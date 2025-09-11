Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Όχι» της Μετσόλα σε ενός λεπτού σιγή - Χτυπούσαν τα έδρανα δεξιοί και ακροδεξιοί

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, απέρριψε την Πέμπτη την πρόταση δεξιών παρατάξεων να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δολοφονημένου Αμερικανού ακροδεξιού influencer, Τσάρλι Κερκ.

Η πρόταση αναφορικά με τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ έγινε αρχικά από τον ευρωβουλευτή των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Τσάρλι Βάιμερς, ως «συμβολική κίνηση για να δηλώσουμε ότι το δικαίωμά μας στην ελευθερία του λόγου δεν μπορεί να σιγήσει».

Ο Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ. Ήταν 31 ετών, έντονα δραστήριος στον συντηρητικό χώρο και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος: «Ο Τσάρλι ήταν ο καλύτερος της Αμερικής. Ο δολοφόνος του επιτέθηκε σε ολόκληρη τη χώρα μας».

Η πρόταση για σιγή βρήκε στήριξη από ακροδεξιές και δεξιές πολιτικές ομάδες, με ευρωβουλευτές να τονίζουν ότι «η δολοφονία του υπενθυμίζει τη σημασία υπεράσπισης των θεμελιωδών ελευθεριών».

Η Μετσόλα όμως απάντησε ότι «ενός λεπτού σιγή μπορεί να γίνει μόνο στην έναρξη της Ολομέλειας και κατόπιν αιτήματος πολιτικής ομάδας», κάτι που δεν συνέβη. Ο Βάιμερς περιορίστηκε να κάνει παρέμβαση επί του Κανονισμού, ζητώντας ξανά σιγή, όμως η αντιπρόεδρος Καταρίνα Μπάρλεϊ (S&D) τον διέκοψε προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από δεξιούς και ακροδεξιούς ευρωβουλευτές, που χτυπούσαν τα έδρανα και φώναζαν.

Η απόρριψη χειροκροτήθηκε από κεντρώους και αριστερούς, ενώ τα περισσότερα πολιτικά γκρουπ προτίμησαν να μην πάρουν θέση, τονίζοντας ότι η απόφαση ανήκει στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Η ίδια η Μετσόλα είχε ήδη γράψει σε ανάρτησή της: «Σοκαρισμένη από τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα. Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγο και τα μικρά παιδιά του».