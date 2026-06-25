Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: «Δεν σταματούσε, έτρεμαν παράθυρα, ήταν φρικτό» - Νέος επίσημος απολογισμός

Τουλάχιστον 164 νεκροί και περί τους 1.000 τραυματίες είναι ο νεότερος και προσωρινός απολογισμός για τα θύματα του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

Περίπου, 30 μετασεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί μετά τον σφοδρό διπλό σεισμό, δήλωσε η Ροντρίγκες.

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο όπου παρέμειναν εκεί αφού δεν τολμούσαν να επιστρέψουν στις οικίες τους εξαιτίας του φόβου πως σπίτια και άλλα κτίρια θα καταρρεύσουν αν γίνουν κι άλλοι μετασεισμοί.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζοϋπάλληλος.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει. «Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε. «Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, μια γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω», πρόσθεσε.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, καταστηματάρχισσα 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο στην Αλταμίρα.

Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Ψάχνουν στα χαλάσματα

Δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στην πολιτεία της Λα Γκουάιρα, βορείως του Καράκας, από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή.

Το AFP είδε πολλούς ανθρώπους να αναζητούν στα χαλάσματα τους δικούς τους, μέσα στο σκοτάδι καθώς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Οι αρχές της Βενεζουέλας πρέπει «άμεσα» να ξεμπλοκάρουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης ύστερα από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα, δήλωσε ειδική αποστολή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χαρακτηρίζοντας το μέτρο αυτό «ζωτικής σημασίας».

«Tις επόμενες ώρες και ημέρες, η πρόσβαση στην πληροφόρηση θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», δήλωσε σε ανακοίνωση η διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα, που εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία και θλίψη της.

«Είναι απαραίτητο μια πλήρης δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα να καθοδηγεί όλες τις πλευρές της εθνικής και διεθνούς ανταπόκρισης σε αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε η αποστολή του ΟΗΕ.

«Ως πρώτο κρίσιμο βήμα, είναι ζωτικής σημασίας, η Conatel (η εθνική Επιτροπή για τις τηλεπικοινωνίες στη Βενεζουέλα), η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών στη χώρα, να ξεμπλοκάρει πλήρως την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όλα στα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην γίνει αυτό άμεσα».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), που κατατάσσει τη Βενεζουέλα στην 159 θέση (από τις 180) στον διεθνή δείκτη 2026 για την ελευθερία του Τύπου, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει πολλά μέσα ενημέρωσης, έχει μπλοκάρει ειδησεογραφικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και έχει επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση στην ενημέρωσης.

Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Βοήθεια από Κίνα, ΗΠΑ, ΕΕ, Λατινική Αμερική

Η Κίνα, στρατηγικός εταίρος της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ετοιμότητα για την παροχή «κάθε δυνατής βοήθειας» στην χώρα που επλήγη από δύο σφοδρές σεισμικές δονήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της. «Η Κίνα είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις ανάγκες της Βενεζουέλας», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Από την Ουάσινγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα στείλει αμέσως σωστικά συνεργεία, ιατρικά μέσα και ανθρωπιστική βοήθεια στην Βενεζουέλα. «Η Αμερική στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές». Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «οι δύο μεγάλοι σεισμοί που χτύπησαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι και οι δύο τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν τρομακτικό αριθμό νεκρών», αν και ο επίσημος απολογισμός αναφέρεται προς το παρόν σε 32 νεκρούς. «Θα είμαστε στο πλευρό των νέων και καταπληκτικών μας φίλων».

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε επίσης ετοιμότητα για την αποστολή βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δήλωσε έτοιμη για την αποστολή βοήθειας ανακοίνωσε η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την αντιμετώπιση κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ. Από την Ισπανία ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε έτοιμος για την αποστολή επείγουσας βοήθειας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι θα προτείνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης που συντονίζει και χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επείγουσας συνδρομής. Ο γερμανικός στρατός ανακοίνωσε έτοιμος για την αποστολής αεροσκαφών.

Είτε είναι «αδελφή χώρα» είτε όχι, οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής πρόσφεραν την βοήθειά τους προς την Βενεζουέλα. Η Αβάνα ανακοίνωσε ότι το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται επί τόπου έχει ήδη κινητοποιηθεί και προσφέρει ιατρική φροντίδα στον σεισμόπληκτο πληθυσμό. Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι ζήτησε την προετοιμασία της αναγκαίας βοήθειας διευκρινίζοντας ότι το Καράκας έχει ζητήσει ειδικευμένα συνεργεία διάσωσης και νοσηλευτές. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα πρόσφερε την βοήθεια της Βραζιλίας στην ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών. Αλληλεγγύη «πέραν των διαφορών» και ετοιμότητα για συνδρομή εξέφρασε η Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι. Την αποστολή σωστικών συνεργείων και ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσε ο προσκείμενος στον Τραμπ πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα «παρά τις τεράστιες διαφορές». Επίσης, τον αποστολή σωστικών συνεργείων και ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσαν η Δομινικανή Δημοκρατία και το Σαλβαδόρ. Την πρόθεσή τους για αποστολή βοήθειας διατύπωσαν η Χιλή, η Ουρουγουάη και η Κόστα Ρίκα.