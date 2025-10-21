Δίπλωμα οδήγησης: Έρχονται νέοι κανόνες για τη μείωση των τροχαίων - Όσα αλλάζουν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις άδειες οδήγησης, με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία στοιχίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Για τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης σε άλλη χώρα, η αφαίρεση, αναστολή ή περιορισμός της άδειας οδήγησης θα κοινοποιείται στη χώρα που την εξέδωσε, ώστε να διασφαλίζεται η διασυνοριακή εφαρμογή των κυρώσεων.

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν η μία την άλλη χωρίς καθυστέρηση για αποφάσεις σχετικά με την αφαίρεση άδειας σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, εμπλοκή σε θανατηφόρο ατύχημα ή υπερβολική υπέρβαση ορίου ταχύτητας (π.χ. 50 χλμ./ώρα πάνω από το όριο).

Σύμφωνα με τον εισηγητή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Ματέο Ρίτσι (Σοσιαλιστές, Ιταλία), «σχεδόν το 40% των οδηγών των οποίων η άδεια ανακλήθηκε ή αναστάλθηκε σε χώρα διαφορετική από αυτήν που εκδόθηκε, μένουν ατιμώρητοι. Ένα ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα παρακολούθησης θα συμβάλει στην πρόληψη ατυχημάτων και στη διάσωση ανθρώπινων ζωών».

Με τους νέους κανόνες, η ψηφιακή άδεια οδήγησης, διαθέσιμη σε κινητά τηλέφωνα, θα γίνει σταδιακά η κύρια μορφή άδειας στην ΕΕ. Παράλληλα, οι οδηγοί θα μπορούν να συνεχίσουν να ζητούν και έντυπη μορφή της άδειας. Η εισηγήτρια της έκθεσης για τις ψηφιακές άδειες, Γιούτα Πάουλους (Πράσινοι, Γερμανία), τόνισε: «Έως το 2030, η νέα οδηγία για την ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης θα εισαγάγει την ψηφιακή μορφή, παρέχοντας στους πολίτες πλήρη ελευθερία επιλογής μεταξύ ηλεκτρονικής και φυσικής κάρτας».

Επιπλέον, οι αναθεωρημένοι κανόνες προβλέπουν νέες προδιαγραφές για την εκπαίδευση νέων οδηγών, με μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια πεζών, παιδιών, ποδηλατών και άλλων ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Ο νέος κανονισμός εισάγει επίσης δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών για τους αρχάριους οδηγούς, με αυστηρότερους κανόνες και κυρώσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή παιδικών καθισμάτων όταν επιβαίνουν παιδιά.

Οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να αποκτούν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορία Β) από τα 17 τους χρόνια, αλλά θα οδηγούν μόνο υπό επίβλεψη έμπειρου οδηγού μέχρι τα 18.

Οι νέες άδειες οδήγησης θα ισχύουν για 15 χρόνια για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Στις χώρες όπου η άδεια λειτουργεί και ως δελτίο ταυτότητας, η ισχύς μπορεί να μειωθεί στα 10 χρόνια. Οι άδειες για φορτηγά και λεωφορεία θα ισχύουν 5 χρόνια, ενώ οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να μειώνουν τη διάρκεια για οδηγούς άνω των 65 ετών και να απαιτούν συχνότερους ιατρικούς ελέγχους ή επαναληπτικά μαθήματα.

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, οι νέοι κανόνες επιτρέπουν άδεια οδήγησης φορτηγού (κατηγορία Γ) σε νέους από 18 ετών και άδεια οδήγησης λεωφορείου (κατηγορία Δ) από 21 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας. Χωρίς πιστοποιητικό, τα όρια ηλικίας θα είναι 21 και 24 ετών αντίστοιχα.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν τρία χρόνια για να ενσωματώσουν τις διατάξεις στο εθνικό δίκαιο και έναν επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία εφαρμογής τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ