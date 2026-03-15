«Διοικητής του χάους»: Ο Τραμπ διεξάγει με τον δικό του τρόπο τον πόλεμο με το Ιράν

Καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της, ο τρόπος με τον οποίο τη διαχειρίζεται ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκαλεί έντονες συζητήσεις.

Δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ που συχνά αλληλοαναιρούνται, αναρτήσεις και απειλές στα social media, αλλά και μια στρατηγική που αλλάζει διαρκώς, δημιουργούν την εικόνα ενός ηγέτη που κυβερνά εν μέσω αβεβαιότητας.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα, όταν ρωτήθηκε αν ο πόλεμος είναι «σχεδόν ολοκληρωμένος» ή «μόλις η αρχή», ο Τραμπ απάντησε ότι «μπορούν να ισχύουν και τα δύο».

Η απάντηση αυτή αποτυπώνει την αμφισημία που χαρακτηρίζει την ηγεσία του στη διάρκεια της κρίσης. Αντί για παραδοσιακά διαγγέλματα ή συμβολικές εμφανίσεις που συνηθίζουν οι Αμερικανοί πρόεδροι σε περιόδους πολέμου, ο ίδιος προτιμά σύντομα σχόλια, δηλώσεις χωρίς προετοιμασία και συνεχείς αναρτήσεις στα social media.

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις της κυβέρνησης συχνά κινούνται σε διαφορετικούς τόνους. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ότι ο πόλεμος μπορεί να βρίσκεται «στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος», ανάλογα με την απόφαση του προέδρου.

Την ίδια στιγμή ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σύγκρουση άλλοτε «σύντομη επιχείρηση» και άλλοτε υποστήριξε ότι «ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», ενώ το Πεντάγωνο προειδοποιούσε πως «η μάχη μόλις ξεκίνησε».

ΗΠΑ - Ιράν: Ένας πόλεμος χωρίς σαφείς στόχους

Αναλυτές και ιστορικοί θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση δημιουργεί σύγχυση. Ο ιστορικός Τζόναθαν Άλτερ, περιγράφει τον Τραμπ ως «παράγοντα χάους» που συχνά σκέφτεται μόνο τον επόμενο κύκλο ειδήσεων.

Παράλληλα, η βετεράνος, Τζανέσσα Γκόλντμπεκ, προειδοποιεί ότι τα αντιφατικά μηνύματα μπορεί να στείλουν επικίνδυνα σήματα σε συμμάχους και αντιπάλους για το πόσο ξεκάθαρη είναι η αμερικανική στρατηγική.

Ο Τραμπ, δυσκολεύεται επίσης να πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη για την αναγκαιότητα της στρατιωτικής επέμβασης, ειδικά αφού στο παρελθόν είχε δεσμευτεί ότι θα κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από «ατελείωτους πολέμους».

Οι στόχοι της επιχείρησης αλλάζουν συχνά, ενώ η έλλειψη σαφούς στρατηγικής επιτρέπει στον πρόεδρο να δηλώσει νίκη οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να έχει οριστεί ξεκάθαρο κριτήριο επιτυχίας.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς επιπτώσεις της σύγκρουσης γίνονται αισθητές σε όλη τη Μέση Ανατολή και στην παγκόσμια οικονομία. Με το τέλος του πολέμου να παραμένει αβέβαιο, πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο η ίδια η σύγκρουση, αλλά και η ασάφεια γύρω από το πού ακριβώς οδηγεί.

Με πληροφορίες από Guardian