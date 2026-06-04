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Δημοκρατικός βουλευτής σε Ρούμπιο: «Κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ» - Η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών

Η αντιπαράθεση του Ρούμπιο με τον Τεντ Λιου για τις γνωστικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου - Τι είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής για τον Τραμπ

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
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Η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ τίθενται υπό αμφισβήτηση από την πλευρά των Δημοκρατικών, με τον Μάρκο Ρούμπιο να καλείται να απαντήσει σχετικά με το ζήτημα.

«Σας το λέω απλά: πιθανόν δεν εκτιμάτε τις πολιτικές του, πιθανόν δεν εκτιμάτε τις αποφάσεις που έχει λάβει, όμως σας διαβεβαιώνω πως δεν είναι ένας πρόεδρος που κοιμάται ή που πάσχει από οποιαδήποτε γνωστική διαταραχή, υπό οποιαδήποτε μορφή», δήλωσε ο Ρούμπιο ενώπιον της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Αφορμή στάθηκε το ερώτημα που του έθεσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λιου, που παρουσίασε βίντεο τα οποία καταγράφουν τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων, αμφισβητώντας τις γνωστικές ικανότητές του.

Η απάντηση Ρούμπιο σε βουλευτή που αμφισβητεί τη γνωστική ικανότητα του Τραμπ

«Αντί να οργανώνουμε υπουργικά συμβούλια στα πρότυπα της Βόρειας Κορέας όπου όλοι κανακεύουν τον Τραμπ, θα ήθελα να σας ζητήσω να πείτε τα πράγματα όπως είναι: κάτι δεν πάει καλά με τον Τραμπ», είπε ο βουλευτής.

Τότε ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν ξέρω καν πώς να αντιδράσω σε αυτό, εκτός από το να σας πω ότι είναι παράλογο και γελοίο και δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρισκόμαστε σε συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την αμερικανική εξωτερική πολιτική».

Ο βουλευτής αντέδρασε, λέγοντας: «συνεχίστε να λέτε ψέματα».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ «κυριολεκτικά δεν κοιμάται, εργάζεται νυχθημερόν, για πολλές ώρες, καθημερινά (…) σε απάνθρωπους ρυθμούς».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

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