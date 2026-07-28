Δημοσιοποιήθηκαν ηχογραφήσεις του Τζο Μπάιντεν - Τι ανέφερε για απόρρητα έγγραφα

Ηχογραφήσεις που ο Τζο Μπάιντεν προσπάθησε επί χρόνια να κρατήσει μυστικές — στις οποίες παραδέχεται ότι κατείχε απόρρητο υλικό μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ — έχουν δημοσιοποιηθεί από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Οι ηχογραφήσεις περιέχουν συνεντεύξεις μεταξύ του Μπάιντεν, ο οποίος είναι σήμερα 83 ετών, και ενός συγγραφέα-φάντασμα που έγραφε για τις αναμνήσεις του από το 2017, με τίτλο «Promise Me, Dad».

Τα απόρρητα έγγραφα στην κατοχή του Τζο Μπάιντεν

«Μόλις βρήκα όλα τα απόρρητα έγγραφα κάτω», ακούγεται να λέει ο Μπάιντεν σε ένα σημείο της ηχογράφησης, η οποία έγινε τον Φεβρουάριο του 2017, έναν μήνα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Ένας ειδικός σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) διαπίστωσε το 2024 ότι ο Μπάιντεν είχε κρατήσει παράτυπα τα έγγραφα, αλλά δεν πρότεινε να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων και ένας συντηρητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το «Oversight Project», άσκησαν αγωγή για την απόκτηση των ηχογραφήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων από τον Μπάιντεν.

Αντιδρώντας στη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων, ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν, Τ. Τζ. Ντάκλο, επέκρινε την πολιτική του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι η κίνηση αυτή ήταν «απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα της χρήσης του υπουργείου Δικαιοσύνης ως όπλου από την παρούσα κυβέρνηση για πολιτική εκδίκηση».

«Είναι λάθος, και ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν διαφωνεί με τη σημερινή απόφαση, σέβεται επίσης τα δικαστήρια και τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία σε μια υγιή δημοκρατία», πρόσθεσε ο Ντάκλο.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σύνταξης των απομνημονευμάτων του 2017 που ο Μπάιντεν συνέγραψε με τον συν-συγγραφέα Μαρκ Ζβόνιτσερ.

Σε ένα σημείο των ηχογραφήσεων διάρκειας άνω των δύο ωρών που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, ο Μπάιντεν λέει στον συγγραφέα-φάντασμα: «Το επόμενο πράγμα που έχω εδώ είναι, ε, αυτό είναι απόρρητο».

Audio recordings that former President Joe Biden fought for years to keep private have now been released. CBS News received two hours of audio recordings, from roughly 70 hours of tapes cited in a 2024 special counsel's report, which said Biden kept volumes of notes at his home… pic.twitter.com/Zv9uIRqNAW — CBS News (@CBSNews) July 28, 2026

Σε μια ηχογράφηση του Οκτωβρίου 2016, λέει στον Ζβόνιτσερ: «Έχω εκτενείς σημειώσεις για αυτή την περίοδο… Αυτοί [ο Λευκός Οίκος] δεν γνώριζαν ότι τις έχω».

Εκείνη την εποχή, ο Μπάιντεν εξακολουθούσε να υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Η προσπάθεια για μη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν ως προέδρου από το 2021 έως το 2025, το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις ηχογραφήσεις.

Τον Μάιο, οι προσωπικοί δικηγόροι του άσκησαν αγωγή κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τις ηχογραφήσεις εμπιστευτικές, αλλά μετά από νομικές ήττες απέσυραν την αγωγή τους.

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Οι ηχογραφήσεις περιέχουν σημαντικές διαγραφές, οι οποίες, σύμφωνα με τους Ρεπουμπλικάνους της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, «αποσκοπούν στο να καλύψουν την αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών [από τον Μπάιντεν]».

Οι ηχογραφήσεις και τα πρακτικά αποκτήθηκαν από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Χουρ κατά τη διάρκεια της έρευνάς του το 2024 σχετικά με τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων από τον Μπάιντεν.

Εξηγώντας την απόφασή του να μην προτείνει την άσκηση κατηγοριών, ο Χουρ δήλωσε ότι είχε ανησυχίες ότι μια επιτροπή ενόρκων θα τασσόταν υπέρ του Μπάιντεν και θα τον θεωρούσε «έναν συμπαθητικό, καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνδρα με αδύναμη μνήμη».

Ο Τραμπ κατηγορήθηκε για παράνομη διατήρηση των εγγράφων στην οικία του στη Φλόριντα, αλλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από BBC