Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας» – Η αντίδραση Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ κι εγώ θα προσευχόμαστε για την οικογένειά του, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ομπάμα.

Η ανάρτησή του εντάσσεται στο κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η επίθεση, με πολιτικούς ηγέτες από τις ΗΠΑ αλλά και το εξωτερικό να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και να καταδικάζουν τη βία.

Συγκίνηση από πολιτικούς και φίλους

Ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα Μάρκιγουαν Μάλιν, στενός φίλος του Κερκ, χαρακτήρισε τη δολοφονία «παράλογη» και τόνισε ότι «όλοι έχουμε ευθύνη, δεξιοί και αριστεροί, να χαμηλώσουμε τη ρητορική».

Ο γερουσιαστής της Γιούτα Τζον Κέρτις είπε πως η πράξη «δεν είναι στον χαρακτήρα της Γιούτα» και συγκλόνισε μια κοινωνία που θεωρείται από τις πιο ασφαλείς.

Η πρόεδρος του Utah Valley University, Άστριντ Τουμινέζ, δήλωσε ότι η κοινότητα «σοκαρίστηκε και βυθίστηκε στη θλίψη» από τον θάνατο του Κερκ, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας στον πανεπιστημιακό χώρο.

Το πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό έως την επόμενη εβδομάδα, ενώ φοιτητές και καθηγητές αφήνουν λουλούδια και μηνύματα μνήμης στον χώρο της επίθεσης.

Ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε κεντρική φιγούρα της αμερικανικής δεξιάς, κυρίως μέσω της Turning Point USA, η οποία διαθέτει εκατοντάδες παραρτήματα σε πανεπιστήμια. Ο ίδιος θεωρούνταν βασικός παράγοντας για τη στροφή των νέων προς τον τραμπισμό στις εκλογές του 2024.