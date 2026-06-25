Διπλή δολοφονία στην Ιταλία: «Ο πατέρας μου θα με προτιμούσε νεκρό παρά ομοφυλόφιλο» είχε πει το ένα θύμα

Η διπλή δολοφονία στην Ιταλία- με θύματα μια μητέρα και τον γιο της- συγκλονίζει τη χώρα.

Δράστης είναι ο 63χρονος Piero Moriconi και τα θύματα είναι η 52χρονη σύζυγός του, Kety Andreoni, και ο 24χρονος γιος τους, Mirko Moriconi.

Ο 63χρονος Moriconi «πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο θύματα», παραμένοντας στη συνέχεια στο σημείο της διπλής δολοφονίας, κρατώντας το όπλο και περιμένοντας τους καραμπινιέρους

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε στο Καμαϊόρε στην Τοσκάνη, κοντά στην πόλη Λούκα, στην Ιταλία. Ο δήμαρχος του Καμαϊόρε, Μαρτσέλο Πιερούτσι, κήρυξε ημέρα πένθους και ενός λεπτού σιγή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου.

«Τους ξεφορτώθηκα. Επιτέλους, ελευθερώθηκα από την παρουσία τους», φέρεται να είπε για τη διπλή δολοφονία.

Διπλή δολοφονία στην Ιταλία: Το κίνητρο του δράστη

Το κίνητρο για τη διπλή δολοφονία φέρεται ότι ήταν η αδυναμία του 63χρονου να αποδεχτεί τον γιο του και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του καθώς «συχνά του άρεσε να ντύνεται με γυναικεία ρούχα και να φοράει μακιγιάζ» μεταδίδουν τοπικά μέσα, αναφερόμενα «σε αρκετές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η μητέρα του 24χρονου, Kety, τάχθηκε με το μέρος του γιου της, υποστηρίζοντάς τον εν μέσω έντονων οικογενειακών συγκρούσεων και εντάσεων «που πρόσφατα είχαν ξεφύγει σε ένταση».

Μάλιστα, σε ένα βίντεο, το 24χρονο θύμα, μιλώντας για τον πατέρα του, φέρεται να είπε ότι για εκείνον θα ήταν «καλύτερα νεκρός παρά ομοφυλόφιλος».

«Είναι φρικτό να πιστεύεις ότι ένας πατέρας θα σε προτιμούσε νεκρό παρά ομοφυλόφιλο» είχε σχολιάσει επίσης.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera