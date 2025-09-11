Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σφαίρες με «αντιφασιστικά» μηνύματα βρέθηκαν στο όπλο του δράστη

Οι ερευνητές του FBI βρήκαν πυρομαχικά με χαραγμένες εκφράσεις υπέρ των τρανς και φράσεις αντιφασιστικής ιδεολογίας μέσα στο τουφέκι που οι αρχές πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με ένα εσωτερικό δελτίο των αρχών επιβολής του νόμου και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με την έρευνα.

Το παλαιότερο μοντέλο κυνηγετικού τουφεκιού διαμετρήματος 30 χιλιοστών βρέθηκε στο δάσος κοντά στον τόπο του φονικού πυροβολισμού της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα, τυλιγμένο σε μια πετσέτα με ένα άδειο φυσίγγι ακόμα στη θαλάμη, σύμφωνα με τις πηγές.

Υπήρχαν επίσης τρεις άδειες σφαίρες στο γεμιστήρα, όλες με επιγραφές.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης προειδοποίησαν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι οι ερευνητές εξακολουθούν να εξετάζουν τα πυρομαχικά.

Ο Κερκ, 31 ετών, βρισκόταν στη σκηνή και συζητούσε με έναν φοιτητή για το θέμα των μαζικών πυροβολισμών που σχετίζονται με τρανς άτομα, όταν δέχθηκε την επίθεση, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Ο φοιτητής που συμμετείχε στη συζήτηση δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί δημόσια.

Η αποκάλυψη για τις χαραγμένες σφαίρες αναμένεται να ρίξει λάδι στη φωτιά στη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ για την πολιτική βία, τις ιδεολογικές συγκρούσεις και τον αυξανόμενο κίνδυνο στοχοποίησης δημόσιων προσώπων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal