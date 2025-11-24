«DOGE»: Τέλος στην αμφιλεγόμενη υπηρεσία «αποτελεσματικότητας» της αμερικανικής κυβέρνησης

Η υπηρεσία Department of Government Efficiency, γνωστή ως DOGE, φαίνεται να έχει ουσιαστικά πάψει να λειτουργεί, παρότι βάσει του αρχικού σχεδιασμού θα συνέχιζε για ακόμη οκτώ μήνες.

Η δομή είχε δημιουργηθεί την πρώτη ημέρα της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την αναμόρφωση ομοσπονδιακών υπηρεσιών και τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο διευθυντής του Office of Personnel Management (OPM), Σκοτ Κιούπορ, επιβεβαίωσε εμμέσως την παύση λειτουργίας της. Σε δηλώσεις του στο Reuters ανέφερε ότι η Doge «δεν υπάρχει πλέον» και ότι δεν λειτουργεί ως «κεντρικός φορέας» στον ομοσπονδιακό μηχανισμό.

Το DOGE είχε συσταθεί με εκτελεστικό διάταγμα, με επικεφαλής τον Έλον Μασκ και τον Βίβεκ Ραμασουάμι, επιχειρηματία και πρώην διεκδικητή του προεδρικού χρίσματος των Ρεπουμπλικανών. Αποστολή τους ήταν να προωθήσουν «εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές» στη λειτουργία της ομοσπονδιακής διοίκησης έως τον Ιούλιο του 2026.

Από νωρίς, η υπηρεσία είχε προκαλέσει αντιδράσεις τόσο για τις παρεμβάσεις της σε ομοσπονδιακούς οργανισμούς όσο και για τις απολύσεις προσωπικού που συνδέθηκαν με τη δράση της.

Παρότι είχε απασχολήσει έντονα το πολιτικό σκηνικό κατά τη σύστασή της, η Doge δείχνει να έχει πλέον τερματιστεί χωρίς επίσημη ανακοίνωση, ενώ παραμένει ασαφές ποιο μέρος των σχεδίων που είχε προωθήσει θα συνεχιστεί από άλλες κυβερνητικές δομές.

Με πληροφορίες από Guardian