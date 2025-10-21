Δολοφονία 12χρονης Λόλα στη Γαλλία: Βίντεο ντοκουμέντο με την 27χρονη που την βίασε και την μαχαίρωσε 38 φορές

Συνεχίζεται, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, η δίκη της 27χρονης Νταμπιά Μπενκιρέν που κατηγορείται για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει πανεθνική οργή το 2022, έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, ενώ η κοινωνία της Γαλλίας παρακολουθεί συγκλονισμένη τις λεπτομέρειες που επανέρχονται στο φως.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μικρή Λόλα κακοποιήθηκε, βασανίστηκε και τελικά πέθανε από ασφυξία μέσα στο ίδιο της το σπίτι, στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα, τοποθετημένο σε ένα πλαστικό μπαούλο και εγκαταλελειμμένο στον δρόμο.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράστιδα με καταγωγή από την Αλγερία, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της 12χρονης, σε μια καφετέρια. Μέσα στη μεγάλη βαλίτσα που κουβαλούσε είχε τη σορό της μικρής Λόλα. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η «Le Parisien», η Μπενκιρέν φαίνεται να ανοίγει τη βαλίτσα για να δείξει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα, πριν τελικά την εγκαταλείψει στον δρόμο, όπου και τη βρήκε ένας άστεγος.

Η 27χρονη είχε φτάσει στη Γαλλία το 2013, όταν ήταν 14 ετών, ωστόσο της είχε επιδοθεί διαταγή απέλασης μετά τη λήξη της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα.

Η κατηγορούμενη, άστεγη και άνεργη, έμενε προσωρινά στο διαμέρισμα της αδελφής της, στο ίδιο κτίριο όπου διέμενε η οικογένεια της Λόλα, που εργαζόταν ως θυρωροί. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη Μπενκιρέν να μιλά με το κορίτσι το μεσημέρι της 14ης Οκτωβρίου 2022, λίγο πριν την εξαφάνισή του.

Η σύλληψή της έγινε το ίδιο βράδυ, αφού οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το μπαούλο με το σώμα του παιδιού λίγα μέτρα από την πολυκατοικία. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης ήταν τόσο σκληρές που ακόμη και οι έμπειροι ερευνητές δυσκολεύτηκαν να τις περιγράψουν.

Η υπόθεση της Λόλα επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της μεταναστευτικής πολιτικής, δημιουργώντας έντονο δημόσιο διάλογο για τα όρια της πολιτικής εκμετάλλευσης τραγωδιών.

Δολοφονία 12χρονης Λόλα στη Γαλλία: Τι κατέθεσε ο ιατροδικαστής στο δικαστήριο

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιατροδικαστή στο δικαστήριο, η 12χρονη έφερε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και τον λαιμό, ενώ έχασε τη ζωή της από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο με ταινία, με τον ιατροδικαστή να λέει πως υπήρχαν «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα ενώ είχε και σημάδια που υποδηλώνουν «ισχυρό σφίξιμο στον λαιμό».

«Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, κυρίως στα γεννητικά όργανα», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι το κορίτσι έφερε «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπο και μια βαθιά χαρακιά στην πλάτη, πιθανότατα από μαχαίρι, ενώ το «κεφάλι της ήταν μερικώς αποκομμένο».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 12χρονη Λόλα φέρεται να βιάστηκε από την 27χρονη «για την ευχαρίστησή της».

Μπροστά στο αποκρουστικό θέαμα, οι συγγενείς της μικρής Λόλα αποχώρησαν από το δικαστήριο.

Να σημειωθεί πως στο διαμέρισμα της 27χρονης Νταμπιά, μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος, εντοπίστηκαν ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι για στρείδια και ένα ακόμη μαχαίρι με ίχνη αίματος.

Το πρώτο άτομο που κατέθεσε σήμερα, στο εδώλιο, σύμφωνα με την «Le Parisien», ήταν o Anisse D., 26 ετών, που ζει στο Bry-sur-Marne. «Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω», δήλωσε αρχικά, εξηγώντας ότι γνωρίζει την «Ντίνα», το παρατσούκλι της κατηγορούμενης, από το λύκειο. Εκείνη την εποχή, η Νταμπιά ήταν «απόλυτα φυσιολογική». «Πέρασα αρκετά βράδια μαζί της. Είδα την επιδείνωση. Άκουσα από την αδελφή της ότι άρχισε να επιδεινώνεται λίγο μετά τον θάνατο των γονιών της», συνέχισε.

«Είδα την αλλαγή. Πριν από έξι ή επτά χρόνια, ήταν μια όμορφη γυναίκα. Όταν την είδα (σε ένα παντοπωλείο), δεν την αναγνώρισα. Είχε σημάδια στα μάγουλά της. Είδα ένα βίντεο με ανθρώπους να κάνουν χρήση κρακ. Έκανα αμέσως τη σύνδεση», συμπλήρωσε, υπονοώντας ότι η Νταμπιά έπαιρνε ναρκωτικά. «Ήταν σε άστεγη, έλεγε ''αγοράστε μου ένα κουτάκι''», τόνισε.

Η δίκη της Μπενκιρέν διεξάγεται στο Δικαστήριο Εγκλημάτων του Παρισιού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία. Αν κριθεί ένοχη για δολοφονία, βιασμό και βασανιστήρια ανηλίκου, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.