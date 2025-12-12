Δημιουργικοί κλάδοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη συμφωνία μεταξύ OpenAI - Disney

Ένωση που εκπροσωπεί εργαζόμενους στις δημιουργικές βιομηχανίες εκφράζει «πραγματική ανησυχία» για τη συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων μεταξύ Disney και OpenAI.

Την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι η Walt Disney ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων στην OpenAI, επιτρέποντας στο εργαλείο δημιουργίας βίντεο Sora της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες της.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο στούντιο που παραχωρεί μέρος του καταλόγου του στην OpenAI, την εταιρεία που κατασκευάζει τα εργαλεία αυτά. Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται εικόνες και βίντεο με περισσότερους από 200 χαρακτήρες από τα franchises της Disney, όπως Pixar, Marvel και Star Wars.

«Όλοι στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, και κυρίως όλοι οι δημιουργικοί, ανησυχούν τρομερά για το τι θα σημάνει αυτή η συμφωνία», δήλωσε ο διευθυντής της SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο εταιρείες επικοινώνησαν με την ένωση, που εκπροσωπεί 170.000 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως, για να ξεκαθαρίσουν ότι η συμφωνία αποκλείει τη χρήση της εικόνας, της ομοιότητας ή της φωνής ανθρώπινων ηθοποιών. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη παραμένει ανησυχητική.

«Υπάρχει πραγματική ανησυχία, γιατί κανείς δε θέλει η ανθρώπινη δημιουργικότητα να διατεθεί απλώς σε μοντέλα AI», είπε στο BBC News.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η OpenAI αντιμετωπίζει αυξανόμενα ερωτήματα, για τον τρόπο χρήσης της ταχύτατα εξελισσόμενης τεχνολογίας της και ενώ η ανησυχία του Χόλιγουντ για τον αντίκτυπο της AI στις δημιουργικές βιομηχανίες αυξάνεται. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η λίστα των χαρακτήρων περιλαμβάνει φιγούρες από τις ταινίες της Disney Zootopia, Moana και Encanto, καθώς και χαρακτήρες όπως ο Luke Skywalker από το Star Wars και ο Deadpool της Marvel. Φυσικά, περιλαμβάνονται και οι Mickey και Minnie Mouse. Πάντως, παραμένει ασαφές πώς θα ακούγονται οι χαρακτήρες, καθώς η Disney διευκρινίζει ότι η συμφωνία «δεν περιλαμβάνει τη φωνή ή την ομοιότητα καλλιτεχνών».

«Η ταχεία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τη βιομηχανία μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας με την OpenAI θα επεκτείνουμε προσεκτικά και υπεύθυνα την εμβέλεια της αφήγησης μας», ανέφερε από την πλευρά του ο CEO της Disney, Bob Iger.

Οι χρήστες αναμένεται να μπορούν να ξεκινήσουν να δημιουργούν εικόνες και βίντεο στο Sora και το ChatGPT στις αρχές του 2026. Η συμφωνία έρχεται εν μέσω αναφορών ότι οι δικηγόροι της Disney έστειλαν επιστολή διακοπής και αποχής στη Google, κατηγορώντας τη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων «σε τεράστια κλίμακα».

Ο Joel Smith, δικηγόρος πνευματικής ιδιοκτησίας στη Simmons & Simmons, τόνισε ότι η συμφωνία της Disney με την OpenAI δείχνει ότι «οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι μεγάλοι developers AI κινούνται γρήγορα για να συνάψουν συνεργασίες αδειοδότησης για πρόσβαση σε περιεχόμενο προς εκπαίδευση και μελλοντική χρήση».

Η ένωση Equity υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα των ηθοποιών πρέπει να προστατεύονται και διεξάγει ψηφοφορία σε χιλιάδες καλλιτέχνες για το αν είναι διατεθειμένοι να αρνηθούν να σαρωθούν ψηφιακά στα γυρίσματα, προωθώντας αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας για την AI. Η Cathy Sweet, επικεφαλής του τμήματος τηλεόρασης και κινηματογράφου της Equity, δήλωσε ότι η συμφωνία Disney-OpenAI επιβεβαιώνει «ακριβώς γιατί τα μέλη μας αγωνίζονται για προστασία απέναντι στην AI».

«Το υλικό που θα πωληθεί στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης συμφωνίας προέρχεται από τη δουλειά επαγγελματιών δημιουργών και τα δικαιώματά τους πρέπει να προστατευθούν», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπερρεαλιστικά βίντεο του Sora, έχουν ήδη κερδίσει δημοτικότητα στις ΗΠΑ, αλλά έχουν υπάρξει έντονες επικρίσεις, καθώς ορισμένοι έχουν δημιουργήσει προσβλητικά deepfakes νεκρών δημόσιων προσώπων.

Με πληροφορίες από BBC