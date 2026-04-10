«Διόδια» στα Στενά του Ορμούζ; Το Ιράν απειλεί με «νέα τακτική» στο πέρασμα - Η αντίδραση Τραμπ, ΕΕ

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ είναι στο επίκεντρο παγκόσμιας ανησυχίας και στρατηγικών εξελίξεων.

Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση έως 15 πλοίων την ημέρα από τα Στενά του Ορμούζ, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που κατέληξε με τις ΗΠΑ, τόνισε χθες μια μη κατονομαζόμενη υψηλόβαθμη ιρανική πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με δεδομένα εταιρειών ανάλυσης ναυτιλιακών στοιχείων, των Kpler, Lloyd's List Intelligence και Signal Ocean, τις τελευταίες 24 ώρες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαιοειδών και πέντε άλλα πλοία διέσχισαν τα Στενά.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών έχει ουσιαστικά σταματήσει, με ελάχιστη κίνηση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και με λίγες διελεύσεις να γίνονται ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία

Αυτό συγκρίνεται με έναν μέσο όρο 140 πλοίων που διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.

Στο μεταξύ, το ΝΑΤΟ θα ήταν διατεθειμένο να παίξει έναν ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εάν είναι σε θέση να το κάνει, δήλωσε ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

«Εάν το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει, προφανώς τότε δεν υπάρχει λόγος να μην βοηθήσουμε» τόνισε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Ουάσινγκτον.

Πάντως, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν» μετά τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Μεγάλη Πέμπτη οι δύο ηγέτες.

Ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Τραμπ για τις προσπάθειες του Λονδίνου να πείσει εταίρους για την ανάγκη εκπόνησης ενός «βιώσιμου σχεδίου» με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Συμφώνησαν πως τώρα που υπάρχει κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης λύσης», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στην οποία επισημαίνεται πως οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν ξανά σύντομα.

«Διόδια» στα Στενά του Ορμούζ;

Βέβαια, από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες, Μεγάλη Πέμπτη, το Ιράν εναντίον οποιαδήποτε επιβολής χρεώσεων στα εκατοντάδες πετρελαιοφόρα και τα άλλα εμπορικά πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας που ουσιαστικά έκλεισε η Τεχεράνη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε μέσω Truth Social σε «δημοσιεύματα κατά τα οποία το Ιράν χρεώνει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά» και πρόσθεσε «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!», τη δεύτερη ημέρα της επισφαλούς κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ενωση απορρίπτει την ιδέα των «διοδίων» για την διέλευση των Στενών του Ορμούζ, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διατηρηθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Το διεθνές δίκαιο εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, πράγμα που σημαίνει αυτό που σημαίνει: καμία πληρωμή, ούτε διόδια, σε καμία περίπτωση», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανουνί.

Νέο μήνυμα Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο αλλά δεν θα απεμπολήσει τα δικαιώματά του», υπογραμμίζεται σε μήνυμα του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που μετέδωσε χθες η κρατική τηλεόραση.

«Το ηρωικό έθνος του Ιράν αναδείχθηκε νικητής στο πεδίο αυτής της μάχης», υποστηρίζει και επισημαίνει πως η Τεχεράνη θεωρεί όλα τα κατά τόπους μέτωπα αντίστασης ως ένα ενιαίο.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης διαβεβαιώνει πως η Τεχεράνη δεν θα αφήσει ατιμώρητους τους εγκληματίες που επιτέθηκαν στο Ιράν, θα αξιώσει πολεμικές αποζημιώσεις και θα ακολουθήσει νέα τακτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Συμβουλεύει τους πολίτες να παραμείνουν στους δρόμους παρά τις «διαπραγματεύσεις με τον εχθρό», ενώ καλεί τα κράτη του Κόλπου να είναι προσεχτικά απέναντι στις «ψεύτικες υποσχέσεις του Σατανά».