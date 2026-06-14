Δημοψήφισμα στην Ελβετία: «Όχι» στο πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων, δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις

Γνωστά έγιναν, σύμφωνα με το BBC, τα πρώτα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στην Ελβετία, σχετικά με την πρόταση για ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες προβολές των αποτελεσμάτων, το 55% των ψηφοφόρων στην Ελβετία καταψήφισε την πρόταση για ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το 45% την υποστήριξε.

Το δημοψήφισμα στην Ελβετία διενεργήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του δεξιού Λαϊκού Κόμματος της Ελβετίας (SVP), το οποίο εδώ και χρόνια στηρίζει την πολιτική του ατζέντα στον περιορισμό της μετανάστευσης.

Switzerland’s vote on a proposal to cap its population at 10 million people is going to be tight, with initial estimates saying the result is too close to call https://t.co/cHXeNNQjLu — Bloomberg (@business) June 14, 2026

Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Τι προέβλεπε

Η πρόταση προέβλεπε ότι η χώρα δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν ο πληθυσμός έφτανε σε αυτό το όριο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να λάβει μέτρα για τη μείωση της μετανάστευσης, ακόμη και αν αυτό σήμαινε την καταγγελία διεθνών συμφωνιών.

Η συζήτηση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς η εφαρμογή του μέτρου θα έθετε σε κίνδυνο τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων που διατηρεί η Ελβετία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πληθυσμός της χώρας έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το 2002 η Ελβετία αριθμούσε περίπου 7,3 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ σήμερα ο πληθυσμός έχει φτάσει τα 9,1 εκατομμύρια. Περίπου το 27% των μόνιμων κατοίκων έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, ποσοστό από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

The rise of far-right political parties in Europe is pressuring governments to introduce stricter controls on immigration. Switzerland is set to vote on a proposal that would take things to the next level: a 10 million cap on its population.



Tap the link for everything you need… pic.twitter.com/O8KpERxcj0 — Bloomberg (@business) June 13, 2026

Δημοψήφισμα στην Ελβετία Τα επιχειρήματα των δύο πλευρών

Οι υποστηρικτές του δημοψηφίσματος υποστήριζαν ότι η αύξηση του πληθυσμού ασκεί πίεση στις υποδομές, την αγορά κατοικίας, τις μεταφορές, τα σχολεία και το περιβάλλον.

Αντίθετα, οι πολέμιοι της πρότασης τόνιζαν ότι η ελβετική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εργαζομένους που προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, του τουρισμού και της φροντίδας ηλικιωμένων.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχαν εκφράσει και οι επιχειρηματικοί φορείς της χώρας. Περισσότερο από το μισό των ελβετικών εξαγωγών κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρόσβαση στην ενιαία αγορά συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

Η πρόταση είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως η πιθανή «στιγμή Brexit» της Ελβετίας, καθώς ενδεχόμενη έγκρισή της θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες.

Το αποτέλεσμα θεωρείται νίκη για την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τα κόμματα του κέντρου και της αριστεράς, τα οποία είχαν ταχθεί κατά της πρότασης, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα της στέγασης, των μεταφορών και των κοινωνικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη μετανάστευση.

Με πληροφορίες από BBC