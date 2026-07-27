Διπλωματική κρίση Βραζιλίας-Αργεντινής: Ο Μιλέι πιστεύει ότι χρηματοδότησαν εκστρατεία εναντίον του

Διπλωματική κρίση ξέσπασε μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της δεύτερης, Χαβιέρ Μιλέι.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής κατηγόρησε τη βραζιλιάνικη κυβέρνηση, το Μεξικό και το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ ότι χρηματοδότησαν εκστρατεία κατά της χώρας του, σε μια προφανή αναφορά στις επικρίσεις που δέχτηκε η Αργεντινή και η εθνική ομάδα της στο περιθώριο του Μουντιάλ.

«Ποιος έβαλε τα περισσότερα χρήματα σε αυτήν την εκστρατεία κατά της Αργεντινής; Η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Το 25% των πόρων προερχόταν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας», ισχυρίστηκε ο Μιλέι σε μια συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre.

«Και, μετά, μιλάνε για παρέμβαση» (σ.σ. στις εκλογές της Βραζιλίας), συνέχισε, προσθέτοντας: «Επιπλέον, αυτή η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από το Μεξικό, από το Δημοκρατικό κόμμα των ΗΠΑ».

Κατηγόρησε επίσης, τους «προοδευτικούς» ηγέτες πως απεχθάνονται την «ελευθερία» αν και δεν παρουσίασε κάποιο στοιχείο για να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που διατύπωσε.

Η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Μπουένος Άιρες μετά τις «προσβλητικές δηλώσεις» Μιλέι

Έπειτα από τις δηλώσεις τις οποίες θεώρησε «άκρως προσβλητικές» από πλευράς του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ιδίως σε βάρος του Βραζιλιάνου ομολόγου του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, η διπλωματία της Βραζιλίας ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της χώρας στο Μπουένος Άιρες, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Εξωτερικών.

Παρών προχθές Σάββατο στο Σάο Πάολο, όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρου ανακηρύχτηκε επίσημα υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου στη Βραζιλία, ο ακραίος φιλελεύθερος αρχηγός του κράτους της Αργεντινής χαρακτήρισε- χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομά του- τον κεντροαριστερό ομόλογό του «κλέφτη» και «κατάδικο», διαπίστωσε το AFP.

Ο Μιλέι, μορφή της λατινοαμερικανικής δεξιάς, προειδοποίησε το ακροατήριο εναντίον του «κινδύνου Λούλα» στις εκλογές, προτρέποντας τη Βραζιλία να απελευθερωθεί από την «σκλαβιά της αριστεράς».

Ακόμη, χωρίς ούτε σε αυτή την περίπτωση να πει το όνομά του, ο πρόεδρος της Αργεντινής στηλίτευσε το ότι ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, μέλος του βραζιλιάνικου Ανώτατου Δικαστηρίου, το «φαλακρό σκουπίδι» όπως είπε, τον εμπόδισε να επισκεφτεί τον «άδικα φυλακισμένο φίλο» του, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

«Ο πρεσβευτής της Βραζιλίας στο Μπουένος Άιρες, ο Ζούλιου Μπιτσέλι, ανακλήθηκε για διαβουλεύσεις» καθώς ο Μιλέι «προσέβαλε δυο εξουσίες, τον λαό και τη δημοκρατία της Βραζιλίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη βραζιλιάνικη διπλωματία. Αναμενόταν στην Μπραζίλια το αργότερο σήμερα.

Η απάντηση Λούλα σε Μιλέι

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση εξάλλου κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής στη χώρα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.

«Στη Βραζιλία δεν ανεχόμαστε κανένας να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν», είπε ο Λούλα, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφερόταν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τόνισε πως θα συνεχίσει να κυβερνά ανεπηρέαστος από την «ανάμιξη οποιουδήποτε».

Πάντως, η Κίνα τάσσεται υπέρ της Βραζιλίας όσον αφορά την «απόρριψη» κάθε «εξωτερικής ανάμιξης» στα πολιτικά πράγματα της χώρας κι είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τη διμερή και πολυμερή στρατηγική συνεργασία, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των δύο ηγετών, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η τοποθέτηση του Σι έρχεται μετά τα σφοδρά σχόλια του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, εναντίον του Βραζιλιάνου ομολόγου του.

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