Δίκη Diddy: Ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής των ενόρκων - Οι ερωτήσεις που λέγεται ότι θα κληθούν να απαντήσουν

Η επιλογή των ενόρκων στη δίκη του Diddy άρχισε με τις υποθέσεις κατηγοριών για sex trafficking.

Οι εισαγγελείς και η υπεράσπιση θα ελέγξουν εκατοντάδες υποψήφιους ενόρκους πριν από τις εναρκτήριες αγορεύσεις της 12ης Μαΐου. Ο Diddy, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της μουσικής βιομηχανίας και ράπερ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματεμπορία και συνωμοσία εκβιασμού, με τους ισχυρισμούς ότι εξανάγκαζε γυναίκες σε παρατεταμένα σεξουαλικά όργια που αποκαλούσε «freak-offs».

Ο ίδιος επιμένει να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του καταλογίζονται τόσο για sex trafficking, όσο και για βιασμούς, κακοποίηση ανηλίκων και δεκάδες υποθέσεις κακοποιήσεων.

«Αν κριθεί ένοχος, ο Diddy μπορεί «να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή» γράφει το BBC.

Ανταποκρίτρια του πρακτορείου δήλωσε από το δικαστήριο: «Μόλις βρέθηκα στην αίθουσα μέσα στο δικαστήριο (η κύρια αίθουσα είναι γεμάτη) - όπου προς το παρόν υπάρχει πρόσβαση μόνο από ήχο της διαδικασίας».

Δικαστής και δικηγόροι επεξεργάζονται τον τρόπο εξέτασης των πιθανών ενόρκων και τον τρόπο διατήρησης της ιδιωτικής τους ζωής.

Diddy: Από την άνοδο στην πτώση, το ντοκιμαντέρ του BBC για τον ράπερ

Πριν μερικές ημέρες, έγινε γνωστό, ότι οι ένορκοι θα μπορούσαν να επιλέξουν να απαντήσουν σε ορισμένες από τις ερωτήσεις, ιδιωτικά. Ορισμένες από τις ερωτήσεις αναμένεται να αφορούν την πρόσβαση σε ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, την εμπειρία τους με τη σεξουαλική επίθεση και την αντίληψή τους για τη μουσική του.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος. Παράλληλα με τις ποινικές διώξεις, δεκάδες αγωγές έχουν κατατεθεί εις βάρος του, κάνοντας λόγο για συστηματική χρήση εξουσίας με σκοπό τη σιωπή και την κακοποίηση θυμάτων. Οι δικηγόροι του χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες «απεχθείς» και υποστηρίζουν ότι «η αλήθεια θα λάμψει στο δικαστήριο».

Το BBC ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «P Diddy: The Rise and Fall», μέσα από το οποίο γίνεται μια αφήγηση στη άνοδο και την ενδεχόμενη πτώση του Sean «Diddy» Combs, ενόψει σοβαρών κατηγοριών που βαραίνουν τον άλλοτε πανίσχυρο παραγωγό και επιχειρηματία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ο Diddy υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Βραβευμένος με τρία Grammy και ασκώντας τεράστια επιρροή στην εμπορευματοποίηση της hip-hop, ο ιδρυτής της δισκογραφικής Bad Boy Records υπήρξε μέντορας καλλιτεχνών όπως οι Mariah Carey, Biggie Smalls, Mary J. Blige και Usher και ταυτίστηκε με τον ορισμό του επιτυχημένου επιχειρηματία στον χώρο.

Η εικόνα αυτή όμως, έχει κλονιστεί δραματικά. Το BBC ετοιμάζει ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «P Diddy: The Rise and Fall», για το BBC Three και το iPlayer, με παρουσιάστρια τη βραβευμένη δημοσιογράφο Yinka Bokinni. Το ντοκιμαντέρ ερευνά, πώς η εντυπωσιακή καριέρα του Diddy μπορεί να διαδεχθεί μια ανεπανόρθωτη πτώση.

«Η Yinka Bokinni επιχειρεί να φωτίσει τις σκοτεινές πλευρές της καριέρας του P. Diddy, εξετάζοντας το πώς ένα σύστημα φέρεται να τον προστάτευε για χρόνια. Μιλώντας με άτομα του στενού του κύκλου, επικριτές και γνώστες, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει ερωτήματα για το πώς η εξουσία, τα χρήματα, ο σεξισμός και η σιωπή λειτούργησαν προστατευτικά για έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της showbiz», αναφέρει η ανακοίνωσή του BBC.

Η Bokinni αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η έρευνα για τις κατηγορίες εις βάρος του Diddy ανέδειξε τη σκοτεινή πλευρά μιας βιομηχανίας στην οποία πολλοί από εμάς ονειρευτήκαμε να ανήκουμε. Τραγουδήσαμε τα τραγούδια του, υιοθετήσαμε το lifestyle του, παρακολουθήσαμε τις εκπομπές του. Το να πεις αυτή την ιστορία ήταν μια βαθιά συναισθηματική και, συχνά, δύσκολη εμπειρία».

Το «P Diddy: The Rise and Fall» θα προβληθεί προσεχώς από το BBC Three και «θα είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα iPlayer, σε μια περίοδο, που η κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην υπόθεση. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να ρίξει φως σε ένα πολυεπίπεδο σκάνδαλο που απειλεί να αλλάξει για πάντα την εικόνα ενός άλλοτε ανίκητου βασιλιά της hip-hop».



Με πληροφορίες από BBC