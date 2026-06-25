Διπλή δολοφονία στην Ιταλία: Σκότωσε τη σύζυγό του και τον γιο τους - «Επιτέλους απελευθερώθηκα»

Διπλή δολοφονία σημειώθηκε στο Καμαϊόρε στην Τοσκάνη, κοντά στην πόλη Λούκα, στην Ιταλία.

Ένας άνδρας, 63 ετών, δολοφόνησε με κυνηγετικό όπλο τη σύζυγό του, 52 ετών, και τον γιο τους, 24 ετών. Στη συνέχεια ανέβηκε στην στέγη του σπιτιού τους, όπου και παρέμεινε μέχρι την άφιξη των καραμπινιέρων.

Διπλή δολοφονία στην Ιταλία: Η πρώτη φράση που είπε στους ανακριτές ο δράστης

Μετά τη σύλληψη, η πρώτη φράση που είπε στους ανακριτές ήταν «επιτέλους, ελευθερώθηκα από την παρουσία τους».

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και περίοικων, στην οικογένεια εδώ και καιρό επικρατούσε ένταση. «Είναι άσχημο να γνωρίζεις ότι ο πατέρας σου σε προτιμά νεκρό, παρά γκέι» είχε γράψει στο διαδίκτυο, πριν τέσσερα χρόνια, ο γιος του δράστη.

Ο 24χρονος είχε αρχίσει να ασχολείται με το τραγούδι και, όπως φαίνεται, ο πατέρας του αμφισβητούσε τη σεξουαλική του ταυτότητα και παραπονιόταν για την οικογενειακή του κατάσταση και «το πώς του φέρονταν η γυναίκα και το παιδί του».

Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a Camaiore, a colpi di fucile la moglie, Kety Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko di 24 perché non sopportava che il ragazzo avesse fatto coming out dichiarandosi gay e avesse il sostegno della mamma. Sembra una storia incredibile ma è accaduto pic.twitter.com/KVRA8Kc31J — Edgardo Gulotta 🇮🇹🇪🇺 (@edgardogulotta) June 25, 2026

Χθες, μετά έναν ακόμη έντονο διαπληκτισμό του δράστη με τον γιο του, η μητέρα του 24χρονου επιχείρησε να τον υπερασπίσει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο 63χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και τον γιο τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Corriere della Sera