Δημόσια αποδοκιμασία για πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: «Πόσο καιρό γνωρίζετε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;» 

Αντιμέτωποι με μια δημόσια αποδοκιμασία ήλθαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον,κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής τους στη Σκωτία, με αφορμή τις σχέσεις του πρώην πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Ιανουαρίου, κατά την άφιξη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στην παμπ The Gothenburg, στο χωριό Fallin. Την ώρα που χαιρετούσαν συγκεντρωμένους πολίτες, ακούστηκε άτομο να φωνάζει επανειλημμένα: «Πόσο καιρό γνωρίζετε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;».

Η αμήχανη στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X από την Republic, σύμφωνα με το περιοδικό People, οργάνωση που τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο διαμαρτυρόμενος συνέχισε, ρωτώντας εάν η βασιλική οικογένεια «έχει καλύψει τον Άντριου», ενώ παρευρισκόμενοι τού ζήτησαν να σταματήσει.

Λίγο αργότερα, παρενέβη αστυνομικός, ζητώντας του να αποχωρήσει, επικαλούμενος την παρουσία παιδιών στον χώρο. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δεν αντέδρασαν δημόσια στις φωνές και συνέχισαν το πρόγραμμά τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου, μικρότερος αδελφός του βασιλιά Κάρολου και θείος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, έχει απολέσει τους βασιλικούς του τίτλους, αξιώματα και τιμές, έπειτα από έρευνες για τις συνδέσεις του με τον Έπσταϊν. Το 2019 αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, ενώ έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη.

Οι συνδέσεις του Άντριου με τον Έπσταϊν

Ο παιδεραστής Έπσταϊν αυτοκτόνησε στη φυλακή ενώ περίμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης τον Αύγουστο του 2019. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Άντριου αποχώρησε από το βασιλικό του ρόλο μετά από μια καταστροφική συνέντευξη στο BBC Newsnight, στην οποία μίλησε για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία του μαζί του.

Η βασίλισσα Ελισάβετ αφαίρεσε αργότερα από τον γιο της τους στρατιωτικούς τίτλους, τον Ιανουάριο του 2022, αφού ένας δικαστής απέρριψε την προσπάθεια του Άντριου να απορριφθεί η αγωγή για σεξουαλική επίθεση που είχε ασκήσει εναντίον του η Βιρτζίνια Τζιούφρε, θύμα του Έπσταϊν. Τον επόμενο μήνα, ο Άντριου κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε για ένα άγνωστο ποσό, ενώ η ίδια αυτοκτόνησε σε ηλικία 41 ετών, τον Απρίλιο του 2025.

Οι φερόμενοι δεσμοί του Άντριου με τον Έπσταϊν έφεραν ξανά τον Άντριου στο προσκήνιο το φθινόπωρο του 2025, με αφορμή την αναμονή για τη δημοσίευση των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Τζιουφρέ, Nobody's Girl. Το βιβλίο έφερε νέα προσοχή στην ισχυρισμό της ότι ο Έπσταϊν την εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά για λογαριασμό του Βρετανού πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι ο Άντριου «πίστευε ότι το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν δικαίωμα που του αναλογούσε εκ γενετής». Τα email που διέρρευσαν τον Οκτώβριο έδειξαν επίσης ότι ο Άντριου ήταν σε επαφή με τον Έπσταϊν, αφού είχε ισχυριστεί ότι είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

