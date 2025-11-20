Δικαστής στην υπόθεση της Lively ζητά από τον παραγωγό του «It Ends With Us» βίντεο από τη γέννηση του παιδιού του

Ο δικαστής που τάχθηκε υπέρ της Blake Lively στη δικαστική υπόθεση ανάμεσα στην ίδια και τους συντελεστές της ταινίας «It Ends With Us» διέταξε τον παραγωγό του φιλμ, Jamey Heath, να παραδώσει υλικό από τον τοκετό της συζύγου του Natasha.

Το υλικό «έπρεπε να είχε παραδοθεί» σύμφωνα με προηγούμενη δικαστική εντολή.

Στην απόφασή του, ο ομοσπονδιακός δικαστής Lewis J. Liman ανέφερε, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό PEOPLE, ότι η προηγούμενη εντολή «περιλάμβανε περισσότερα από το βίντεο που ο Heath ισχυρίζεται ότι έδειξε στη Lively» και εξήγησε ότι οποιοδήποτε υλικό που δείχνει τον τοκετό «θα τείνει να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της Lively».

Ο δικαστής πρόσθεσε, ότι το υλικό θα παραμείνει «σφραγισμένο βάσει της προστατευτικής εντολής» στην υπόθεση λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του.

Τι καταγγέλλει η Blake Lively

Η Lively είχε ζητήσει από το δικαστήριο να επιβάλει κυρώσεις στον Heath για την απόκρυψη μέρους του βίντεο και να του απαγορεύσει να καταθέσει, τι της έδειξε.

Ο δικαστής αρνήθηκε να επιβάλει κυρώσεις, γράφοντας ότι «οι κυρώσεις δεν δικαιολογούνται στην περίπτωση αυτή», αλλά συμφώνησε ότι ο Heath πρέπει να παραδώσει όλο το υλικό μέχρι την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Στις 3 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι της Lively ανέφεραν, ότι ο Heath είχε δημοσιεύσει μέχρι στιγμής μόνο ένα απόσπασμα τριών λεπτών και ότι η Lively «αμφισβητούσε συνεχώς» πως το σύντομο κλιπ ταιριάζει με το βίντεο που έδειξε σε αυτήν και την βοηθό της στο πλατό της ταινίας «It Ends With Us». Ισχυρίστηκε ότι οι δικηγόροι του Heath υποστήριζαν «επί εβδομάδες» ότι δεν υπήρχε επιπλέον υλικό, μέχρι που ο Heath αποκάλυψε σε πρόσφατη κατάθεση, ότι υπάρχει πράγματι περισσότερο υλικό.

It Ends With Us: Γιατί ο δικαστής ζητά το βίντεο του τοκετού

Το βίντεο του τοκετού βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωγής της Lively. Στην καταγγελία της, οι δικηγόροι της κατηγόρησαν τον σκηνοθέτη Justin Baldoni και τον συνιδρυτή της Wayfarer Heath για «ενοχλητική» και «αντιεπαγγελματική» συμπεριφορά στο πλατό της ταινίας.

Ισχυρίστηκε, ότι ο Heath την πλησίασε -χωρίς προειδοποίηση- μαζί με την βοηθό της και τους έδειξε ένα βίντεο με την Natasha να γεννάει «εντελώς γυμνή». Η Lively είπε ότι «αρχικά νόμιζε ότι της έδειχναν πορνογραφικό υλικό», όπως αναφέρει το People και ρώτησε αν η Natasha γνώριζε πως το βίντεο είχε διανεμηθεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Heath απάντησε: «Δεν έχει πρόβλημα με αυτά τα πράγματα».

Ο Heath και η Wayfarer αρνούνται την κατάθεσή της και ισχυρίζονται ότι είδε μόνο το πρώτο καρέ από αυτό που περιγράφουν ως ένα «όμορφο» βίντεο γέννησης στο σπίτι, στο οποίο εμφανίζονται ο Heath, η Natasha και το νεογέννητο παιδί τους μετά τον τοκετό.