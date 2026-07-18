Δημοσκόπηση αποτυπώνει την πολιτική αποτυχία του Τραμπ όσον αφορά το Ιράν

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πείσει μια δύσπιστη κοινή γνώμη για τον πόλεμο με το Ιράν, επανέρχεται συνεχώς σε ένα συγκεκριμένο επιχείρημα: ότι η πυρηνική συμφωνία του Ιράν που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν καταστροφική και ότι ο ίδιος θα επιτύχει κάτι πολύ καλύτερο.

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ έχει αναφερθεί στην πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα περισσότερες από τριάντα φορές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, σύμφωνα με έλεγχο του CNN στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Roll Call’s Factbase.

Μια νέα δημοσκόπηση της Washington Post και της Ipsos έχει πολύ άσχημα νέα για τον Τραμπ σε αυτό το ζήτημα.

Δείχνει ότι μόλις το 23% των Αμερικανών πιστεύει πως ο Τραμπ θα μπορέσει να παρουσιάσει μια καλύτερη συμφωνία με το Ιράν από εκείνη που πέτυχε ο Ομπάμα το 2015. Αντίθετα, το 37% εκτιμά ότι ο νυν Αμερικανός πρόεδρος θα καταλήξει σε χειρότερη συμφωνία.

Ένα ακόμη 12% θεωρεί ότι οι δύο συμφωνίες θα ήταν «περίπου ίδιες», ενώ οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν άποψη.

Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, μόνο λίγο περισσότεροι από τους μισούς (54%) πίστευαν ότι ο Τραμπ θα πετύχει μια καλύτερη συμφωνία.

Και αυτή η άποψη προερχόταν κυρίως από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του: το 70% των Ρεπουμπλικανών του κινήματος MAGA δήλωσε ότι ο Τραμπ θα πετύχει καλύτερη συμφωνία. Οι Ρεπουμπλικανοί που δεν ανήκουν στο MAGA ήταν περίπου μοιρασμένοι: το 27% πίστευε ότι ο Τραμπ θα πετύχει καλύτερη συμφωνία, ενώ το 23% θεωρούσε καλύτερη εκείνη του Ομπάμα. Μόλις το 13% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων πίστευε ότι ο πρόεδρος θα πετύχει καλύτερη συμφωνία.

Το εύρημα αυτό αποτελεί, από πολλές απόψεις, χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας του Τραμπ να παρουσιάσει πειστικά επιχειρήματα υπέρ ενός πολέμου που εξελίσσεται σε ολοένα μεγαλύτερη πολιτική επιβάρυνση για τον ίδιο.

Η συμφωνία επί θητείας Ομπάμα

Πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους κατανοούν πραγματικά τι περιείχε η πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα, η οποία υπογράφηκε το 2015 και είναι γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA); Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ο Τραμπ διέλυσε αυτή τη συμφωνία πριν από εννέα χρόνια και επρόκειτο για μια ιδιαίτερα περίπλοκη διευθέτηση.

Αλλά αυτό δεν είναι το βασικό σημείο. Καταρχάς, η JCPOA ήταν αρκετά αντιδημοφιλής την εποχή που συμφωνήθηκε. Παρότι ορισμένες πρώτες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι πολίτες ήταν ανοιχτοί σε αυτήν, μια δημοσκόπηση του Pew Research Center τον Σεπτέμβριο του 2015 έδειξε ότι οι Αμερικανοί την απέρριπταν με ποσοστό 49%-21%. Στις αρχές του 2016, δημοσκόπηση της Gallup έδειξε ότι η απόρριψη είχε φτάσει το 57%-30%.

Το γεγονός ότι αυτό που επιδιώκει τώρα ο Τραμπ εμπνέει ακόμη λιγότερη εμπιστοσύνη λέει πολλά.

Δεύτερον, ο Τραμπ έχει περάσει τους τελευταίους τεσσεράμισι μήνες κατακεραυνώνοντας τη συμφωνία αυτή σε κάθε ευκαιρία. Την έχει παρουσιάσει επανειλημμένα ως μια πλήρη υποχώρηση απέναντι στο Ιράν, η οποία έβαλε τη χώρα σε τροχιά απόκτησης πυρηνικού όπλου.

«Ξέρετε τι έκαναν οι Ιρανοί;» είπε ο Τραμπ πριν από έναν μήνα δίπλα στον πρόεδρο της Αιγύπτου. «Γέλασαν με τον Ομπάμα και του είπαν ότι είναι ένας ηλίθιος π@@@ς γιος». Σε εμφάνισή του τη Δευτέρα στο Fox News, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη χειρότερη συμφωνία που έχει υπογραφεί από αυτή τη χώρα» και μάλιστα φάνηκε, χωρίς βάση, να αφήνει υπαινιγμούς για κάτι πολύ πιο σκοτεινό σχετικά με τα κίνητρα του Ομπάμα.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο: Λίγοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα πετύχει καλύτερη συμφωνία, παρότι αντικειμενικά επένδυσε πολύ περισσότερα για να την εξασφαλίσει. Ο Τραμπ προχώρησε σε πόλεμο, με κόστος τη ζωή περισσότερων από δώδεκα Αμερικανών, δαπανώντας γρήγορα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και προκαλώντας αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Και ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τέλος στον ορίζοντα, καθώς η κατάληψη των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν από τον πόλεμο.

Ωστόσο, ο αμερικανικός λαός φαίνεται να προτιμά τη συμφωνία που κατάφερε να επιτύχει ο Ομπάμα αποκλειστικά μέσω διπλωματικών προσπαθειών.

Τι έχουν δείξει προηγούμενες δημοσκοπήσεις

Από ορισμένες απόψεις, το εύρημα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Προηγούμενες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών δεν πιστεύουν πως ο πόλεμος θα εμποδίσει ουσιαστικά το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο - παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ λέει πως στόχος του ήταν να αποτρέψει για πάντα αυτό το ενδεχόμενο. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι, αν μη τι άλλο, το πολιτικό πρόβλημα του Τραμπ στο θέμα του Ιράν έχει επιδεινωθεί.

Η δημοσκόπηση Post-Ipsos δείχνει ότι το 68% των Αμερικανών δήλωσε πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν άξιζε να γίνει - ποσοστό υψηλότερο από οποιοδήποτε αντίστοιχο για τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η αποδοκιμασία του Τραμπ για τον χειρισμό του Ιράν έχει πλέον φτάσει το 69%, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.

Με πληροφορίες από CNN