31χρονο Κερκ τα εύσημα για την κινητοποίηση της νεολαίας που συνέβαλε στη νίκη του το 2024. Πριν από αυτό, όμως, είχε ήδη γίνει πολύτιμος και έμπιστος φίλος και σύμβουλος του προέδρου και της οικογένειάς του.

Ο Τραμπ θεωρούσε τον Κερκ μέλος της ευρύτερης οικογένειάς του, είπε πηγή με γνώση της σχέσης στο CNN, και ο θάνατός του προκάλεσε φρίκη, σοκ και θλίψη στον στενό κύκλο του προέδρου. Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Κερκ, με τον οποίο είχε ταξιδέψει και εμφανιστεί δημόσια πολλές φορές, όσο το κίνημα MAGA εξαπλωνόταν, πιο πρόσφατα στη σύνοδο του Turning Point USA στη Φλόριντα τον Ιούλιο.

«Σ’ αγαπώ αδελφέ. Έδωσες σε τόσους πολλούς το θάρρος να μιλήσουν και δεν θα μας κάνουν ποτέ να σωπάσουμε», έγραψε ο Τραμπ Τζούνιορ στο X.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και ανώτερος σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του, υπογράμμισε τον ρόλο του Κερκ στην καμπάνια του 2016 και στην ανάπτυξη του κινήματος MAGA.

«Όταν ήμουν στον Λευκό Οίκο, καθιερωμένοι οργανισμοί συχνά παραπονιούνταν που συνεχίζαμε να κάνουμε εκδηλώσεις με τον Τσάρλι, στο οποίο απαντούσα ‘έρχεται με μεγάλες ιδέες, είναι εύκολος στη συνεργασία και πάντα αποδίδει περισσότερα από τα αναμενόμενα,’» έγραψε ο Κούσνερ στο X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μόλις ο τέταρτος πρόεδρος στη ζωή του Κερκ. Γεννημένος το 1993, μεγάλωσε στα βορειοδυτικά προάστια του Σικάγο. Συχνά μιλούσε για τα πρώτα σημάδια πολιτικής συνείδησης και ακτιβισμού του σε ηλικία 15 ετών, όταν ο γερουσιαστής της πολιτείας του, Μπαράκ Ομπάμα, κέρδισε την προεδρία.

Ο Κερκ δεν γιόρτασε τη θριαμβευτική νίκη του Ομπάμα το 2008. Η δική του πολιτική άνοδος ακολούθησε την ανάπτυξη του κινήματος Tea Party. Παρακολούθησε για λίγο μαθήματα στο Harper College στο Palatine του Ιλινόι, αλλά τα παράτησε για να ακολουθήσει τον συντηρητικό ακτιβισμό — μια απόφαση που αργότερα έγινε σημείο υπερηφάνειας.

«Αν θέλεις να ξεχωρίσεις, μην πας στο κολέγιο», έλεγε ο Κερκ σε συγκεντρώσεις. «Δούλεψε για μένα».

Λίγο παραπάνω από μία δεκαετία αργότερα, ο Κερκ ήταν ήδη αστέρας του συντηρητικού χώρου — αρχικά έμπιστος του Τραμπ Τζούνιορ που τελικά κέρδισε την εμπιστοσύνη και του πατέρα του. Ο Κερκ ήταν επίσης εξαιρετικά κοντά στον Τζέι Ντι Βανς, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική του εκστρατεία για τη Γερουσία στο Οχάιο το 2022 και πιέζοντας τον Τραμπ να τον επιλέξει ως αντιπρόεδρό του το 2024. «Προσευχηθείτε για τον Τσάρλι Κερκ,» έγραψε την Τετάρτη ο Βανς, «έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα.»

Ο Κερκ και η πολιτική του οργάνωση, Turning Point Action, ήταν καθοριστικοί στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Για παράδειγμα, η ομάδα επένδυσε εκατομμύρια δολάρια σε πρόγραμμα κινητοποίησης ψηφοφόρων στην Αριζόνα, μια κρίσιμη πολιτεία-κλειδί που ο Τραμπ κέρδισε ξανά από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Chase the Vote», τα στελέχη της οργάνωσης καλλιέργησαν σχέσεις με συγκεκριμένους ψηφοφόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ψήφιζαν. Οι προσπάθειες περιλάμβαναν ενθάρρυνση για πρόωρη ψήφο, μεταφορά ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα και βοήθεια με την αποστολή επιστολικών ψήφων – όλα με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι σποραδικοί ψηφοφόροι που έτειναν να στηρίξουν τον Τραμπ θα έριχναν πράγματι την ψήφο τους.

Το CNN μετέδωσε πέρυσι ότι η προσπάθεια του Turning Point βοήθησε να εξασφαλιστούν πάνω από 125.000 ψήφοι σποραδικών ψηφοφόρων που είχε στοχεύσει στην Αριζόνα, σύμφωνα με άτομο που γνώριζε τη λειτουργία της ομάδας. Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία με περίπου 187.000 ψήφους.

Ο Τραμπ έχει καυχηθεί για την απήχησή του στους νέους ψηφοφόρους το 2024 -μείωσε την ήττα του στις ηλικίες 18-29 σε 11 μονάδες από 24 το 2020 — και απέδωσε την επιτυχία αυτή, εν μέρει, στον Κερκ.

«Και ο Τσάρλι Κερκ θα σας πει: 'το TikTok βοήθησε', αλλά ο Τσάρλι Κερκ βοήθησε επίσης», είπε ο Τραμπ κατά την τελετή ορκωμοσίας της δικαστού Jeanine Pirro στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία παρευρέθηκε και ο Κερκ τον Μάιο.

