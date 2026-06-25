Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: «Είναι ο ισχυρότερος» από το 1900 - Έστησαν σκηνές στους δρόμους

Διπλός, πολύ ισχυρός σεισμός- μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών- έπληξε τη Βενεζουέλα.

Ένας από τους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα χθες το βράδυ ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη χώρα από το 1900, αναφέρουν στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS).

Ο πρώτος σεισμός που έπληξε τη χώρα χθες το βράδυ ήταν μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με το USGS, ενώ ο δεύτερος σεισμός ήταν 7,5 Ρίχτερ και σημειώθηκε λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί, ένας σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έπληξε τη Βενεζουέλα, κοντά στις ακτές της, στις 29 Οκτωβρίου 1900, και έμεινε γνωστός ως σεισμός του San Narciso.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι έστησαν σκηνές σε δρόμους μακριά από τα κατεστραμμένα κτίρια την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης συνεχίζονται στο Καράκας και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς.

Πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν τις σκηνές στους δρόμους, καθώς παραμένουν οι φόβοι για πιθανούς μετασεισμούς ή κατάρρευση κτιρίων.

Εικόνες με τις σκηνές στους δρόμους μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα:

Φωτ. Getty Images

Φωτ. Getty Images

Φωτ. Getty Images

Φωτ. Getty Images

Φωτ. Getty Images

Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 32 οι νεκροί

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν χθες Τετάρτη τη Βενεζουέλα, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει μέσα και γύρω από το Καράκας, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με το USGS, η πρώτη δόνηση, 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας) σε εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα πιο μακριά, ενώ ακολούθησαν περίπου είκοσι μετασεισμοί, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Όπως εκτίμησε το USGS, πρόκειται για ένα «διπλό συμβάν» και μια «καταστροφή που αναμένεται να έχει σημαντική κλίμακα». «Είναι πιθανό ο απολογισμός να είναι βαρύς και οι ζημιές σημαντικές», τόνισε, σημειώνοντας ότι με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει τις 10.000.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες», δήλωσε η Ροντρίγκες σε διάγγελμά της προς το έθνος, αφού κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ίδια διευκρίνισε ότι σε αυτά τα προκαταρκτικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται θύματα από την πολιτεία Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο της πόλης, η οποία έχει πληγεί περισσότερο.

«Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και αυτή τη στιγμή διεξάγονται εντατικές προσπάθειες διάσωσης προκειμένου να σωθούν όσες περισσότερες ζωές μας επιτρέψει ο Θεός», πρόσθεσε στο διάγγελμά της στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας).

«Θέλω επίσης να πω ότι πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία. Από εδώ στέλνουμε το μήνυμά μας της αλληλεγγύης και στις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένους επαναλαμβάνουμε τα συλλυπητήριά μας και την υποστήριξή μας αυτές τις δύσκολες στιγμές», είπε η Ροντρίγκες.

Παράλληλα ευχαρίστησε τους ηγέτες χωρών, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσαν έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια στη Βενεζουέλα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ έγραψε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και διατεθειμένες να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα: «Οι δυο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων».

«Έχουμε κτίρια, σπίτια και μονοκατοικίες που έχουν καταρρεύσει και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με όσα μέσα έχουμε διαθέσιμα», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Σε συναγερμό οι τοπικές αρχές

Μετά τους σεισμούς εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη όμως γρήγορα.

Στο νοσοκομείο Hospital de Clinicas δόθηκε εντολή να διπλασιαστεί το προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη εισροή τραυματιών, επεσήμανε ένας εργαζόμενος εκεί.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας στη Μαϊκέτια, στις ακτές βόρεια του Καράκας, ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω των ζημιών που έχει υποστεί, επεσήμανε η Ροντρίγκες.

Τα μαθήματα στα σχολεία έχουν ανασταλεί για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Στο μεταξύ ηγέτες από χώρες, όπως το Σαλβαδόρ, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Βραζιλία έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους. Η Ροντρίγκες σημείωσε ότι ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει τον συντονισμό της βοήθειας.

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής συναντά αυτή της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με το USGS, περίπου 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις Μέριντα και Καράκας το 1812.

Με πληροφορίες από BBC