Δημοσιογράφος της DW συνελήφθη στην Τουρκία για «προσβολή κατά του προέδρου»

Ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Alican Uludag συνελήφθη την Πέμπτη στην Άγκυρα και μεταφέρθηκε στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης.

Ο Uludag, ο οποίος εργάζεται για την DW στην Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια, «τέθηκε σε προφυλάκιση από δικαστή την Παρασκευή κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα. Οι δικηγόροι του DW άσκησαν έφεση κατά του εντάλματος. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε κίνδυνος διαφυγής και την απέρριψε», όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων.

Νεότερες πληροφορίες του γερμανικού μέσου αναφέρουν, ότι «εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του ανταποκριτή της Deutsche Welle (DW), Alican Uludağ, για προσβολή του προέδρου. Προηγουμένως, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης είχε ξεκινήσει έρευνα όχι μόνο για προσβολή του προέδρου, αλλά και για "δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών". Οι δικηγόροι της DW άσκησαν έφεση κατά του εντάλματος σύλληψης και της προφυλάκισης».

Δημοσιογράφος της DW συνελήφθη στν Τουρκία: Τι μεταδίδει η DW

Σύμφωνα με την DW, «περίπου 30 αστυνομικοί συνέλαβαν τον Uludag μπροστά στην οικογένειά του. Το διαμέρισμά του ερευνήθηκε και κατασχέθηκε ο εξοπλισμός πληροφορικής». Ο Uludag κατηγορείται για «διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών στο κοινό», «προσβολή του προέδρου» και «προσβολή του τουρκικού έθνους, κράτους και θεσμών».

Οι κατηγορίες σχετίζονται με μια ανάρτηση που έκανε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο δημοσιογράφος επικρίνει τα μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση και που οδήγησαν στην αποφυλάκιση πιθανών τρομοκρατών του «Ισλαμικού Κράτους». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά. Ως έμπειρος δικαστικός ανταποκριτής, «ο Uludag καλύπτει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποθέσεις διαφθοράς και δίκες που έχουν ευρεία απήχηση στο κοινό», όπως αναφέρει η DW. Η γενική διευθύντρια της DW, Barbara Massing, ζήτησε την αποφυλάκιση του Uludag. «Οι κατηγορίες εναντίον του συναδέλφου μας είναι αβάσιμες.

Ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Alican Uludağ, συνελήφθη από τις αρχές της Τουρκίας / Φωτ.: Unsplash

Ο Alican Uludag είναι ένας γνωστός ερευνητικός δημοσιογράφος που ασχολείται κυρίως με την καταγγελία περιπτώσεων διαφθοράς», δήλωσε η Massing. «Έχει πολύ καλές διασυνδέσεις και πρόσβαση σε σημαντικές πηγές. Αυτό τον καθιστά επικίνδυνο για την κυβέρνηση, στα μάτια τους. Το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος αντιμετωπίζεται ως σοβαρός εγκληματίας, συλλαμβάνεται από 30 αστυνομικούς και μεταφέρεται απευθείας στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί σκόπιμη πράξη εκφοβισμού και δείχνει πόσο σοβαρά καταστέλλει η κυβέρνηση την ελευθερία του Τύπου.

Ο συνάδελφός μας πρέπει να αφεθεί αμέσως ελεύθερος», προσθέτει. Η DW αναφέρει, ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τους συγγενείς του Uludag, τους τοπικούς δικηγόρους και άλλες αρμόδιες αρχές στην Τουρκία.



Με πληροφορίες από DW