Δολοφονία Ελληνίδας στο Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος πρώην σύντροφος ο δράστης - Τι έλεγε σε livestream πριν συλληφθεί

Σε μια υπόθεση που συγκλονίζει, η Μαρία Νιώτη, 17χρονη με καταγωγή από τη Ρόδο, και η φίλη της Ισαμπέλα Σάλας έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό που έλαβε χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο κατηγορείται για τον θάνατό τους.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο Μπατιλόρο είχε διατηρήσει στο παρελθόν σχέση με τη Μαρία, ενώ άτομα από το περιβάλλον της 17χρονης στο Νιου Τζέρσεϊ υποστηρίζουν ότι εκείνος την παρακολουθούσε συστηματικά μήνες πριν από το περιστατικό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις μία ημέρα πριν τη σύλληψή του, ο 17χρονος εμφανίστηκε σε βίντεο στο YouTube, όπου εξέφραζε με ψυχραιμία τα «συλλυπητήριά» του για τον θάνατο των δύο κοριτσιών, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως «τραγικό ατύχημα». Στο ίδιο βίντεο ισχυριζόταν ότι η οικογένειά του είχε δεχθεί απειλές λόγω της υπόθεσης, ότι ο ίδιος υπέστη εκφοβισμό και ψευδείς κατηγορίες και τόνιζε: «Όλα θα τακτοποιηθούν… θα το αφήσω στα χέρια του Ιησού», υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν πτυχές της υπόθεσης που δεν μπορεί να αποκαλύψει δημόσια.

Νιου Τζέρσεϊ: Οι αντιδράσεις των οικογενειών και οι μαρτυρίες φίλων

Από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων διατυπώνεται έντονα η εκδοχή ότι δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για οργανωμένη ενέργεια. «Δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο ούτε τροχαίο με εγκατάλειψη. Ήταν ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού», αναφέρουν στο Fox 5. Συγγενείς επιμένουν ότι ο Μπατιλόρο σχεδίαζε επί μήνες τη δράση του εναντίον της Μαρίας, με τραγική κατάληξη – τόσο για εκείνη όσο και για την Ισαμπέλα που βρισκόταν μαζί της.

Μάρτυρες δηλώνουν στη New York Post ότι ο Μπατιλόρο παρακολουθούσε και σταθμεύει το αυτοκίνητό του για μήνες μπροστά από το σπίτι της Μαρίας. Ένας εξ αυτών είπε: «Το είδα με τα μάτια μου, πώς μπορείς να κάθεσαι εκεί έξω επί τρεις μήνες;».

Ο πατέρας της Ισαμπέλα δήλωσε στο NJ.com ότι η κόρη του δεν γνώριζε προσωπικά τον 17χρονο, όμως η μητέρα της Μαρίας του είχε πει πως η κόρη της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα μαζί του. Επιπλέον, φίλος αποκάλυψε πως ο Μπατιλόρο είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και σε αγόρι με το οποίο η Μαρία είχε νέα σχέση, σημειώνοντας: «Το σχολείο σου ήδη σου είπε να σταματήσεις να την ενοχλείς».

Η μαρτυρία της γιαγιάς στο Νιου Τζέρσεϊ

Η γιαγιά της νεαρής, η Μαρία, δηλώνει πως η ίδια αναγνώρισε την εγγονή της στο δρόμο και την είδε να πεθαίνει. «Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιου μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Έλεγα “Μαρία μου θα έρθουν να σε βοηθήσουνε”, αλλά εκείνο ήταν κομμάτια. “Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα δύο φορές και κάνει “αχ,αχ”και ξεψύχησε», είπε η κυρία Νιώτη στο MEGA.

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου από έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκαλά του, τα πόδια του, την σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και του λέω του γιου μου “Μπάμπη αυτή είναι η Μαρία”. “Όχι μαμά, μην μου λες τέτοια πράγματα”. Του λέω “τη γνώρισα”. Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του το έσπασε και το έγδαρε», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορώ να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου. Μπροστά μου το σκότωσε το εγγόνι μου. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι», ανέφερε.

«Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία και έναν γιο. Δίδυμα ήταν τα παιδιά. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. “Πού είναι η αδερφή μου γιαγιά;” μου λέει. “Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω αλλά δεν μπορούμε”. Δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει “μαμά δεν θέλω να πάω να δω την αδερφή μου μέσα σε φέρετρο”», είπε η γιαγιά.

Η στάση του θείου και οι εξελίξεις

Ο θείος του κατηγορουμένου, Κρίστοφερ Μπατιλόρο, διοικητής της αστυνομίας του Westfield, απέστειλε δημόσια μήνυμα καταδίκης. Σε ανάρτησή του δήλωσε συγκλονισμένος από την «άσκοπη απώλεια ζωής», χαρακτήρισε απαράδεκτες τις πράξεις του ανιψιού του και ζήτησε να υπάρξει πλήρης λογοδοσία στη Δικαιοσύνη. «Ως αξιωματικός επιβολής του νόμου, διατηρώ απόλυτη πίστη στο σύστημα δικαιοσύνης ότι θα διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσει», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη δικαίου και τιμωρίας.

Τη νύχτα της Δευτέρας, η Μαρία Νιώτη και η Ισαμπέλα Σάλας, δύο 17χρονες, παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Κράνφορντ του Νιού Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:30 στην οδό Burnside Avenue, όπου ένα μαύρο SUV τις χτύπησε και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να σταματήσει. Το όχημα αναγνωρίστηκε ως Jeep Compass του 2021 και οι πρώτες περιπολίες έφτασαν στο σημείο εντός δύο λεπτών μετά την κλήση στο 911.

Οι δύο έφηβες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά κατέληξαν λίγες ώρες αργότερα. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και dashcams στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η τοπική κοινωνία του Κράνφορντ, σοκαρισμένη από την τραγωδία, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων, συμπολίτες, φίλοι και συμμαθητές συγκεντρώθηκαν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια και κεριά, ενώ πραγματοποιήθηκε αγρυπνία για τη μνήμη των δύο κοριτσιών. Οι Αρχές αυτές τις ώρες απευθύνουν έκκληση σε κάθε πολίτη που διαθέτει οπτικό υλικό ή πληροφορίες να συστρατευτεί στην έρευνα, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.