Δικαστής στις ΗΠΑ διατάσσει την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ

Δικαστής Μετανάστευσης στην Πολιτεία της Λουιζιάνα διέταξε την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ, γνωστού ηγετικού στελέχους φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, προς την Αλγερία ή εναλλακτικά τη Συρία, κρίνοντας ότι παρουσίασε «ανακριβή στοιχεία» στην αίτηση για την πράσινη κάρτα του.

Η εντολή, με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται από τη δικαστή Τζέιμι Κόμανς, η οποία σημείωσε ότι οι ανακρίβειες στην αίτηση «δεν οφείλονταν σε άγνοια ή έλλειψη μόρφωσης, αλλά σε εσκεμμένη παραπλάνηση με ουσιώδη στοιχεία».

«Διατάσσεται η απομάκρυνση του εναγόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Αλγερία ή εναλλακτικά προς τη Συρία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Οι δικηγόροι του Χαλίλ δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση, υπογραμμίζοντας πως υφίσταται παράλληλη εντολή ομοσπονδιακού δικαστηρίου που εμποδίζει την άμεση απέλαση ή κράτησή του όσο εκκρεμεί ξεχωριστή υπόθεση για τα πολιτικά του δικαιώματα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σε δήλωσή του μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), ο Χαλίλ έκανε λόγο για «εκδικητική ενέργεια» από την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν είναι έκπληξη ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να με τιμωρεί για την ελευθερία του λόγου μου. Η τελευταία τους προσπάθεια, μέσω ενός δικαστηρίου-παρωδίας, δείχνει για άλλη μια φορά το πραγματικό τους πρόσωπο».

Ο Χαλίλ, κάτοχος πράσινης κάρτας, είναι παντρεμένος με Αμερικανίδα πολίτη και έχει έναν γιο που γεννήθηκε στις ΗΠΑ. Παρέμεινε τρεις μήνες υπό κράτηση από τον Μάρτιο, χάνοντας τη γέννηση του παιδιού του, και αποφυλακίστηκε τον Ιούνιο, συνεχίζοντας ωστόσο να απειλείται με απέλαση.

Πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου Columbia, είχε αναδειχθεί σε εξέχουσα μορφή των πανεθνικών κινητοποιήσεων υπέρ της Παλαιστίνης στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές, όπως τον Χαλίλ, για «αντισημιτισμό» και στήριξη της τρομοκρατίας. Ωστόσο, οργανώσεις διαμαρτυρίας —μεταξύ αυτών και εβραϊκές ομάδες— τονίζουν ότι η κριτική στην πολιτική του Ισραήλ δεν συνιστά αντισημιτισμό ούτε ταύτιση με εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Με πληροφορίες από Guardian